La tenue de Bianca et l'attitude de Kanye ont rempli leur mission: secouer les normes.

Kanye West «baise» et gagne

Aux Grammy, de rares artistes remportent des prix. Tous les autres rivalisent d'ingéniosité pour attirer la lumière sur leur personne et piétiner la bienséance. À ce petit jeu, Ye et sa compagne Bianca Censori ont écrasé la concurrence.

Rien sur terre n'est plus assommant qu'une remise de prix. Même à Hollywood. Même les Grammy. On regarde s'amonceler ce que l'industrie considère comme l'élite de l'élite, avec des artistes prêts à dégainer des larmes et des remerciements conçus à l'avance. Pour ceux qui ne reçoivent rien (l'écrasante majorité de l'auditoire), il s'agit non seulement de divertir les mirettes des gueux plantés devant leur télévision, mais aussi d'éclipser son voisin de tapis rouge.

Dimanche soir à Los Angeles, Jaden, le fils de Will et Jada Pinkett Smith a enfilé une maison pour prouver qu'il avait compris l'objectif majeur des Grammy: se lâcher et être vu.

Un total look Louis Vuitton et un château. Getty Images North America

Bien sûr, une remise de prix, c'est aussi l'occasion de débattre du meilleur album country, décerné à une star de la pop, au nez et à la barbe des spécialistes du genre. Bien sûr, c'est aussi l'occasion de délivrer un message politique en costard Chanel ou une prestation scénique époustouflante, entre deux statuettes. Mais rien ne rivalise véritablement avec la guerre des dégaines. Pour ne citer qu'elle, la «robe viande» de Lady Gaga en 2010, à l'occasion des MTV Awards, peut en témoigner.

Hélas (pour Jaden Smith et sa cagoule-château), un couple a poussé le concept un poil plus loin dimanche soir: Ye et Bianca Censori. Et bien avant l'arrivée des premiers convives. Le rappeur controversé a profité de sa nomination pour la meilleure chanson rap (et de l'élection de Donald Trump) pour dépoussiérer son compte X. L'occasion, pour nous, d'observer Kanye West faire du Kanye West. Résultat, des messages stroboscopiques, des attaques frontales, des aveux cryptiques et un cul.

«J'avais envie de baiser Kamala jusqu'à ce qu'elle perde. Je ne baise plus les perdants» Kanye West

Un message graveleux qu'il s'est empressé de supprimer, remplacé dans la foulée par des excuses auprès «des enfants» de l'ancienne vice-présidente... qu'elle n'a pas. Or, ces derniers jours, Kanye West n'avait pas simplement (plus) envie de «baiser» la perdante de l'élection présidentielle. C'est tout l'establishment qu'il a tenté de niquer deux jours durant.

Kanye West, qui est toujours l'artiste rap le mieux décoré par les Grammy (21 statuettes), avait surtout de bonnes nouvelles à annoncer, en amont de la cérémonie: «Trump est de retour au pouvoir. Ye est de nouveau milliardaire. Le monde pourrait bien aller mieux». Son compte en banque enfin renfloué était une (énième) pique à l'encontre de Taylor Swift, milliardaire aussi... mais moins que lui.

Quelques minutes plus tard, il annonçait d'ailleurs fièrement ne suivre que la star de la pop sur Instagram. Une provocation qui a effrayé la moitié des Swifties de la planète.

Entre deux discussions avec Elon Musk, sur X et sur la meilleure manière de vendre des fringues en ligne, il a secoué son propre cocotier pour faire tomber les déclarations en rafale. Sans filtre ni grande stratégie, Kanye West a voulu exister très fort, pour faire monter la sauce avant les Grammy.

Des seins et des flics

Pour Kanye et sa femme Bianca Censori, une fois le tapis rouge déroulé, il a fallu sortir du lot... physiquement, à côté des chapeaux-château et des robes de créateurs. Et quoi de mieux, pour rivaliser avec une fringue... de ne pas en porter? Comme à son habitude, Bianca Censori a offert très peu de mystère au sujet de son anatomie, déboulant en robe transparente.

A poil, donc? Oui, à poil.



Image: Billboard

Une provocation qui aurait suffisamment froissé les organisateurs pour que la police les expulse sèchement des festivités. C'est du moins la rumeur qui galope, encore aujourd'hui, entre les lignes des tabloïds. A l'instar du groupe Nirvana, qui fut jeté de son propre vernissage de l'album Nevermind pour avoir dépassé quelques bornes, West et Censori ont rempli la mission qu'ils s'étaient donnée: battre à son propre jeu, jusqu'à son paroxysme, l'une des plus importantes sauteries m'as-tu-vu du show-business.

«C'est tellement frustrant de voir des stars essayer d'être normales. Je travaille toujours activement à être bizarre», disait Jaden Smith. C'est réussi.