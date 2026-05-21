Selon ce prof de physique, «il faut péter dans les F-35»
David Castello-Lopez n’est pas le seul à abriter ce délicieux talent de savoir nous captiver avec des histoires dont on pensait se contre-foutre avant de l’écouter. En Belgique, un professeur de mathématiques et de physique, devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour sa vulgarisation scientifique baroque, fait lui aussi partie des meilleurs.
Jeudi matin, sur la chaîne belge LN24, le Pr. Fabrizio Bucella a répondu à une question dont la réponse ne semble pourtant pas indispensable à la vie des quidams que nous sommes, puisque nous ne possédons a priori pas d’avion de combat:
Réponse courte? Oui. Là où ça se corse très vite, c’est quand on commence à comprendre que si vous avez effectivement le droit de péter dans un avion de combat...
Pourquoi? Déjà, parce qu’on ne peut pas les retenir. «Si le pilote accélère à 9 G, neuf fois l’accélération de pesanteur, quand il va faire son pet, ce ne sera pas un petit rollmops!»
La vidéo en intégralité:
Le professeur belge précise encore que, dans un F-35 avec une cabine qui n’est pressurisée qu’à 45% et à 15 000 mètres d’altitude, le volume des gaz intestinaux des pilotes fait plus que doubler (2,4). Comme quoi, avant le missile, il faut déjà savoir correctement larguer la bombe puante.
L’armée suisse a-t-elle intégré cette spécificité dans le manuel d’utilisation de ses futurs F-35? Mystère. Quoi qu’il en soit, nous désormais en possession d'un information capitale qu'il sera bon de partager au prochain apéro.