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DJ KC3, Charles III cache un talent inattendu

Charles III s&#039;est essayé aux platines de DJ lors d&#039;un évènement avec sa fondation King&#039;s Trust.
Après avoir appris à jouer de la flûte avec un légume l'an dernier, Charles III s'est essayé à l'art subtil des platines ce lundi.image: watson

Charles III cache un talent inattendu

Décidément, les talents musicaux de Sa Majesté semblent sans limites. Après nous avoir coupé le sifflet l'an dernier en interprétant «Au Clair de La Lune» avec une carotte, Charles III s'est illustré aux platines ce lundi lors d'un évènement caritatif à Manchester.
17.03.2026, 13:3717.03.2026, 13:54

Qui a dit que 77 ans était un âge trop avancé pour s'essayer à un nouvel instrument? Certainement pas le roi d'Angleterre, musicien passionné, qui s'est improvisé ce DJ ce lundi.

Christian St Louis, DJ en herbe originaire de Manchester, a invité le roi à s'essayer à la console de mixage.Vidéo: watson

Initié par le jeune DJ Christian St Louis, 22 ans, qui lui a montré comment passer quelques tubes, Charles III (de son nouveau nom DJ KC3) s'est penché sur la console pour apprendre à changer les morceaux et maîtriser le volume, tout en passant «Ain't Gonna Change» de House of Say.

Et le pire, c'est qu'il ne se débrouillait pas si mal.

«Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de mixer avec un roi»
Christian St Louis, au Telegraph

Bien qu'il soit plutôt connu pour être un amateur de musique classique (il joue d'ailleurs de plusieurs instruments dont le violoncelle, le piano et la trompette), le souverain septuagénaire semblait ravi.

Ceci dit, ce n'est pas tout à fait la première fois qu'il touche à des platines: en 2012, alors qu'il n'était pas encore roi, Charles avait déjà appris à scratcher et à réaliser des fondus sur un disque lors d'un atelier de formation professionnelle, lors d'une visite à Toronto.

On parle quand même du roi d'Angleterre

Ce déplacement à Manchester a également été l'occasion pour Charles de rencontrer des étudiants ayant bénéficié d'un coup de pouce de sa fondation, King's Trust, qui fête ses 50 ans cette année. Celle-ci a notamment permis d'aider des centaines de jeunes du Royaume-Uni à s'initier aux industries créatives. (mbr)

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