Détail du deuxième tableau le plus cher au monde: le «Portrait d'Élisabeth Lederer» de Gustav Klimt. Image: wikimedia/gustav klimt

Voici les 10 tableaux les plus chers du monde

Le «Portrait d'Elisabeth Lederer» de Klimt s'est envolé à 236 millions de dollars! Découvrez le top 10 des tableaux les plus chers du monde, où seule une œuvre devance ce nouveau record de l'art moderne.

Le tableau «Le portrait d'Elisabeth Lederer» était initialement estimé à 150 millions de dollars par la maison de ventes aux enchères Sotheby’s à New York. Cependant, une bataille d'offres de 20 minutes a fait grimper le prix à un montant record de 236 millions de dollars (189,14 millions de francs). Seule une peinture a été vendue plus cher jusqu'à présent.

Voici le top 10 des tableaux les plus chers jamais vendus aux enchères. Les œuvres vendues en privé ne sont pas incluses. Ci-dessous, vous trouverez également les années, les prix et les propriétaires.

«La Montagne Sainte-Victoire» – Paul Cézanne

Image: Christie's

Prix: 138 millions de dollars

Date de la vente aux enchères: novembre 2022

Acheteur: Inconnu

Le peintre français Paul Cézanne a rendu les montagnes calcaires du sud de la Provence mondialement célèbres. Il lui a suffi d'une vingtaine de toiles pour y parvenir. En novembre 2022, l'une d'elles a été vendue aux enchères chez Christie's pour la somme de 138 millions de dollars.

«Douze paysages» – Qi Baishi

Prix: 140,8 millions de dollars

Date de la vente aux enchères: décembre 2017

Acheteur: Collectionneur chinois (nom inconnu)

Qi Baishi est considéré comme le plus important peintre moderne de Chine. Ces douze tableaux ont été créés par l'artiste lors d'un voyage à travers le pays en 1926. On dit de lui qu'il ne s'est jamais laissé influencer par l'esthétique occidentale, ce qui est l'une des raisons du respect qu'il inspirait et, probablement, du prix élevé de ses œuvres.

«Trois études sur Lucian Freud (Triptyque)» – Francis Bacon

Image: EPA

Prix: 142,4 millions de dollars.

Date de la vente aux enchères: novembre 2013.

Acheteur: Elaine Wynn (États-Unis).

Cette œuvre du peintre irlando-britannique Francis Bacon a été créée en 1969. Elle représente le peintre allemand Lucian Freud. Bacon et Freud étaient des amis proches et se peignaient régulièrement l'un l'autre. Cependant, ils peignaient aussi à la même époque et étaient des rivaux artistiques. Les deux hommes se sont brouillés dans les années 1970.

«Les Poseuses» – Georges Seurat

Image: wikimedia/georges seurat

Prix: 149 millions de dollars

Date de la vente aux enchères: novembre 2022

Acheteur: Inconnu

Le tableau «Les Poseuses», également connu sous le titre «Models» ou «The Three Models», a été peint entre 1886 et 1888 par l'impressionniste français Georges Seurat. Il a été vendu aux enchères pour la dernière fois en 1970, atteignant un million de dollars (environ huit millions de dollars en tenant compte de l'inflation).

«Nu couché (sur le côté gauche)» – Amedeo Modigliani

Image: AP/Sotheby's

Prix: 157,2 millions de dollars.

Date de la vente aux enchères: novembre 2015.

Acheteur: inconnu.

Le «Nu couché» fait également partie d'une série. Modigliani a peint au total 35 nus entre 1916 et 1919. Le peintre est décédé d'une méningite en 1920, à l'âge de 35 ans. Sotheby's, la maison de vente aux enchères qui a vendu le tableau, n'a pas révélé l'identité de l'acheteur.

«Nu couché» – Amedeo Modigliani

Image: AP/Christie's Images

Prix: 170,4 millions de dollars.

Date de vente: novembre 2015.

Acquéreur: Musée Long (musée privé en Chine).

Egalement issue de la série de Modigliani, cette œuvre a été achetée en 2015 par un couple de collectionneurs chinois. Elle est exposée depuis dans leur musée privé à Shanghai.

«Les femmes d'Alger (Version «O»)» – Pablo Picasso

Image: wikimedia

Prix: 179,4 millions de dollars.

Date de vente: mai 2015.

Acheteur: inconnu.

Le tableau de Picasso, créé en 1955, était un hommage à son collègue Henri Matisse, décédé en novembre 1954. Près de vingt ans avant son dernier changement de propriétaire, «Les femmes d'Alger (Version O)» a été vendu aux enchères chez Christie's pour 32 millions de dollars.

«Shot Sage Blue Marilyn» – Andy Warhol

Image: keystone

Prix: 195 millions de dollars

Date de vente: mai 2022

Acheteur: inconnu

Là encore, l'identité de l'acheteur ou de l'acheteuse n'est «pas encore» connue. La Marilyn «Bleu sauge» fait partie des cinq tableaux créés avec la technique de la sérigraphie. C'est désormais l'œuvre d'art moderne la plus chère jamais vendue aux enchères.

«Portrait d'Elisabeth Lederer» - Gustav Klimt

Image : wikimedia/gustav klimt

Prix: 236 millions de dollars

Date de vente: novembre 2025

Acheteur: inconnu

Entre 1914 et 1916, le peintre autrichien Gustav Klimt a vraisemblablement peint sa propre fille, Elisabeth Lederer. On utilise le terme «vraisemblablement» car la paternité n'a jamais été définitivement établie. La mère d'Elisabeth était alors mariée à l'industriel August Lederer. Plus de cent ans plus tard, son portrait a été vendu aux enchères pour 236 millions de dollars.

«Salvator Mundi» – (probablement) Léonard de Vinci

Image: AP/AP

Prix: 450,3 millions de dollars

Date de vente: novembre 2017

Acheteur: (probablement) Mohammed ben Salmane

Le «Salvator Mundi» est, et de loin, le tableau le plus coûteux de l'histoire. En 2005, il avait été acheté pour seulement 1175 dollars par un marchand d'art new-yorkais, puis restauré méticuleusement pendant de longues années. L'œuvre n'a gagné son statut culte qu'en décrochant son prix record, après avoir été revendue plusieurs fois avec des marges faramineuses.

Le «Sauveur du Monde» est attribué à Léonard de Vinci, maître de la Renaissance, bien que cette hypothèse soit régulièrement remise en question et reste non confirmée à ce jour. L'identité de son propriétaire n'est pas non plus certaine. Les médias ont déclaré en 2019 que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait fait l'acquisition du tableau. Cette information n'a jamais été officiellement confirmée, et l'œuvre n'a pas été vue en public depuis son achat.

