Harry Potter

Pourquoi Drago Malfoy est devenu ultra-tendance en Chine

Drago Malfoy est devenu très tendance en Chine pour une raison cocasse

En Chine, une mascotte inhabituelle a fait son apparition cette année pour le Nouvel An lunaire: le personnage de Harry Potter, Draco Malfoy. On vous explique pourquoi.
04.02.2026, 15:4404.02.2026, 15:45

Si Tom Felton est mondialement connu pour avoir prêté ses traits à l'emblématique Drago Malefoy dans la saga Harry Potter, son visage s'invite désormais là où on l'attendait le moins : au cœur des foyers chinois. Surfant sur cette tendance, les boutiques en ligne ont rapidement flairé le filon, proposant une multitude de décorations festives à l'effigie du célèbre sorcier.

Le retour de Drago Malfoy fait fureur

Mais d'où vient cet engouement soudain? Tout repose sur son nom: Malefoy se prononce «Mǎ-ěr-fú» en chinois («马尔福»). Ces sonorités évoquent directement les mots «cheval» (马 ou mǎ) et «fortune» (福 ou fú), une coïncidence perçue comme un présage particulièrement heureux pour l'année du Cheval à venir.

«C'est un jeu de mots avec l'expression "马来福" ou "mǎ lái fú", qui souhaite la prospérité pour l'année du Cheval»
Rolling Stone Philippines
Draco Malfoy ist in China ein Glücksbringer https://www.instagram.com/p/DURRxKNjL9i/?img_index=4
En chinois, Malfoy contient les caractères signifiant «cheval» et «fortune».Image: instagram

A l'approche du Nouvel An chinois (célébré cette année le 17 février), la tradition veut que l'on décore son intérieur de vœux de bonheur, censés attirer santé et prospérité pour l'année à venir. Mais cette fois, une nouveauté s'invite sur les célèbres bannières rouges: le visage de Drago.

Draco Malfoy ist in China ein Glücksbringer https://www.instagram.com/p/DURRxKNjL9i/?img_index=4
Drago en autocollant sur un ordinateur portable. Image: InstagramImage: instagram

On retrouve l'acteur aussi bien chez les particuliers que dans les bureaux, et même sur d'immenses affiches au cœur des centres commerciaux.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Cette déferlante de décorations à l’effigie de Malefoy n’a pas échappé à Tom Felton. L’acteur a lui-même relayé l’information dans une story Instagram, s’amusant de voir son personnage érigé en symbole du Nouvel An. Ce clin d’œil a immédiatement enflammé les réseaux sociaux chinois, où les fans, ravis de cette reconnaissance, ont célébré leur idole avec encore plus de ferveur.

tom felton auf instagram https://www.instagram.com/t22felton/
Tom Felton a partagé sur Instagram le fait qu'il est devenu un porte-bonheur pour le Nouvel An chinois.Image: instagram

Au-delà de cette mode insolite, l'univers d'Harry Potter exerce une véritable fascination en Chine. Avec plus de cent millions de livres écoulés, le succès de la saga est colossal. Cette ferveur s'est d'ailleurs confirmée en 2020: lors de sa ressortie en salles, le premier volet a généré plus de 90 millions de yuans (environ 10,5 millions de francs) en seulement trois jours, prouvant que la magie opère toujours autant.

(cmu)

