ciel couvert11°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Le diable s'habille en Prada 2 laisse un goût amer: notre avis

«Le diable s&#039;habille en Prada 2» sort dans les salles suisses ce mercredi 29 avril 2026.
Miranda Priestly (Meryl Streep) et Andy Sachs (Anne Hathaway) sont de retour dans Le diable s'habille en Prada 2. Image: watson/20th Century Studios

«Le diable s'habille en Prada 2» laisse un goût amer

Le film culte du début des années 2000 revient sur grand écran ce mercredi 29 avril. L'équipe du magazine Runway fait désormais face à une crise qu'il faut absolument résoudre. Faut-il se précipiter en salle? Notre avis.
29.04.2026, 09:0129.04.2026, 09:01
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Dès sa sortie en 2006, Le diable s'habille en Prada est devenu culte. J'ai clairement fait partie des personnes qui le regardaient, encore et encore, avec des étoiles plein les yeux. L'univers qui entourait le magazine RunwayVogue dans la vraie vie – était glamour, féroce, inspirant et trépidant. La toxicité de cet environnement de travail était nettement éclaboussée par une avalanche de strass et de paillettes.

Vingt ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Ce mercredi 29 avril, Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway), Emily Charlton (Emily Blunt) et Nigel (Stanley Tucci) renfilent leurs costumes griffés et leurs bottes hors de prix, et reviennent sur grand écran. Faut-il se précipiter en salle? Notre avis.

Eteindre le feu

Immédiatement, nous sommes à nouveau plongés dans ce décor qui nous a tant fait rêver. Frissons garantis! Ou est-ce juste l'effet produit par la grandiose Meryl Streep? Spoiler: son personnage, toujours aussi fabuleux, est sans aucun doute la star qui permet au film de ne pas s'essouffler.

«Le diable s&#039;habille en Prada 2» sort le 29 avril en Suisse.
Miranda Priestly (Meryl Streep) et Nigel (Stanley Tucci) montent les marches du Met Gala à New York. Image: 20th Century Studios

L'intrigue est rapidement lancée au visage du spectateur: le magazine Runway fait face à un scandale dont il faut vite s'extraire. Une mauvaise nouvelle que Miranda Priestly, la rédactrice en chef, apprend lorsqu'elle monte les prestigieuses marches du Met Gala à New York entourée de stars – plusieurs célébrités feront d'ailleurs leur apparition tout au long du film sans que l'on comprenne réellement à quoi elles servent à part à être vues.

Bref, continuons.

Pour éteindre le feu, une solution s'impose: rehausser le niveau éditorial de Runway. Le big boss du groupe qui détient le titre décide alors d'engager une ancienne stagiaire devenue journaliste de renom: Andy Sachs. Coup de bol: elle vient de gagner un prix pour l'un de ses articles, mais s'est fait renvoyer dans la foulée... Une porte se ferme, une autre s'ouvre, n'est-ce pas? En effet, et c'est l'un des points positifs du Diable s'habille en Prada 2, les coupes immenses que subissent actuellement les groupes de presse sont au cœur de l'intrigue.

«Le diable s&#039;habille en Prada 2» sort le 29 avril en Suisse.
Andy Sachs (Anne Hathaway) reprend du service au sein de Runway.Image: 20th Century Studios

Ni une ni deux, nous voilà projetés dans un monde où le papier est (presque) mort. Désormais, il faut écrire des histoires de qualité qui font aussi (et surtout) du clic. Un équilibre qu'Andy Sachs va devoir trouver.

Un majeur à Bezos

Tout ne se déroulera évidemment pas comme prévu et des obstacles viendront compromettre le futur de Runway. Difficile de ne pas y voir une critique de la réalité: depuis quelques mois, en effet, des rumeurs circulent concernant un potentiel rachat de Condé Nast – le groupe qui détient Vogue – par Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Le milliardaire souhaiterait d'ailleurs offrir Vogue US à son épouse, souligne Elle. Une influence croissante des géants de la tech dans l'industrie de la mode qui suscite des critiques et des interrogations.

4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte

Dans le film justement, Miranda Priestly s'inquiète de cette mainmise et des dégâts qu'elle pourrait causer sur l'art et la créativité. La réponse de celui qui incarne les magnats de la Silicon Valley? Nous n'aurons plus besoin de tout cela avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il faut s'y faire: le futur arrive aussi vite que de la lave sur Pompéi. Comprenez: tout sera détruit sur son passage. Youpi!

Si un tel scénario – effrayant, navrant et dangereux pour l'indépendance éditoriale – devait un jour rattraper la fiction, le gros doigt tiré à Jeff Bezos dans Le diable s'habille en Prada 2 fera office de maigre consolation.

Un goût amer

Vous l'aurez compris: si vous souhaitez vous délecter d'une critique – un poil superficielle, certes, mais qui a le mérite d'exister – de la crise que traversent les médias aujourd'hui, vous serez servis. L'intrigue reste divertissante et s'accompagne de belles tenues et de lieux qui en jettent.

Une arrivée à Milan en grande pompe:

«Le diable s&#039;habille en Prada 2» sort le 29 avril en Suisse.
Une partie du film se déroule en Italie.Image: 20th Century Studios

Ces retrouvailles nous laissent toutefois un goût amer. A l'image des (trop) nombreuses suites qui envahissent nos écrans, on se demande s'il était vraiment nécessaire de revoir l'équipe de Runway vingt ans plus tard. Le diable s'habille en Prada 2 est moins réel que son prédécesseur – qui nous offrait une immersion dans l'univers impitoyable de la mode –, certaines scènes sont presque surjouées et l'apparition peu subtile de grandes marques nous donne parfois l'impression d'être assis devant une publicité.

Souvent, les classiques sont bien là où ils sont. Il n'est pas toujours pertinent de vouloir les faire revivre et de prendre le risque, au passage, d'entacher nos souvenirs.

«Le diable s'habille en Prada 2» est en salle en Suisse dès ce mercredi 29 avril.

Découvrez la bande-annonce:

Vidéo: youtube
Pourquoi les studios de cinéma recyclent ces vieux succès
Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ça fait déjà polémique
Ça fait déjà polémique
de Sainath Bovay
Ça promet
Ça promet
de Marine Brunner
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
de Sainath Bovay
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
1
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
de Sainath Bovay
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
de Oliver Baroni
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
de Thomas Studer
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Ce tiramisu monstrueux est entré dans l'histoire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Elle n'en peut plus»: Ce célèbre couple est au bord du gouffre
Alors qu'ils sont sur le point de célébrer leur quatorzième anniversaire de mariage cet automne, la pop-star Justin Timberlake et l'actrice Jessica Biel traverseraient une période particulièrement difficile, à en croire des initiés.
Au milieu de ce printemps ô combien romantique, entre les fiançailles toutes fraîches d'Harry Styles et Zoë Kravitz à l'amourette inattendue entre l'acteur Jacob Elordi et le top Kendall Jenner, d'autres duos emblématiques traverseraient des temps nettement moins roses.
L’article