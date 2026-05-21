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Selon ce prof de physique, «il faut péter dans les F-35»

L’avion de combat est au cœur d’un débat militaire qui agite particulièrement la Suisse en ce moment. A sa façon, un expert bien connu des réseaux sociaux a offert une précision technique absurde, mais bien réelle, sur la chaîne belge LN24. Bouchez-vous le nez.

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David Castello-Lopez n’est pas le seul à abriter ce délicieux talent de savoir nous captiver avec des histoires dont on pensait se contre-foutre avant de l’écouter. En Belgique, un professeur de mathématiques et de physique, devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour sa vulgarisation scientifique baroque, fait lui aussi partie des meilleurs.

Jeudi matin, sur la chaîne belge LN24, le Pr. Fabrizio Bucella a répondu à une question dont la réponse ne semble pourtant pas indispensable à la vie des quidams que nous sommes, puisque nous ne possédons a priori pas d’avion de combat:

«Peut-on péter dans un F-35?» Fabrizio Bucella

Réponse courte? Oui. Là où ça se corse très vite, c’est quand on commence à comprendre que si vous avez effectivement le droit de péter dans un avion de combat...

«Vous devez péter dans le F-35!» Fabrizio Bucella

Pourquoi? Déjà, parce qu’on ne peut pas les retenir. «Si le pilote accélère à 9 G, neuf fois l’accélération de pesanteur, quand il va faire son pet, ce ne sera pas un petit rollmops!»

«Bien sûr, le pilote a un petit masque et donc il ne sentira pas ces gaz intestinaux qu’il a été obligé de péter» Fabrizio Bucella

«Par contre, quand il revient au sol, que le mécano, il ouvre le bazar, là, c’est la mort assurée» Fabrizio Bucella

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Le professeur belge précise encore que, dans un F-35 avec une cabine qui n’est pressurisée qu’à 45% et à 15 000 mètres d’altitude, le volume des gaz intestinaux des pilotes fait plus que doubler (2,4). Comme quoi, avant le missile, il faut déjà savoir correctement larguer la bombe puante.

L’armée suisse a-t-elle intégré cette spécificité dans le manuel d’utilisation de ses futurs F-35? Mystère. Quoi qu’il en soit, nous désormais en possession d'un information capitale qu'il sera bon de partager au prochain apéro.