shutterstock

Vous avez voté pour l'animal de la rédac! And the winner is...

SOPHIE ❤️

Team watson Suivez-moi

Coucou, c'est Sophie, je vous écris avec mes petites patounes de chat mignon! Non, c'est faux. Sophie doit être en train de dormir sur un fauteuil à la maison, après avoir bouffé la plante et gratté la terre. Salut c't'équipe, c'est Margaux, la maman de Sophie!

Il y a peu, on vous a demandé quel animal de la rédac méritait d'en devenir la mascotte. Car oui, chez watson, certains collègues débarquent parfois au bureau accompagnés: Chiara, qui vient avec Amaretto, son teckel, Julien, qui ramène Kamo, son dalmatien, Marie, qui invite Sanka, son ridgeback, Marine, qui trimbale Macron et Britney, ses lapins, et Margaux, qui laisse ses collègues s'émouvoir face à l'insolente beauté de Sophie, son chat.

Comme on vous l'expliquait dans l'article où figure le sondage, le vainqueur obtient un mandat à vie. Je remercie ainsi toutes les personnes qui ont voté pour Sophie, la team chats, bravo, vous décevez jamais. Un merci tout particulier à ma mère, qui a voté sur son ordi, son téléphone et sa tablette.

On félicite Amaretto, le chien-saucisse arrivé deuxième, le duo Macron et Britney, ex æquo avec Kamo le dalmatien, et Sanka, l'incompris, victime d'une campagne de dénigrement de la part des autres concurrents.

N'hésitez pas à re-re-re-regarder la vidéo des animaux de la rédac 👇🏽

Vidéo: watson

À très vite pour un nouveau sondage claqué, du style: «qui mérite d'être élu employé du mois chez watson», bisous.

Puisqu'apparemment, vous aimez les félins gracieux (je vous aime ❤️):

Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture:

1 / 24 Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture source: reddit

Il sauve un chaton et n'aurait jamais imaginé ce qu'il se passerait ensuite: