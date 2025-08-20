Jeremstar n'est pas passé inaperçu lors de son passage en Terres helvétiques. Ces derniers jours, le trublion des réseaux sociaux a en effet visité plusieurs lieux de Suisse, de Bienne à Berne, en passant par Neuchâtel, et ses réactions sont rapidement devenues virales sur la Toile. Bien qu'il réside dans le pays voisin, Jeremstar a été étonné par quelques spécificités de nos belles régions.
Tout comme Will Smith quand il se promenait à Zürich un dimanche matin, il a été choqué par le silence qui règne dans la gare de Berne. Partageant son étonnement en vidéo, Jeremstar n'a certes pas crié son légendaire «je huuuuuurle». A coups de murmures estomaqués, il a aligné quelques clichés en vidéo, comparant la Suisse et le Japon pour leur tranquillité, ajoutant: «les Suisses, c'est vrai qu'ils sont disciplinés et ordonnés». Un aspect qui semble l'avoir mis mal à l'aise:
@jeremstar C’est hyper déstabilisant 😳 #JeremstarSuisse #Suisse #JeremstarTransport #LesVoyagesDeJeremstar ♬ son original - JEREMSTAR
Jeremstar a également réalisé que les Suisses aimaient vivre dangereusement, et a tenté d'en sauver une poignée à la force de ses solides cordes vocales:
Il a découvert les petits plaisirs des alpes suisses, et les langues rugueuses de ces dames les vaches:
@jeremstar Ils font les choqués, j’aime trop moi 🐮🥰 #JeremstarSuisse #Suisse #LesVoyagesDeJeremstar #JeremstarVache #JeremstarRando ♬ son original - JEREMSTAR
Jeremstar en a profité pour tester ses mollets en randonnée, sur le chemin menant au Lac d'Oeschinen:
@jeremstar Ils disent "c'est facile" mais t'as dejà vu ta vie défiler 3 fois 😭😱 #JeremstarSuisse #LesVoyagesDeJeremstar #JeremstarRando #Suisse ♬ son original - JEREMSTAR
Malgré la difficulté de la grimpette, l'influenceur l'admet: il s'agit de «l'une de ses plus belles randonnées».
Il a même pris le temps de participer à la Soirée Blanche, à Neuchâtel. De nombreux locaux l'ont reconnu, et
traqué suivi, même jusqu'aux toilettes.
@jeremstar C’est la folie en Suisse 😍🇨🇭 #Jeremstar #JeremstarSuisse #LesVoyagesDeJeremstar #JeremstarSoiréeBlanche ♬ son original - JEREMSTAR
Après ce bain de foule et avoir joué le jeu des fans en prenant des photos avec lui, la star a eu le temps de noter que les rues des villes suisses étaient tristement vides le dimanche. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est que Jeremstar n'a pas du tout apprécié Bienne, qu'il a qualifiée de «ville très Ksos» (en français dans le texte). «C'est la Cour des Miracles», a-t-il même asséné.
Au contraire de Berne, qu'il a appréciée, ou de Neuchâtel, ville qui a du «cachet», «propre», «calme et bien fréquentée», a-t-il jugé.
Jeremstar fait partie de la liste des stars (plus ou moins importantes) qui apprécient la Suisse, tout comme un certain Justin Bieber, Will Smith, ou encore IShowSpeed.
(jod)