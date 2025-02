Que pleuvent les Grammy Awards. Image: watson

Afida Turner a tenté de m’apprendre à chanter

De passage dans un karaoké de Genève pour une émission de radio spéciale années 2000, Afida Turner a donné de la voix. Et a tenté de m'apprendre à en faire de même. Avec un succès mitigé, vous jugerez par vous-mêmes.

La semaine passée, la radio genevoise One FM organisait une émission spéciale années 2000. Et qui de mieux pour incarner cette décennie flamboyante qu’Afida Turner? Chanteuse, icône, tornade capillaire et phénomène indéfinissable, elle était là, en chair, en os et en résille.

Pour marquer le coup, les animateurs, qui avaient eu le bon goût de me proposer de m'incruster, avaient mis les petits plats dans les grands: un Hummer limousine (oui, ça existe encore), du champagne, et un tapis rouge devant le karaoké Entre-Nous, près de Plainpalais, transformé le temps d’une émission en studio de radio. Seul détail omis dans cette belle organisation millimétrée: demander l’autorisation à la police de dérouler un tapis rouge sur le trottoir.

Résultat? Les forces de l’ordre, alertées par leur propre écoute de la radio, se sont invitées à la fête pour faire disparaître le fameux tapis. Mais Genève n’ayant pas encore interdit l’art de la débrouille (et de la fraude), celui-ci a été discrètement re-déroulé à l’arrivée de la star. Juste le temps pour Afida Turner de faire son entrée triomphale.

Vidéo: watson

L'artiste a même tenté de faire de moi une chanteuse. Avec un succès plutôt mitigé, n'ayons pas peur de l'admettre: malgré les efforts d'Afida Turner, je n'ai aucune chance de percer.

Un show, une interview et un karaoké improbable



L’ambiance? Entre nostalgie et fascination face à ce personnage qui ne joue pas un rôle, mais EST un rôle à elle seule. Durant l’interview, champagne à la main, la star s’est livrée avec son exubérance habituelle, avant de lâcher quelques punchlines bien senties et de nous rappeler pourquoi elle continue d’alimenter le mythe.

Ce passage à Genève n’était d’ailleurs pas une première en territoires helvétiques. Quelques semaines plus tôt, elle était déjà en Suisse, du côté de Nendaz.

Hasard ou véritable coup de cœur pour notre beau pays? Après un tour dans une limousine à Genève, qui sait, peut-être qu’un jour, Afida Turner dévalera les pistes de Verbier en manteau léopard en chantant son dernier tube, High Energy.

Ou alors, elle prendra le M2 à Lausanne en râlant parce qu'il freine quand même beaucoup trop sèchement, ce truc, pour aller dédicacer son disque, que la star vous invite d'ores et déjà à commander.

En attendant, cette soirée spéciale années 2000 aura prouvé une chose: certaines icônes n'arrêteront de faire le show. La police genevoise non plus.