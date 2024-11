«Le plus gros chat du monde»: ce record pourrait donner de mauvaises idées à des propriétaires mal intentionnés.

Ces records du monde ont été abolis pour une bonne raison

Le chat le plus gros, le baiser le plus long, enterré vivant le plus longtemps: ces records du monde Guinness ont tous été abolis. Pour certains, c'est sans doute préférable. On fait le tour.

Oliver Baroni Suivez-moi

Dans les profondeurs de Wikipedia, on a trouvé quelque chose de bien singulier: une énumération de records du monde réalisés, mais supprimés depuis.

Peu de gens le savent, mais la société Guinness World Records Limited peut non seulement retirer des tentatives de record parce qu'elles ne sont pas conformes aux règles de la catégorie concernée, mais aussi supprimer complètement certaines catégories de tentatives de record.

Il existe différentes raisons. Voici une sélection de records abolis - pour la bonne cause.

Faire voler le plus grand nombre de ballons en même temps



Raison de la suppression: préoccupations environnementales

Image: wikipedia

Lors du «Balloonfest '86», 1,4 million de ballons ont été lâchés simultanément à Cleveland, dans l'État américain de l'Ohio.

Il s'agissait d'un record mondial, mais aussi d'un terrible chaos, car un front froid a fait refluer les ballons au-dessus de la ville, du lac Érié et des environs, causant de graves problèmes de circulation routière, allant jusqu'à l'aéroport.

Le «champ d'astéroïdes de ballons» a également rendu impossible une opération de sauvetage par hélicoptère de la United States Coast Guard, après que deux marins se sont trouvés en difficulté. Plus tard, ils ont été retrouvés noyés.

Le plus grand nombre de guitares cassées pendant une tournée de concerts

Raison de la suppression: pour le «bien-être» de l'instrument

Image: wikipedia

S'il arrive qu'un instrument soit brisé dans le feu de l'action, on peut y voir la manifestation des émotions incontrôlées d'un passionné de rock 'n' roll.

On n'a rien contre Matt Bellamy et son groupe Muse, mais au cours d'une tournée, casser une guitare pendant chaque concert, comme un spectacle chorégraphié fixe, est finalement assez cynique. Voire déplorable.

Le violoniste le plus rapide

Raison de la suppression: difficultés à déterminer clairement si toutes les notes ont été suffisamment jouées (même à l'aide d'un ralenti)

Image: wikipedia

David Garrett, qui a joué «Le vol du bourdon» en 1 minute et 5,26 secondes en 2008, est certainement un candidat plus que doué ...

... mais en fin de compte, il n'est pas possible de le déterminer avec suffisamment de précision.

La plus grande pyramide de centimes

Raison de la suppression: manque de pièces

Image: wikipedia

Dans le livre Guinness de 1984, deux amis de l'Arizona - Marc Edwards, 12 ans, et Ben Schlimme, Jr., 13 ans - ont été récompensés pour avoir construit la plus grande pyramide de penny de l'histoire. Celle-ci comportait en tout 104 000 pièces de monnaie.

Et juste en dessous de l'entrée du record, les éditeurs du livre ont déclaré qu'ils ne l'imprimeraient plus à l'avenir, car la Monnaie américaine «a des problèmes pour produire des pennys de 1 cent et risque donc une pénurie si le Guinness Book continue à encourager la concurrence».

Enterré vivant le plus longtemps

Raison de la suppression: trop dangereux

Image: wikipedia

En 1998, la «taupe humaine» Geoff Smith est resté sous terre pendant 147 jours afin d'atteindre le record Guinness, et dans le but de dépasser le séjour de 101 jours de sa mère. Guinness a refusé de le reconnaître pour des raisons de sécurité.

Le candidat a expliqué: «Il y a des choses bien plus dangereuses dans ce livre. Il y a un record récompensant un homme qui mange des voitures».

Et bien tant qu'on y est:

Une gloutonnerie effrénée

Raison de la suppression: «tout simplement dégoûtant»

Image: wikipedia

Dans l'édition de 1955 du livre, il est indiqué que le «temps le plus rapide pour manger un bœuf» était de 42 jours, et que cet exploit avait été réalisé en 1880 par l'Allemand Johann Ketzler. En 1989, 43 records de consommation ont été abandonnés et seul le plus célèbre de tous les omnivores a été conservé en tant qu'entrée historique: le Français Michel Lotito, qui a consommé des lustres, des vélos, des téléviseurs et (sur la photo) un avion léger Cessna.

Bien qu'il ne soit pas clair si quelqu'un est mort en essayant d'établir ces records, un représentant du Guinness a simplement donné comme raison:

«Ils sont tout simplement dégoûtants»

Le plus long baiser

Raison de la suppression: dangers liés à la privation de sommeil

Image: wikipedia

Le plus long baiser de tous les temps a duré 58 heures et 35 minutes et a été commencé par le couple thaïlandais Ekkachai et Laksana Tiranarat à Pattaya, en Thaïlande, le 12 février 2013. Le challenge s'est terminé deux jours plus tard, le jour de la Saint-Valentin.

Peu de temps après, le Guinness World Records a supprimé cette catégorie. Comme le record à battre était de plus en plus long et que le règlement n'autorisait explicitement aucun repos, de plus en plus de participants risquaient de succomber à la psychose ou à d'autres dangers liés à la privation de sommeil. Dans plusieurs cas, des participants ont été victimes de crampes musculaires et ont même dû être réanimés ou hospitalisés.

Boire le plus de bières en une heure

Raisons de la suppression: inquiétudes pour la santé

Image: wikipedia

En 1969, Jack Keyes, un Nord-Irlandais de 23 ans, a bu 36 pintes de bière - 20,5 litres - en seulement 60 minutes.

Quelqu'un se demande pourquoi cette catégorie de record a été supprimée?

Le virelangue le plus difficile

Raison de la suppression: inconnue

Nous ne savons pas pourquoi cette discipline record a été supprimée. Mais dire rapidement la phrase «The sixth sick sheik's sixth sheep's sick» («Le sixième mouton malade du sixième cheikh est malade») est déjà sacrément difficile.

La dread la plus longue

Raison de la suppression: difficultés à déterminer avec certitude si des cheveux cassés avaient été remis en place.

5,9 mètres: c'est la longueur officielle des dreadlocks d'Asha Mandela de Trinidad en 2006. Une mesure non officielle a révélé qu'une des mèches mesurait même 17 mètres.

Mais en 2010, le Guinness World Records a pris la décision suivante:

«Après avoir revu nos directives concernant les dreadlocks les plus longues, nous avons décidé, sur les conseils d'experts, de ne plus maintenir cette catégorie. La raison en est qu'il est difficile, et dans de nombreux cas, de mesurer l'authenticité des mèches de cheveux, en raison des méthodes utilisées pour poser des extensions de cheveux ou pour remettre en place des dreadlocks. Les dreadlocks peuvent devenir une extension [d'une mèche de cheveux existante] et ne peuvent donc pas être évaluées avec précision».

L'animal de compagnie le plus gros

Raison de la suppression: encourage la suralimentation des animaux domestiques

Image: wikipedia

Pendant longtemps, les rédacteurs ont listé la catégorie des animaux domestiques les plus lourds. Le chat le plus gros, par exemple, était Himmy, qui pesait 21,3 kg à l'âge de 10 ans et 4 mois en 1986.

gif: youtube

Le record de Himmy - qui devait être transportée dans une brouette - est heureusement resté incontesté jusqu'en 1998, lorsque les responsables du Guinness ont décidé de supprimer cette catégorie afin de dissuader les gens de suralimenter leurs animaux de compagnie dans le seul but de figurer dans le livre.

Le yodel le plus rapide

Raison de la suppression: inconnue



Image: wikipedia

Le yodel le plus rapide de l'histoire du Guinness a été réalisé en février 1992 par l'Allemand Thomas Scholl: 22 notes, dont 15 en falsetto, en une seconde.

Il n'est pas possible de déterminer s'il s'agissait spécifiquement du «Formula 1 Madness Cäsloch Brutal Yodler».

Le plus grand nombre de cartes de vœux reçues par une personne

Raison de la suppression: inquiétude quant à la surcharge du service postal

Image: wikipedia

En 1989, les amis et la famille de Craig Shergold, un jeune Anglais atteint d'un cancer du cerveau, l'ont aidé à lancer une initiative visant à établir un record du plus grand nombre de cartes de vœux jamais reçues par une personne.

Cela a fonctionné: en mai 1991, pas moins de 33 millions de cartes lui sont parvenues, et il est entré dans les annales du Guinness. Mais cela a un peu trop bien fonctionné. Non seulement Craig Shergold - qui s'est remis de son cancer - aurait continué à recevoir des millions de lettres des années après la fin de la campagne, mais l'action a également déclenché un flux d'actions d'imitation.

En conséquence, Guinness n'accepte pas aujourd'hui les candidatures des «cartes envoyées à une personne», car elle craint qu'une telle tentative ne surcharge le système postal.

Le plus grand public lors d'un festival de catch chamelier

(et autres sports animaliers controversés)



Raison de la suppression: préoccupations relatives au bien-être des animaux

Image: wikipedia

Conformément à son engagement en faveur de la protection des animaux, Guinness a également supprimé des catégories concernant des «sports animaliers controversés», comme les championnats du monde de polo à dos d'éléphant ou le plus grand renard jamais abattu lors d'une chasse au renard en Angleterre (le dernier détenteur du record, abattu en 1936 à Cumberland, pesait près de 11 kilos).

Image: Shutterstock

Comme le catch chamelier entre également dans la catégorie Guinness des dangers potentiels pour les animaux, le plus grand nombre de spectateurs lors d'un festival de lutte chamelière est un autre record qui ne mérite plus d'être battu.

Selon l'édition de 2011, le dernier vainqueur était la foule de 20 000 personnes lors du festival de lutte chamelière de 1994 à Selçuk, en Turquie.

Le tour du monde en voiture le plus rapide

Raison de la suppression: limitation de vitesse

La description exacte de ce record dans l'édition Guinness de 1994 est la suivante: «le trajet le plus rapide sur les six continents, avec une distance totale supérieure à la longueur de l'équateur» (40 075 km).

Saloo et Neena Choudhury de Kolkata, en Inde, ont parcouru cette distance fin 1991 en un temps record de 39 jours et 20 heures, leur Nissan Sunny les ayant transportés à travers 25 pays.

Cependant, étant donné qu'un tour du monde implique pratiquement un non-respect dangereux des limitations de vitesse légales, Guinness a supprimé cette catégorie au milieu des années 1990.

La plus grande bataille de tartes

Raison de la suppression: gaspillage de nourriture

Image: wikipedia

Dans l'édition 2011 du Guinness, l'entreprise de revêtement de sol Shaw Floors a été reconnue comme l'organisatrice de la plus grande bataille de gâteaux de tous les temps, qui s'est déroulée le 7 janvier 2010 au Texas. Au total, 434 employés se sont lancé 1 200 gâteaux au chocolat, aux pommes et aux cerises «pour démontrer la résistance aux taches d'une moquette en nylon haut de gamme».

Aujourd'hui, Guinness a des directives assez strictes concernant le gaspillage alimentaire lors des tentatives de record. Les produits comestibles doivent être soit donnés, soit répartis «pour la consommation humaine générale».

Comme cela n'est pas possible après une bataille de tartes, Guinness a redéfini la catégorie en «plus grande bataille de tartes à la mousse à raser». Le record actuel a été établi en 2016 lors du festival artistique britannique Another Fine Fest, qui a réuni 1180 personnes.