Vidéo: watson

Ce musée va devenir le paradis des fans de Nintendo

Le géant japonais du jeu vidéo a désormais son musée. L'établissement ouvrira à Kyoto le 2 octobre prochain.

Plus de «Divertissement»

L'illustre compagnie japonaise Nintendo, qui a vu le jour en 1889, était jusque dans les années 1970 spécialisée dans les cartes à jouer. C'est plus tard que l'entreprise s'est tournée vers le jeu vidéo.

Vous avez joué au dernier Mario? Jeux vidéo Mario est de retour, et c'est plutôt réussi

Riche d'une longue histoire, la compagnie a décidé de fonder un musée à son nom, dans la ville d’Uji, tout près de son siège à Kyoto.

L'ouverture étant prévue le 2 octobre, Nintendo en a profité pour dévoiler certaines pièces et installations interactives qui permettront aux visiteurs d'explorer ses plus de 130 ans d'histoire. La visite se fait à travers une vidéo d'une dizaine de minutes, présentée par le père de Super Mario Bros. et The Legend of Zelda lui-même: Shigeru Miyamoto.

Si vous avez 13 minutes devant vous, voici l'intégralité de la visite: Vidéo: YouTube/Nintendo France

On peut notamment le voir se promener dans une salle présentant de nombreux produits de l’entreprise japonaise. On peut apercevoir les cartes à jouer, jouets et jeux de société que Nintendo fabriquait à l'époque.

On peut aussi y voir des articles inattendus comme une imprimante ou une poussette, visibles dans des vitrines installées sous des manettes de jeu géantes suspendues au plafond.

«Nous voulions montrer l’évolution du divertissement tout en mettant en valeur les éléments qui ont été partagés et construits au fil des ans» Shigeru Miyamoto.

Le musée compose également avec de nombreuses expériences interactives, comme jouer avec des cartes géantes projetées au sol, frapper des balles avec une batte dans un intérieur japonais des années 1960, ou «gamer» avec une manette géante.

Nintendo

Image: Nintendo

Image: Nintendo

Pour créer le musée, Nintendo a rénové une ancienne usine construite en 1969 qui produisait les «hanafuda», ces jeux de cartes traditionnels japonais que l’entreprise commercialisait à son lancement.

La réservation est ouverte sur le site officiel du fabricant depuis le 20 août via un système de loterie. Une entrée pour adulte coûte 3300 yens, soit environ une vingtaine de francs.

Outre son musée, la firme va ouvrir d'ici la fin de l’année une nouvelle zone dédiée au personnage de Donkey Kong dans l’immense parc d’attractions des studios Universal Japan à Osaka, dans l’ouest du Japon.

Nintendo a fait ses premiers pas dans le jeu vidéo en 1977 avec le lancement des toutes premières consoles de salon TV Game 15 et TV Game 6. La compagnie était également sur le marché des bornes et des jeux d’arcade, comme le célèbre Donkey Kong sorti en 1981. Le succès planétaire viendra avec la console Famicom lancée au Japon en 1983, et connue sous nos latitudes sous le nom NES (pour Nintendo Entertainment System).