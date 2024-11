Les pratiques commerciales de Jimmy Donaldson sont scrutées de très près. Screenshot: YouTube

Comment le YouTubeur MrBeast abuse de la confiance de ses fans

Jimmy Donaldson a conquis internet avec ses actions spectaculaires. Mais l’image de bienfaiteur s’est progressivement ternie, révélant un schéma inquiétant.

Jimmy Donaldson incarne à lui seul le rêve américain. Les millions de personnes qui le suivent connaissent cet Américain de 26 ans sous son pseudonyme «MrBeast». Grâce à ses vidéos qui font sensation, il est devenu multimillionnaire.

Aujourd'hui, avec plus de 324 millions d'abonnés en octobre 2024, il est la personne la plus suivie sur YouTube.

Le problème: De plus en plus de ses activités s’avèrent être de la poudre aux yeux, voire pire encore.

Le 1ᵉʳ novembre, MrBeast a informé le public des résultats d'une enquête prétendument indépendante et promet des améliorations dans la culture de son entreprise. Nous reviendrons sur les mesures correspondantes plus loin dans l'article.

MrBeast ne tient pas ses promesses

Un récent scandale entoure une vidéo YouTube de MrBeast. Une organisation caritative accuse le célèbre Youtubeur d’avoir rompu sa promesse. Contrairement à ce qu’il avait affirmé lors d’une grande opération de communication, il n’aurait pas financé les traitements médicaux annoncés.

«Vous vous souvenez de la vidéo de MrBeast où il prétendait offrir 1000 opérations oculaires dans le monde entier? Eh bien, il ne l’a pas fait. Nous lui demandons de rectifier les faits! Mission Flight est l’une des organisations à but non lucratif qui a effectué ces opérations. NOUS N’AVONS PAS REÇU DE PAIEMENT!! Nous n’étions PAS AU COURANT et n’avons PAS DONNÉ NOTRE ACCORD pour que nos médecins, volontaires, patients et la clinique apparaissent dans sa vidéo À BUT LUCRATIF!! Nous estimons qu’il a gagné plus de 850 000 dollars avec cette seule vidéo.» Mission Flight, organisation à but non lucratif source: description vidéo sur YouTube

La vidéo a été publiée en février 2024 sur YouTube, soit un an après que MrBeast a mis en ligne sa vidéo intitulée «1000 aveugles voient pour la première fois». Ce n’est que récemment qu’elle a atteint un public plus large.

Les créateurs de la vidéo se sentent trompés par MrBeast, mais souhaitent encore lui donner une chance. Ils expliquent ne pas vouloir régler cette affaire par voie judiciaire.

«Nous avons contacté MrBeast à plusieurs reprises, mais n'avons reçu aucune réponse. Maintenant, nous voulons lui donner l’opportunité de rectifier les choses. Plutôt que d’entamer des poursuites, nous proposons une vidéo amusante/un concours avec MrBeast dont les revenus permettraient de financer davantage d’opérations pour les personnes atteintes de cécité guérissable.» Mission Flight, organisation à but non lucratif. source: description vidéo sur YouTube

L’attention publique a déjà porté ses fruits, selon l’organisation concernée sur YouTube. «Quelqu’un de chez MrBeast» les a contactés, s’est excusé pour le manque de communication et a expliqué que les coûts des opérations n’avaient pas été payés en raison d’un malentendu.

Transactions douteuses dans les cryptos

Dans cette histoire juridiquement délicate, une équipe de chercheurs indépendants accuse MrBeast d’avoir gagné plus de 23 millions de dollars grâce à des transactions douteuses dans le commerce des cryptomonnaies.

Un grand nom et une promesse de belles affaires en crypto. Screenshot: Cointelegraph

L’accusation porte notamment sur du «délit d’initié», évoluant dans une zone grise. Le procédé connu sous le nom de «pump-and-dump» (gonfler artificiellement la valeur puis revendre) est spécifiquement évoqué.

MrBeast aurait utilisé son influence de marque pour promouvoir divers projets de crypto-monnaie. Avec un réseau personnel de Youtubeurs, il aurait alimenté la hype autour de certaines cryptomonnaies. Lorsque leur prix montait, il revendait avec profit.

Grâce à la technologie de la blockchain, toutes les transactions sont traçables. Les «chercheurs on-chain» affirment avoir analysé environ 50 comptes de crypto-monnaie associés à MrBeast.

Ils notent des similitudes flagrantes dans les activités de MrBeast et d'autres personnes avec qui il a collaboré sur YouTube.

L’enquête conclut:

«Au vu du parcours de MrBeast, qui est créateur de contenu professionnel et propriétaire de plusieurs entreprises, il est hautement probable que son succès en investissement de cryptomonnaies ne repose pas sur une intuition de trading, mais sur des informations privilégiées, notamment concernant des accords de marque et des partenariats dans son réseau (…).» source: loock.io

Pratiques douteuses dans le secteur de l’alimentation

En septembre 2024, l'influenceur américain et lutteur Logan Paul et son collègue Youtubeur KSI annoncent un partenariat entre leur marque de boissons vitaminées Prime et la marque de barres chocolatées de MrBeast.

Ces trois hommes d'affaires veulent conquérir le marché américain de l’alimentation scolaire avec leur marque commune «Lunchly», mais rencontrent une forte opposition.

Les nutritionnistes qualifient le marketing de «répugnant» et mettent en garde les parents contre ces produits d’influenceurs destinés aux enfants scolarisés.

Logan Paul, MrBeast et KSI (de droite à gauche) se lancent dans le business du goûter. Image: Screenshot: Instagram

Un célèbre Youtubeur britannique, Chris Broad, qui vit au Japon, a commenté:



«Voir le plus grand Youtubeur du monde collaborer avec un tel homme et le promouvoir auprès de millions d’enfants me rend tout simplement malade – et tout cela pour un produit alimentaire de mauvais goût qui cible encore une fois les enfants.»

Il ajoute:

«Toute personne croyant que MrBeast est motivé par autre chose que devenir le Youtubeur le plus riche du monde se trompe.» source: x.com

Sexisme et conditions de travail inacceptables

En septembre 2024, on apprend qu'un grand projet de MrBeast en Californie est impliqué dans des procédures judiciaires. Une plainte mentionne des «conditions dramatiquement mauvaises» pendant le tournage d’une nouvelle série pour la plateforme Prime d'Amazon intitulée Beast Games. Il est aussi question de harcèlement sexuel, selon un rapport de la BBC.

Cinq candidates de l'émission de divertissement ont engagé des poursuites contre MrB2024, la société de production de Jimmy Donaldson ainsi qu'Amazon.

Selon la plainte, les accusés auraient «instauré, toléré et encouragé une culture, un modèle et une pratique de harcèlement sexuel, incluant un environnement de travail hostile».

La BBC rappelle un précédent rapport du New York Times. En août 2024, des journalistes avaient parlé avec plus d’une douzaine de participants de l’émission, qui avaient mentionné plusieurs hospitalisations.

En juillet 2024, une autre affaire de harcèlement avait déjà secoué l’empire MrBeast. Son ex-coanimatrice de 26 ans avait été accusée de harcèlement sexuel envers une jeune femme.

Sur X (anciennement Twitter), Jimmy Donaldson avait pris ses distances, précisant que cette personne ne travaillait plus pour lui.

«Je vais laisser aux enquêteurs indépendants le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie et prendrai les mesures nécessaires en fonction de leurs résultats.» MrBeast source: x.com

Plus tard, une chaîne YouTube anonyme a diffusé d’autres accusations sur les pratiques commerciales de MrBeast, prétendument faites par un ancien employé. La BBC n’a pas pu vérifier indépendamment ces affirmations ni l’identité de cette personne.

«Pour MrBeast, les controverses de cette année ne sont pas nouvelles — et il réussit à en sortir indemne a chaque fois» Constat du rapport de la BBC en août, avant la révélation des accusations les plus récentes.

Quelle est la réaction de MrBeast?

Le cabinet d’avocats chargé de l’enquête aurait analysé des millions de documents et messages et mené 39 entretiens, selon la star sur Twitter.

«Je veux rendre le monde meilleur avant de mourir» MrBeast source: linkedin

Donaldson explique que son silence était dû à la demande de ne pas faire de déclarations publiques pour permettre une enquête détaillée et impartiale.

Le cabinet d’avocats indique:

Les allégations de harcèlement sexuel (ex. pédophilie, abus, pornographie infantile) entre les employés de l’entreprise et des mineurs sont sans fondement.

Les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait consciemment employé des personnes ayant des tendances illégales ou éthiquement discutables sont sans fondement.

L’enquête a identifié plusieurs cas isolés de harcèlement au travail. L’entreprise a pris des mesures appropriées en réponse.

Pour expliquer ces problèmes, l’entreprise cite sa croissance rapide, passant d’une start-up composée de jeunes talents à une structure beaucoup plus grande.

MrBeast s'est engagé à «résoudre les problèmes du passé» et à créer une culture d'entreprise où les comportements problématiques ne sont pas tolérés. L'entreprise a déjà introduit des changements et travaille à créer un environnement plus sain. Les mesures correspondantes comprennent:

Le recrutement d'un nouveau directeur général (CEO), d'un responsable des ressources humaines (Chief People Officer) et d'un conseiller juridique en chef (General Counsel), ainsi que prochainement d'un directeur financier (Chief Financial Officer).

Des formations obligatoires pour tous les employés.

«L'élaboration de nouvelles politiques qui seront codifiées dans un manuel destiné aux employés.»

«La création d'une ligne de signalement anonyme pour les employés.»

«Le licenciement rapide des personnes ayant enfreint les règles de l'entreprise, quels que soient leur position ou leur niveau au sein de l'entreprise.

L'identification d'autres employés pour des formations ciblées et coaching des cadres afin de promouvoir le professionnalisme et le respect des politiques de l'entreprise.»

En conclusion, Jimmy Donaldson a créé une marque unique avec MrBeast et cherche maintenant à en tirer le maximum de profits. Peut-être même est-il déjà devenu «Too Big To Fail», tant son influence est grande. Le magazine économique Forbes le classe parmi les meilleurs créateurs de contenu de l'année 2024. Sur les réseaux sociaux, il aurait plus de 500 millions de followers – la plus grande communauté de fans au monde.

À la lumière des récentes annonces, il semble que les responsables aient tiré les leçons nécessaires pour l'entreprise. Reste à savoir si cela va au-delà de simples déclarations et se traduira par des changements concrets.