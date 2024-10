Image: watson

Patrick Dempsey pourrait retourner dans cette saga culte

L'acteur star de la série Grey's Anatomy pourrait reprendre un rôle vieux de 24 ans, en intégrant le casting de Scream VII aux côtés de Neve Campbell.

Plus de «Divertissement»

Il y en a des remous du côté de Woodsboro, la ville fictive de la saga horrifique Scream. Après le succès de Scream VI (2023), portée par les actrices Melissa Barrera et Jenna Ortega, il était évident que Scream VII serait en chantier. Sauf que le conflit israélo-palestinien est passé par là, et que l'actrice Melissa Barrera a été licenciée pour avoir tenu des propos jugés polémiques en faveur de la cause palestinienne. Un départ qui a embarqué avec lui Jenna Ortega, qui a préféré se concentrer sur sa série Mercredi, et surtout Christopher Landon, le réalisateur initialement prévu.

La série est actuellement en tournage: On sait où la saison 2 de «Mercredi» va se dérouler

Un chaos qui aura été finalement de courte durée, puisque le film a trouvé un nouveau réalisateur en la personne de Kevin Williamson, le scénariste du Scream original sorti en 1997 et voit le retour de Sidney Prescott, l'héroïne de la saga, incarnée par Neve Campbell. L'actrice, pourtant présente dans chacun des films, avait claqué la porte de Scream VI en raison d'un désaccord autour de son salaire.

Neve Campbell à la première de Scream V, en 2022. AP

Et puisque la saga aime bien puiser dans ses anciens personnages, c'est l'acteur Patrick Dempsey qui pourrait bien revenir. Il jouait l'inspecteur Mark Kinkaid dans Scream 3, sorti en 2000. Durant une interview donnée dans l'émission Today, Patrick Dempsey a confié qu’il attendait le scénario de Scream VII.

«J’attends le scénario. Une discussion a déjà eu lieu à ce sujet. Je n’ai encore rien vu, alors on verra. C’est toujours bien d’avoir du travail» Patrick Dempsey source: Today

S’il n’est apparu dans aucun film depuis le troisième épisode de la saga sorti il y a 24 ans, le personnage de Mark Kincaid continue d’exister dans l'univers de Scream à travers celui de Sidney Prescott. En effet, les deux personnages se seraient mariés et fileraient le grand amour, comme indiqué dans le Scream VI de 2023. Un bonheur qui pourrait ne pas durer si un nouveau Ghostface sort du placard pour le plus grand plaisir des fans.