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23 petites annonces vraiment louches

Les fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Et devinez quoi, on a renfloué les stocks de Fails. Rien que pour vous. Approchez, approchez, il y en aura pour tout le monde! Cette semaine, on se penche sur les Fails des petites annonces.

Il y a par exemple cette jolie poupée Harry Potter avec des lunettes faites... de dents.

Oculus Reparo, mais ça va faire mal!

Une trouvaille rare! Procurez-vous votre puce dinosaure dès aujourd'hui!

Des frites McDonald's qui ressemblent à un dinosaure.

Seulement 200 dollars pour cette œuvre d'art? Une aubaine!

Avoir autant de confiance en soi pour une fois dans sa vie…

Image: reddit

Avons-nous déjà déjeuné? Voici des crackers d'anniversaire pour le goûter!

Ce n'est pas seulement de l'art, c'est de la haute couture!

banane rare incrustée de bijoux.

Le prix est exorbitant. L'œuvre en elle-même est… intéressante, dans le bon sens du terme.

Ou encore ici: Jésus après une nuit de beuverie – sur toile.

Un beignet d'oignon vraiment sympa, si vous êtes fan de Mazda.

Pour les grands fans d'Elvis, nous avons ce petit bijou à vous proposer.

Si l'histoire amusante est incluse pour 69 dollars, on est partants!

OK, c'est plutôt dingue.

Hitler-Stinktier

L'avantage, c'est que cet homme démontre immédiatement ce que l'on peut faire avec ce superbe lit :

Encore un bel effort...

Gril à porc en acier inoxydable...

(On commence à avoir l'impression que ces gens préfèrent se vendre eux-mêmes.)

Vous pouvez toujours essayer...

Mobilier de salon à motifs animaliers

Je propose des gels douche usagés à la vente en ligne. N'importe qui d'assez culotté peut lancer ce business.



Le gel douche pour le corps sent bon.

Pour les amateurs d'art équestre:

50 dollars pour un chariot volé? Ça me paraît raisonnable.

Dans la catégorie «Choses qui tenteront de vous tuer pendant la nuit»:

Cette chaise «Barbie».

Poudlard ne va pas s'en remettre...

Image: reddit

Qu'est-ce qu'un «cercueil légèrement usagé» exactement?

Ne vous inquiétez pas, tout est sans gluten!

Nous en avons assez vu, merci beaucoup.

Une tour massive faite d'emballages de Babybel en cire.