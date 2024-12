Jimmy Donaldson, connu sous le nom de MrBeast, est la personne la plus suivie sur YouTube. Image: watson

Le youtubeur le plus suivi au monde prévoit (encore) du lourd

Le vidéaste MrBeast a annoncé qu'il avait loué les trois pyramides de Gizeh durant une centaine d'heures pour l'une de ses prochaines vidéos.

Que faire quand on est youtubeur et qu’on a trop d’argent? Pourquoi ne pas louer l’une des sept merveilles du monde antique pour une vidéo? Le célèbre youtubeur MrBeast a révélé dans le podcast Beyond the Records qu’il avait «réussi à louer les trois pyramides de Gizeh pour 100 heures de tournage». Il prévoit de les explorer et espère même y «découvrir des secrets».

MrBeast, avec ses 337 millions d’abonnés sur Youtube, est l’un des créateurs de contenu les plus influents au monde. Doté de moyens colossaux et à la tête d’un véritable empire audiovisuel, cet Américain de 26 ans a choisi l’Égypte comme décor pour sa prochaine vidéo. L’influenceur a l’intention d’explorer l’intérieur des pyramides de Gizeh et d’en découvrir toutes les pièces.

«Nous avons obtenu les trois pyramides de Gizeh pour 100 heures. Je vais y faire une vidéo où ils me laissent explorer les pyramides comme je veux» MrBeast

MrBeast ne partira pas seul: il sera accompagné d’un guide et d’une équipe. Lui et ses amis prévoient également de dormir sur place durant les 100 heures qui leur seront allouées. Il a expliqué avoir travaillé en collaboration avec le gouvernement égyptien pour obtenir cette autorisation, son objectif étant de révéler des parties des pyramides que «personne n’a encore rendues publiques».

Quant à nous, on espère simplement qu’il ne réveillera aucune malédiction!