Le quadrobic, ce sport complètement barré qui fascine

Vidéo: watson

C'est très physique

Sur TikTok, les vidéos étranges se multiplient. On y voit des adultes qui se déplacent à quatre pattes avec une agilité déconcertante, comme un chien. C’est le quadrobic. Exploration.
04.10.2025, 15:5404.10.2025, 15:54
Jérémie Crausaz

Le quadrobic, c’est littéralement de l’exercice physique à quatre membres. Les pratiquants s’inspirent des mouvements de différents animaux, principalement des félins (chats, panthères), des canidés (loups, chiens, etc.) mais aussi des singes pour créer des déplacements ultra-athlétiques. On peut le comparer à une forme de parkour, mais en version animale.

Les adeptes avancent, bondissent ou sprintent sans jamais poser les genoux. Certains y voient une manière d’exprimer leur animal intérieur, d’autres une forme d’art corporel. Pour beaucoup, c’est aussi une pratique exigeante de renforcement musculaire.

Ils se battent tous les jours

Le quadrobic n’est toutefois pas qu’une activité physique. Il peut aussi revêtir une dimension spirituelle, comme l’explique Alexia Kraft de la Saulx, dont une vidéo a déjà dépassé les 100 millions de vues.

«Les gens pensent que c’est une régression, mais l’idée de base était de s’inspirer des singes qui sont, d’une certaine manière, nos ancêtres. Observer leur lien avec la nature et leur manière de vivre l’instant présent est une véritable source d’inspiration.»
Alexia Kraft de la Saulx
Qui sont les «performative males», ces nouveaux séducteurs?

Et vous, comptez-vous essayer de vous mettre à quatre pattes pour faire du sport?

Attention au lumbago👇

Vidéo: watson
