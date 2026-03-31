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23 petites annonces vraiment louches

23 petites annonces vraiment louches
Image: reddit/facebook/watson

23 petites annonces vraiment louches

Les fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
31.03.2026, 05:2831.03.2026, 05:28
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Et devinez quoi, on a renfloué les stocks de Fails. Rien que pour vous. Approchez, approchez, il y en aura pour tout le monde! Cette semaine, on se penche sur les Fails des petites annonces.

Il y a par exemple cette jolie poupée Harry Potter avec des lunettes faites... de dents.

Dinge, die Leute tatsächlich im Internet verkauften
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Oculus Reparo, mais ça va faire mal!

Une trouvaille rare! Procurez-vous votre puce dinosaure dès aujourd'hui!

Dinge, die Leute versuchten, Online zu verkaufen
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Des frites McDonald's qui ressemblent à un dinosaure.

Seulement 200 dollars pour cette œuvre d'art? Une aubaine!

Fail: Dinge, die Leute online verkaufen wollen
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Il a raté sa cible

Avoir autant de confiance en soi pour une fois dans sa vie…

Fail: Dinge, die Leute online verkaufen wollen
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Avons-nous déjà déjeuné? Voici des crackers d'anniversaire pour le goûter!

Die lustigsten Dinge, die Leute versuchten, online zu verkaufen
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Surprise

Ce n'est pas seulement de l'art, c'est de la haute couture!

Dinge, von denen Leute glaubten, man könne sie online verkaufen
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banane rare incrustée de bijoux.

Le prix est exorbitant. L'œuvre en elle-même est… intéressante, dans le bon sens du terme.

Lustige DInge, die online verkauft werden
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Ou encore ici: Jésus après une nuit de beuverie – sur toile.

Dinge, die Leute versucht haben zu verkaufen
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Un beignet d'oignon vraiment sympa, si vous êtes fan de Mazda.

Lustige Dinge, die Leute versucht haben, im Internet zu verkaufen
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Pour les grands fans d'Elvis, nous avons ce petit bijou à vous proposer.

Lustige Dinge, die Leute versuchten, im Internet zu verkaufen
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Si l'histoire amusante est incluse pour 69 dollars, on est partants!

Lustige Dinge, die Leute im Internet zu verkaufen versuchten
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OK, c'est plutôt dingue.

Dinge, die Leute im Internet verkaufen
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Hitler-Stinktier

L'avantage, c'est que cet homme démontre immédiatement ce que l'on peut faire avec ce superbe lit :

Lustiege Dinge, die Leute versucht haben, im Internet zu verkaufen
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Encore un bel effort...

Dinge, die Leute versuchten, online zu verscherbeln
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Gril à porc en acier inoxydable...

Cette tendance food cartonne sur TikTok (et inquiète les pros)

(On commence à avoir l'impression que ces gens préfèrent se vendre eux-mêmes.)

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Vous pouvez toujours essayer...

Dinge, die Leute zum Verkauf anbieten
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Mobilier de salon à motifs animaliers

Je propose des gels douche usagés à la vente en ligne. N'importe qui d'assez culotté peut lancer ce business.

Dinge, die Leute ins Netz gestellt haben
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Le gel douche pour le corps sent bon.

Pour les amateurs d'art équestre:

Lustige Dinge, die im Netz zum Verkauf angeboten werden: Pferd
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50 dollars pour un chariot volé? Ça me paraît raisonnable.

Dinge, die Leute online zum Verkauf anbieten
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Dans la catégorie «Choses qui tenteront de vous tuer pendant la nuit»:

Dinge, die online zum Verkauf angeboten werden
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Cette chaise «Barbie».

Poudlard ne va pas s'en remettre...

Dinge, die Leute tatsächlich ins Internet zum Verkauf stellten
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Dinge, die Leute tatsächlich ins Internet zum Verkauf stellten
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Qu'est-ce qu'un «cercueil légèrement usagé» exactement?

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Ne vous inquiétez pas, tout est sans gluten!

Dinge, die Leute im Internet verkaufen: Würste
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Comment Ryan Gosling a rendu cet accessoire vintage indispensable

Nous en avons assez vu, merci beaucoup.

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Image: reddit

Une tour massive faite d'emballages de Babybel en cire.

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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