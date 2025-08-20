faible pluie19°
DE | FR
burger
Société
Réseaux sociaux

Qui sont les «performatives males» ces nouveaux séducteurs?

Vidéo: watson

Qui sont les «performative males», ces nouveaux séducteurs?

Outre-Atlantique, une réponse masculine a émergé pour séduire les franges progressistes des femmes. Il se nomme le « performative male», que l’on pourrait traduire par «celui qui en fait trop ».
20.08.2025, 19:0120.08.2025, 19:01
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin
Plus de «Société»

Les mèmes sous forme de «starter packs» sont de retour pour se moquer d'un stéréotype particulier, celui dit de «l'homme performatif», comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Version 2020 des hipsters d’antan, l’homme performatif se veut déconstruit et alternatif. Il suit les codes de la mode avec des vêtements vintage et amples, un tote bag en toile, arborant une moustache, un mulet moderne, un collier de perles et des boucles d'oreilles et sur sa peau, quelques tatouages semblant avoir été dessinés au stylo BIC.

Inspiré par des figures masculines tendances, telles que Benson Boone, Paul Mescal ou encore Timothée Chalamet, «l’homme performatif» se retrouve souvent attablé sur la terrasse d’un café branché, un matcha latte dans une main et un livre de littérature féministe dans l’autre, espérant simplement… être remarqué en se démarquant. Ces hommes se présentent comme l'antithèse de la masculinité toxique.

En parlant de Benson Boon:

J'ai vu l'ambassadeur du cool en concert

Au premier abord, on pourrait trouver cela presque salutaire que des hommes prennent soin de leurs apparences et tentent de déconstruire leur masculinité et s'ouvrir aux inégalités que le féminisme combat, surtout à une époque où la misogynie augmente en flèche, notamment chez les adolescents.

Le starter pack de «l&#039;homme performatif».
Le starter pack de «l'homme performatif» est culturel et vestimentaire. reddit

Mais pour beaucoup de femmes hétérosexuelles naviguant sur les mers du dating, il semblerait que cette sensibilité ne soit souvent qu’une façade. Ces hommes, qui se détournent des codes virilistes, optent en réalité pour des comportements et des activités dites féminines dans le seul but d’attirer et de séduire les femmes, sans chercher véritablement à les comprendre. Ils se révèlent souvent centrés sur eux-mêmes et émotionnellement indisponibles lorsqu’il s’agit de s’engager dans une relation. En somme, un «performative male» n’est rien d’autre qu’un queutard déguisé en idéal féminin et progressiste.

Ce terme a explosé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. L’engouement est même allé jusqu’à organiser des concours du meilleur poseur, notamment à Seattle, New York et même à Jakarta, en Indonésie. Ces événements urbains, qui se déroulent dans des parcs, s’inscrivent dans la mouvance des concours de sosies de célébrités, comme on a pu le voir récemment avec Pedro Pascal. Ainsi, des dizaines de participants s’affichent avec un livre, un tote bag et un matcha latte à emporter, « performant» le stéréotype qu’ils célèbrent en se moquant.

Voici le gagnant du concours de sosies de Pedro Pascal

Reste à savoir si le «mâle performatif» est véritablement une manifestation d’hypocrisie ou simplement un style dont on a choisi de se moquer, à l’instar du hipster en son temps, puisque s’attaquer à ceux qui sortent de la norme en embrassant une mode a toujours eu la cote.

Toujours est-il qu’il vaut sans doute mieux un homme qui fait semblant de lire Mona Chollet qu’un masculiniste qui écoute Andrew Tate, non?

Vidéo: watson

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici

«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Humeur
La femme-objet est de retour
de Margaux Habert
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
de Deborah Stoffel
4
Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux
de Margaux Habert
Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B
de Oliver Wietlisbach
1
La Chine juge les escalators dangereux et réglemente leur usage
de Benjamin Weinmann
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Jackie Chan peut-il encore se battre? Il répond
A 71 ans, la mégastar du film d'arts martiaux comique a enchanté le public du Festival du film de Locarno avec des anecdotes un peu chaotiques et touchantes de sa vie.
Il bondit, se met à genoux, imite avec ses bras et ses mains un serpent, un serpent dressé, gueule ouverte. Puis la langue jaillit, et il répète tout cela à une vitesse fulgurante. C’est spectaculaire. Jackie Chan a 71 ans et, selon ses propres dires, il s’est déjà brisé deux fois tous les os de son corps - ce qui ne lui enlève en rien sa souplesse légendaire.
L’article