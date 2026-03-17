Vidéo: watson

Elle a frôlé le pire

Une influenceuse espagnole a échappé de peu à la mort lors d’une sortie à vélo. Elle a perdu l’équilibre et est tombée dans un ravin, avant de s’immobiliser quelques mètres plus bas.

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Jeudi dernier, l'influenceuse et cycliste amateur Cecilia Sopeña roulait en VTT dans le parc naturel de Calblanque, près de Carthagène, lorsqu’elle a frôlé la mort.

Filmée par une caméra à 360 degrés fixée sur son vélo, la scène montre l’athlète perdre le contrôle sur un chemin étroit et rocailleux avant de glisser dangereusement vers le bord d’un ravin.

C'est après avoir salué son chien que la cycliste a perdu l’équilibre. Dès lors, la scène devient particulièrement tendue: la cycliste glisse sur plusieurs mètres, tentant de freiner en s'agrippant aux rochers d'une main et en se cramponnant au vélo de l'autre. Heureusement, elle s’en est sortie sans blessures graves et a pu remonter la pente pour rejoindre la piste.

Malgré la brutalité apparente de la vidéo, de nombreux internautes ont affirmé qu'il s'agissait d'une mise en scène de l'athlète et ont également critiqué sa manière de faire du vélo, soulignant qu'elle ne portait aucune protection.



Face à l'impact de la vidéo sur les réseaux sociaux, Cecilia Sopeña a souhaité adresser un message à sa communauté de cyclistes. «Derrière cette vidéo virale, il n'y avait ni mise en scène ni scénario. Juste une personne qui tentait de se sortir calmement d'une situation difficile», a-t-elle écrit sur son compte Instagram après l'accident.

Cecilia Sopeña est une influenceuse et créatrice de contenu espagnole spécialisée dans le cyclisme et les activités outdoor. Sur ses réseaux sociaux, elle partage régulièrement ses sorties en VTT et ses explorations de parcs naturels à travers l’Espagne.

Sa notoriété a également explosé pendant un temps sur la plateforme OnlyFans, où elle proposait du contenu érotique. Cette incursion dans le contenu pour adultes lui a permis de rembourser son prêt immobilier.