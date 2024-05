Vous pouvez enfin être «home alone» pour quelques millions. Image: zillow

La maison de «Maman, j'ai raté l'avion» est à vendre et elle coûte un bras

Vous vous souvenez de l'iconique maison de Kevin McCalllister dans «Maman j'ai raté l'avion»? Elle est à vendre, alors préparez (bien) votre portefeuille. En attendant que vous soumettiez votre offre, on vous fait le tour du propriétaire.

Si vous étiez fan de Home Alone (Maman j'ai raté l'avion) quand vous étiez enfant, sachez que vous pouvez désormais acheter la maison de la famille de Kevin McCallister. Eh oui, ce n'est pas un décor, elle existe vraiment.

Suivez le guide!

La maison est immense. Selon l'annonce immobilière, il y a un total de 840 mètres carrés de surface habitable. Cinq chambres, six salles de bains, un salon, une entrée, une cuisine, un garde-manger, une véranda, un bureau, une buanderie, une salle de cinéma, une salle de fitness, un spa extérieur et intérieur, un garage pour trois voitures et une salle de basketball au sous-sol.

Pour tout ça, il faudra allonger les billets. Le prix est fixé à 5 250 000 dollars, soit environ 4,8 millions de francs.

La maison, construite en 1921, est située au 671 Lincoln Ave à Winnetka, une banlieue chic au nord de Chicago, non loin du lac Michigan.

De l'extérieur, la maison ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la comédie de 1990, c'est pourquoi la propriété est une attraction touristique populaire au moment de Noël.

L'intérieur a été entièrement repensé. Terminé le rouge et le vert de Noël, place au beige et au blanc. Eh oui, il faut vendre!

Néanmoins, on reconnaît certains endroits de la maison qui ont été utilisés pour plusieurs scènes du film.

Toutes les scènes n'ont pas été filmées dans la maison. Certaines d'entre elles demandaient plus d'espace. Elles ont donc été filmées dans une école voisine.

Si les propriétaires actuels arrivent à vendre la maison au prix souhaité, ils auront fait une plus-value magistrale puisqu'ils l'ont achetée en 2012 pour 1 585 000 de dollars. Bien que la maison soit toujours restée une résidence privée, il y avait autrefois la possibilité d'y passer la nuit: en décembre 2021, il était possible de réserver une nuit via Airbnb et c'était toujours complet. À l’époque, l’intérieur était le même que celui du film.

La maison est sur le marché depuis vendredi dernier. Si vous êtes intéressé, vous trouverez l'offre ici.

