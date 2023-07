Marine et Alexandre adorent Jay Doh. Je cite Alexandre: «Elle est trop mims!» watson

Jay Doh, la peluche à l'effigie du jet d'eau de Genève, s'est incrustée chez watson

La peluche à l'effigie du jet d'eau de Genève a trouvé sa place dans la rédaction de watson et elle est dorénavant sa chouchou.

La semaine dernière, on vous présentait Jay Doh, la peluche à l'effigie du jet d'eau de Genève. Créée par une artiste locale, Jay Doh est vendue au point info de Genève Tourisme sur les quais, à côté de la grande roue.

Mais cette peluche a fait débat au sein de la rédaction de watson: si certains la jugent horrible, au même titre que celles créées pour les Jeux olympiques, d'autres la trouvent attendrissante. On vous a donc demandé votre avis:

C'est serré, mais vous êtes une majorité à ne pas être convaincu. Par contre, sur Instagram, Jay Doh a des fans. Plusieurs abonnés du compte watson_actu sont montés au créneau pour défendre la peluche.

«Apparemment c'est fait main, soyez cools quand même. Même si je ne trouve pas que ça ressemble au jet d'eau, c'est quand même cute😄»

«Elle est adorable»

«Un peu de douceur kawaii dans ce monde de brutes SVP, les haters … 👿 Il est très mignon ce petit Jay Doh et il ne s’adresse sûrement pas à un public local et réactionnaire😂»

Jay Doh a également une groupie dans la rédaction. C'est Marine, notre journaliste spécialiste de la famille royale britannique.

Mais.... que vois-je? watson

Que vois-je! watson

On ne sait pas trop comment Jay Doh s'est retrouvée chez watson à Lausanne. On sait juste qu'il trône désormais fièrement sur la table du newsdesk et que certains le considèrent comme la mascotte non vivante de la rédaction.

Parce que la mascotte vivante, c'est elle👇

Jay Doh a été adoptée par Marine. Elle a la lourde responsabilité d'empêcher les haters de la rédaction de le jeter dans la gueule de l'un des animaux de la rédaction.

Jay Doh et Marine, une nouvelle histoire d'amour. watson

Mais Marine n'est pas aveugle. Elle sait que Jay Doh n'a pas un physique facile:

«Je vous l’accorde, dans les faits, Jay Doh ressemble plus à un clito’ ou à un pénis ravagé par une série de sévices corporels qu’à un jet d’eau. Mais c’est ce qui fait son charme. Après l’avoir longuement câliné, je suis parvenue à la conclusion qu’il s’agit de l’être le plus doux, pelucheux, fluffy et adorablement informe de la Terre. Votez Jay Doh!»

Dorénavant, Jay Doh vit sa meilleure vie dans la rédaction de watson:

Elle fait de l'accrobranche... watson

... Prend des bains de soleil sur la terrasse... watson

... Attention quand même avec l'alcool, Jay Doh. watson

Désormais, Jay Doh fait partie intégrante de watson, au même titre que Kamo, Sanka, Luna et Kovou, les chiens de la rédac. A voir combien de temps elle restera saine et sauve sur le bureau.

D'ailleurs...

