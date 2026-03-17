Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!

Timothée Chalamet a été le premier à poster cette image lundi soir sur les réseaux sociaux en guise d'amuse-bouche. Image: Warner Bros.

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Très attendu, le film Dune: Troisième partie de Denis Villeneuve se révèle enfin avec une bande-annonce épique.

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Attendu comme le Messie, le troisième volet de la saga Dune s’est fait discret, du moins jusqu’à aujourd’hui. Prévu le 16 décembre dans les salles romandes, ce nouvel opus s’annonce comme la conclusion épique de la trilogie lancée par Denis Villeneuve en 2021. La bande-annonce vient tout juste de sortir et elle envoie du sable.

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On retrouve évidemment les protagonistes laissés en suspens dans les volets précédents, tels que Paul Atreides (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya), Dame Jessica (Rebecca Ferguson), Stilgar (Javier Bardem), la princesse Irulan (Florence Pugh), ainsi que Duncan Idaho (Jason Momoa), qui fait son retour.

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Cette conclusion introduit également de nouveaux personnages, avec l’arrivée de Robert Pattinson dans le rôle de Scytale, d’Isaac de Bankolé en Fremen Farok, et d’Anya Taylor-Joy dans celui d’Alia Atreides, la fille de Paul et Chani. Autant de figures bien connues des lecteurs des romans de Frank Herbert, adaptés au cinéma par Denis Villeneuve.



Dune: Troisième partie est basé sur le deuxième roman du Cycle de Dune, Le Messie de Dune, écrit en 1969. Le roman raconte l’histoire de Paul Atreides après sa victoire dans une guerre sainte de douze ans. Changement d’ambiance: Les Fremen d'Arrakis ont conquis l’univers et voilà Paul devenu l’empereur Muad’Dib que le pouvoir a corrompu. Ses ennemis vont tenter de lui reprendre la fameuse épice, ressource la plus convoitée de l’univers, qui lui confère sa prescience et ses pouvoirs.

Paul Atreides (Timothée Chalamet) a bien changé dans ce troisième volet. Image: Warner Bros.

Les deux premiers films Dune, sortis en 2021 et 2024, ont généré plus de 1,2 milliard de dollars au box-office mondial. La saga littéraire a également été déclinée en série avec Dune: Prophecy, dont la deuxième saison est prévue cette année sur la plateforme HBO Max.