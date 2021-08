Divertissement

Greta Thunberg

Greta fait la Une de Vogue même s'il n'achète plus de fringues



Greta joue les mannequins pour Vogue

La militante pour le climat fait la couverture du premier numéro de Vogue Scandinavie. Elle dénonce la fast fashion comme l'un des facteurs de la crise climatique.

Greta Thunberg fait la Une du premier numéro de Vogue Scandinavie, un magazine en véritable papier d’arbre. La Suédoise de 18 ans a posté dimanche 8 août, sur Instagram, une photo de la couverture.

Ce lundi 9 août, c'est aussi la publication très attendue du rapport du GIEC, experts du climat de l'ONU, que vous pouvez suivre en live sur watson et qui nous rappelle régulièrement que nous n'allons pas faire long feu sur cette planète.

Sur Twitter, Greta Thunberg pointe du doigt les problèmes liés à la fast fashion. «L'industrie de la mode contribue de manière significative à l'urgence climatique et environnementale, sans parler de son impact sur les innombrables travailleurs et communautés exploités dans le monde entier pour que certains puissent profiter d'une mode rapide que beaucoup considèrent comme jetable.»

«Certains acteurs du secteur tentent de donner l'impression d'être durables, neutres sur le plan climatique et équitables à l'aide de campagnes coûteuses», écrit la militante. Cependant, il s'agit presque toujours de green washing, c'est-à-dire de mesures par lesquelles les entreprises veulent se donner une image écolo sans réellement agir pour le climat et l'environnement. «De la manière dont le monde est façonné aujourd'hui, on ne peut pas produire la mode en masse ou la consommer de manière durable», déclare Greta. «C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous aurons besoin d'un changement de système.»

Greta Thunberg a notamment déclaré au magazine qu'elle n'avait pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années. «La dernière fois que j'ai acheté quelque chose de neuf, c'était il y a trois ans, et c'était d'occasion. J'emprunte juste des choses aux gens que je connais.» Les habits qu'elle a porté pour le shooting sont faits avec des matériaux durables et recyclés.

Sinon, sauvez des arbres: achetez Vogue d'occasion.

