Come-back des années 2000: pitié, ne laissons pas la Tecktonik revenir

Les années 2000 reviennent en force. Elles charrient avec elles différents styles, incarnés par Britney Spears, Christina Aguilera et consoeurs. Mais de grâce, ne laissons pas la Gen-Z déterrer la Tecktonik.

Je ne suis pas une reine de la mode. Je n'ai jamais lu un Vogue ou un InStyle - donc j'ai peu d'idée sur ce que portent les riches et les belles.

En revanche, je suis une grande observatrice. Et ce qui me saute aux yeux ces derniers temps, ce sont ces piercings qui étincellent à nouveau sur les nombrils et ces bas du dos fraîchement tatoués.

Le phénomène était en gestation depuis longtemps. On a pu observer cette évolution sur Instagram et TikTok, on peut désormais l'annoncer solennellement: les années 2000 sont de retour!

Pour moi, c'est assez déconcertant - je vous explique pourquoi. Je suis née en 1995, ce qui veut dire que j'ai grandi avec les paparazzis et leurs images grotesques de Britney Spears, Paris Hilton et Christina Aguilera.

Britney était alors pour moi la plus belle femme du monde. Christina avait le style le plus cool. Et Paris? Eh bien, on la voyait aussi sur MTV. Et ses petits chihuahuas m'ont toujours beaucoup plu. De 8 à 12 ans environ, je voulais devenir comme elles trois: cheveux blonds presque blancs, sourcils méga fins, jeans ultra taille basse et lèvres cerclées de brun avec un gloss extra-pailleté.

C'est exactement avec ce style que de nombreuses filles se promènent aujourd'hui. Jeans sur les hanches, string visiblement remonté, sandales à plateforme, t-shirt Guess qui laisse apparaître le ventre et une énorme croix gothique tatouée dans le dos.

J'aime que les filles osent se promener ainsi. Mais c'est quand même un constat étrange: quand j'étais petite, je ne pouvais évidemment pas m'habiller comme Britney, Christina et Paris, et aujourd'hui, je suis simplement trop vieille. Deux fois j'ai pu admirer la mode des années 2000, deux fois j'ai été exclue - ou plus exactement, je m'en exclus moi-même actuellement.

La Tecktonik , un sombre chapitre des années 2000

Lorsque j'étais moi-même adolescente, la mode avait déjà radicalement changé.

Nous, les Millennials, avons une longueur d'avance sur Gen-Z en ce qui concerne le style des années 2000. On sait qu'un épisode sordide suite les années 2000: la Tecktonik, qui a dominé temporairement le monde de la mode. Ce style de danse des années 1990 a fait son retour vers 2008.

Dans mon école, la Tecktonik avait beaucoup de succès: les filles cool avaient les cheveux noirs, longs et raides. Elles avaient les yeux maquillés en noir et fréquentaient assidûment les solariums. En été, elles s'enduisaient d'huile d'olive pour être vraiment bronzées. Si on portait des leggings ou des jeggins très serrés et un t-shirt moulant - idéalement rose - on ne pouvait pas se tromper.

Nous évoluions dans l'immensité d'Internet, dans un microcosme composé de MSN-Messenger et de Skyblog. À l'époque, il était tout à fait normal d'écrire:

Hello0wW mo0n ptiit ch4to0n, lä$ch teii Ko0mm's!!!

D'ailleurs, si vous en aviez un, c'est trop tard...

Du point de vue de la mode, on pourrait décrire cette époque Skyblog-Tecktonik-MSN comme Sodome et Gomorrhe. Chers utilisateurs, moi aussi je ne veux pas revoir ces images, mais je me dois de mettre en garde les jeunes d'aujourd'hui.

Le style Tecktonik, c'était ça:

Des Skyblogs éclatés sur lesquels on publiait des photos et des textes d'une profondeur abyssale, en réclamant à tout le monde sur MSN d'aller y lâcher des commentaires.

Je peux vivre avec l'omniprésence actuelle de la mode des années 2000. Mais j'en appelle aux jeunes d'aujourd'hui:

S'il vous plaît, ne faites pas revenir le style Tecktonik.

