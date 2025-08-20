Cette ville suisse n'a pas reçu les faveurs de Jeremstar.

«Une ville de cas soc'»: Jeremstar n'a pas aimé ceci de sa visite en Suisse

Le célèbre créateur de contenu Jeremstar a vadrouillé en Suisse ces derniers jours. Des langues râpeuses au «calme» des gares suisses, il a vécu quelques petits chocs culturels, qu'il s'est empressé de partager sur les réseaux.

Jeremstar n'est pas passé inaperçu lors de son passage en Terres helvétiques. Ces derniers jours, le trublion des réseaux sociaux a en effet visité plusieurs lieux de Suisse, de Bienne à Berne, en passant par Neuchâtel, et ses réactions sont rapidement devenues virales sur la Toile. Bien qu'il réside dans le pays voisin, Jeremstar a été étonné par quelques spécificités de nos belles régions.

Tout comme Will Smith quand il se promenait à Zürich un dimanche matin, il a été choqué par le silence qui règne dans la gare de Berne. Partageant son étonnement en vidéo, Jeremstar n'a certes pas crié son légendaire «je huuuuuurle». A coups de murmures estomaqués, il a aligné quelques clichés en vidéo, comparant la Suisse et le Japon pour leur tranquillité, ajoutant: «les Suisses, c'est vrai qu'ils sont disciplinés et ordonnés». Un aspect qui semble l'avoir mis mal à l'aise:

«On dirait une flashmob»

«C'est déstabilisant»

«C'est impressionnant, il n'y a personne qui parle»

«C'est très étrange à vivre»

«Ça donne une impression de temps qui s'est arrêté... comme s'il y avait eu un problème... une ville d'après-guerre»

Jeremstar a également réalisé que les Suisses aimaient vivre dangereusement, et a tenté d'en sauver une poignée à la force de ses solides cordes vocales:

Il a découvert les petits plaisirs des alpes suisses, et les langues rugueuses de ces dames les vaches:

L'amour AOC capture

capture

Jeremstar en a profité pour tester ses mollets en randonnée, sur le chemin menant au Lac d'Oeschinen:

Malgré la difficulté de la grimpette, l'influenceur l'admet: il s'agit de «l'une de ses plus belles randonnées».

Il a même pris le temps de participer à la Soirée Blanche, à Neuchâtel. De nombreux locaux l'ont reconnu, et traqué suivi, même jusqu'aux toilettes.

Après ce bain de foule et avoir joué le jeu des fans en prenant des photos avec lui, la star a eu le temps de noter que les rues des villes suisses étaient tristement vides le dimanche. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est que Jeremstar n'a pas du tout apprécié Bienne, qu'il a qualifiée de «ville très Ksos» (en français dans le texte). «C'est la Cour des Miracles», a-t-il même asséné.

«La gare, un peu insecure, c'est spécial, beaucoup de gens alcoolisés, de zonards, j'aime pas du tout Bienne, on ne s'y sent pas bien»

Au contraire de Berne, qu'il a appréciée, ou de Neuchâtel, ville qui a du «cachet», «propre», «calme et bien fréquentée», a-t-il jugé.

