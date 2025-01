Los Angeles brûle et les influenceurs continuent d'influencer

Ces influenceurs font des trucs «insupportables» à Los Angeles

Show must go on! C'est pas parce que Los Angeles est en feu qu'il faut s'arrêter de créer du contenu. Plusieurs influenceurs ont eu le culot de se filmer devant les feux de la ville, tout ça pour des likes. Décidément, rien ne les arrête.

Alors que 24 personnes sont décédées et que des milliers d'autres ont tout perdu dans les incendies ravageurs de ces derniers jours à Los Angeles, les influenceurs, eux, n'ont pas de temps à perdre. Il faut créer du contenu, always et toujours. Ils continuent donc de se mettre en scène, utilisant la ville enfumée comme toile de fond... ça fait un super décor post-apocalyptique, trop mims!

Le compte Instagram «Influencers in the Wild», connu pour épingler ces drôles d'énergumènes qui dansent pendant que le monde brûle, a partagé plusieurs vidéos. L'une d'elles montre un jeune homme filmé en train de méditer, avec en arrière-plan des colonnes de fumée provenant du feu. Deux autres personnes l'assistent, l'un tenant un photoréflecteur, un accessoire pour réfléchir la lumière, l'autre immortalisant le moment.

L'homme qui filme la scène à quelques mètres n'en revient pas: «Mec, tu te fous de ma gueule. Il médite avec le feu en arrière-plan.»

Dans la colonne des commentaires, les gens sont horrifiés:

«Absolument faux, comment pouvez-vous faire ça?»

«Des gens insupportables et sans émotion»

Une seconde vidéo sur le même compte Instagram montre une femme danser sur un toit et être filmée par deux caméras. Là aussi, on voit clairement en arrière-plan à quel point l'air est saturé à cause des incendies.

«Comment peux-tu être si insipide?»

Mais il n’y a pas que des gens qui se filment devant les flammes. Il y a aussi des influenceurs qui font des blagues de mauvais goût sur les incendies. L'influenceuse Meg DeAngelis, suivie par plus 1,2 million de fans sur TikTok, a posté une vidéo dans laquelle elle dit: «J’ai fui le froid de New York pour Los Angeles et maintenant, toute la ville brûle.» Lol!

Elle a également publié une photo d'elle en story sur Instagram où on la voit faire la moue, avec une maison en flammes en arrière-plan, comme si les incendies, c'était sexy.

Megs DeAngelis a posté cette photo sur Instagram lors des incendies de Los Angeles. Image: Instagram/megsdingelis

Bad buzz assuré pour l'influenceuse qui a reçu beaucoup de commentaires comme: «Comment peux-tu être si insipide?» ou encore: «Des milliers de personnes perdent leur maison, allez, je plaisante à ce sujet. Vous, les influenceurs, êtes incroyables.» Megs DeAngelis a depuis supprimé les deux messages.

