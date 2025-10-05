Pourquoi ces images de tournages bluffantes font réagir

Vidéo: watson

On a tous été bernés

Des vidéos des coulisses de films à succès font le buzz sur les réseaux sociaux. Sauf qu’il s’agit en réalité d'images générées par intelligence artificielle.

Les divertissements japonais et coréens ne connaissent pas la crise, comme en témoigne le triomphe de K-Pop Demon Hunters, l’un des films les plus regardés de l’histoire de Netflix, ou encore le succès retentissant de Demon Slayer – La Forteresse Infinie, actuellement au cinéma.

L'engouement pour les animés et autres films d'animation est tel que les plateformes de streaming et les studios n'hésitent plus désormais à les adapter en prise de vues réelles. Si autrefois ces adaptations trahissaient souvent le matériel d'origine pour coller à la réalité, se transformant en fiasco artistique et commercial, aujourd'hui, elles essayent de s'en rapprocher un maximum afin de satisfaire les fans, comme en témoigne le One Piece de Netflix.

Certains fans, particulièrement habiles, se sont amusés à imaginer leurs films ou animés préférés être adapté sur petit et grand écran. Ils ont ainsi créé des vidéos montrant des coulisses fictives des tournages de Demon Slayer ou encore de K-Pop Demon Hunters. Diffusées sur les réseaux sociaux, ces images ont piégé une partie des internautes.

Ainsi, on peut voir des fonds verts, des techniciens et des acteurs et actrices agir de manière naturelle entre deux prises. Des contenus bluffants de crédibilité, sauf qu’il s’agit en réalité de contenus générés par IA.

Le compte Instagram @fantasoner est spécialisé dans ce type de créations. À l’origine, les images produites étaient des rendus finaux montrant à quoi ces adaptations pourraient ressembler, avant que le compte ne s’amuse à diffuser de faux «leaks» de tournage, brouillant une fois de plus la frontière entre réel et virtuel - un problème auquel nous confronte régulièrement l’intelligence artificielle.