Nintendo va sortir des pépites

Nintendo a présenté ses prochaines sorties sur sa bonne vieille Switch en fin de vie. De Zelda, à Mario, en passant par Metroïd, il y a de quoi finir l'année en beauté.

Voilà maintenant sept belles années que la Nintendo Switch est entre nos mains. Si elle semble un peu fatiguée face à la concurrence, elle n'a rien à leur envier tant Nintendo continue à passionner les joueurs grâce à son catalogue riche en jeux indépendants et surtout en licences cultes.

En termes de titres phares, Nintendo a présenté notamment trois jeux à venir issus de ses univers les plus célèbres.

Mario & Luigi: L’épopée fraternelle

Cela faisait neuf longues années qu’aucun titre inédit de la saga Mario & Luigi n’avait vu le jour. Après cette «presque» décennie parsemée de Remakes et de Remasters, l’attente prend enfin fin!

Vidéo: watson

En effet, le géant rouge du gaming dévoile avec fierté l’arrivée de Mario & Luigi:

«L’épopée fraternelle, un jeu qui met en lumière les deux plombiers de la même famille pour une expérience qui mise sur le fun et surtout le genre plateforme.»

Un grand classique qui trouvera à coup sûr son public. Cerise sur le gâteau, le fabricant nous propose ici une direction artistique des plus originales.



>> Mario & Luigi: L’épopée fraternelle arrive le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch.



Zelda: Echoes of Wisdom, honneur aux dames!

Alors que la Switch est sur le point de tirer sa révérence, Nintendo enfonce une dernière fois le clou avec un ultime titre Zelda totalement inattendu.

Une aventure originale qui vous propose d’endosser justement le rôle de l’héroïne, et non du petit bonhomme vêtu de vert. Une première pour l’univers tout entier. Le titre est proposé en vue isométrique et le gameplay se concentre sur la génération d’objets ou de créatures. S’il se limite à ce que l’on voit, il ne sera pas possible d’attaquer directement les ennemis.

Vidéo: watson

Le sort d’Hyrule repose désormais entre les mains de la princesse Zelda, qui va devoir faire appel à toute sa sagesse dans cette nouvelle aventure de la série The Legend of Zelda. D’étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants… ainsi que d’un certain épéiste.

Faites équipe avec la mystérieuse fée Tri et utilisez les pouvoirs du sceptre de Tri pour apprendre comment créer des reproductions, aussi appelées échos, de toutes sortes de choses.

Vous pourrez ensuite créer ces échos à volonté pour résoudre des énigmes et affronter vos ennemis. Utilisez par exemple des échos de cubes d’eau pour atteindre de nouvelles hauteurs, construisez des ponts à l’aide de vieux lits, lancez des rochers sur vos ennemis et découvrez par vous-même toutes sortes de combinaisons d’échos pour faire les choses à votre façon. Vous pouvez même créer des échos de monstres pour qu’ils combattent à vos côtés!

>> The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vous propose d’aller sauver Link dès le 26 septembre prochain sur Nintendo Switch.

Samus est de retour dans Metroid Prime 4: Beyond

Annoncé depuis plusieurs années maintenant, nous sommes restés sans nouvelle de lui depuis très longtemps. Aujourd’hui Nintendo nous régale et dévoile la toute première vraie bande-annonce de Metroid Prime 4: Beyond!

Samus est de retour pour un nouveau shooter nerveux rempli d’énigmes et d’histoires. Cerise sur le gâteau, les développeurs nous annoncent enfin sa «période» de sortie. Le titre arrivera l’année prochaine sans date précise.

Vidéo: watson

Metroid Prime 4: Beyond est très certainement prévu pour accompagner la toute nouvelle console de Nintendo.

Notez que ce futur opus arrive aussi sur Nintendo Switch. Attendez-vous donc à une version moins alléchante, mais qui tournera à la perfection sur votre machine existante. Et bien évidemment, nous aurons le droit à quelque chose de très impressionnant sur la nouvelle monture du constructeur.



>> Sept longues années après sa première apparition, Metroid est enfin de retour avec un nouveau vrai opus.