Les fans de la première heure ne vont pas être déçus.

Mario est de retour, et c'est plutôt réussi

Annoncé en 2023 et développé par le studio derrière l’original, Paper Mario et la Porte Millénaire (Paper Mario TTYD) débarque sur Nintendo Switch avec un remake de grande qualité.

armin hadzikadunic/ jvmag

Un peu d’histoire: ce jeu est la suite directe du premier Paper Mario sorti sur Nintendo 64. Initialement nommé Paper Mario 2, il a obtenu son nom définitif lors de sa sortie sur Nintendo GameCube. Jusqu’à ce jour, il est considéré comme le meilleur opus de la série.

Après la sortie de Super Mario RPG sur Super Nintendo, la série Paper Mario a vu le jour pour occuper le marché des consoles de salon, tandis que la série Mario & Luigi s’est destinée aux consoles portables.

Une histoire simple et classique

Lors d’un voyage à Port Lacanaïlle, la princesse Peach découvre une carte au trésor indiquant l’emplacement des «gemmes étoiles» nécessaires pour ouvrir la légendaire Porte Millénaire. On dit que cette dernière renferme d’innombrables richesses, et qu’elle s’ouvrira à celui qui réunira ces fameuses «gemmes étoiles».

Une esthétique réussie. source: dr

À la maison, vous recevez une lettre de Peach contenant la fameuse carte, vous invitant à la rejoindre à Port Lacanaïlle pour percer le mystère de ce trésor. Mais à votre arrivée, la princesse a disparu. Cette fois, ce n’est pas de la faute de Bowser! Ainsi débute votre quête des gemmes étoiles et la recherche de Peach.

Paper Mario et la Porte Millénaire - trailer Vidéo: youtube

Une porte d’entrée pour le RPG

L'univers cartonné est très ludique.

La série Paper Mario propose une version simplifiée des jeux de rôle classiques. Pas de gestion d’équipement complexe, seulement trois types d’attaques, et pas d’arbre de compétences. Cependant, le jeu est bien construit autour de mécaniques simples, tout en conservant une identité unique, offrant une expérience accessible autant aux néophytes qu’aux experts du genre. Et attention, «simple» ne veut pas dire facile! L’aventure dure près de 50 heures et propose des défis pour les plus téméraires.

Parlons Remake

Une question est sur toutes les lèvres : «qu’est-ce qui change par rapport à la version GameCube?» Pas grand-chose, c’est un Remake après tout, mais c’est là où Intelligent Systems montre son talent. Graphiquement, on profite des avancées technologiques pour améliorer textures et lumières. Les décors ont été entièrement retravaillés pour intégrer les techniques de «faux papier» vues dans Origami King. Les animations et cinématiques ont aussi été repensées pour mieux coller à cet univers cartonné.

Tous les PNJ ont maintenant un dos et des animations plus riches dans leurs expressions, ainsi qu’une voix distincte.

La musique a également bénéficié d’un travail notable, toute la bande sonore ayant été réenregistrée. Certaines additions sur les personnages du jeu se remarquent. Tous les PNJ ont maintenant un dos et des animations plus riches dans leurs expressions, ainsi qu’une voix distincte, rendant les interactions plus vivantes.

Au-delà de l’aspect graphique, le contenu a aussi été révisé. Le studio a corrigé des «erreurs» de game et de level design datant de la première version. Par exemple, le changement de personnage bénéficie désormais d’un raccourci manette, et certaines parties des sous-sols de la ville ont été repensées car elles étaient trop labyrinthiques et peu amusantes. Certains badges ont aussi été corrigés pour améliorer leurs effets.

Du contenu supplémentaire a également été ajouté. Sans tout révéler, le bestiaire inclut quelques nouveaux monstres et de nouveaux badges sont présents. Les collectionneurs seront récompensés, car trouver les morceaux d’étoiles et les soleils permettra de débloquer des parties d’une galerie sonore et d’images de conception du jeu.

Du coup je le prends ?

Dans l’ensemble, c’est le même jeu mais avec une mise à jour 2024 apportant un vent de fraîcheur à ce titre qui fête ses 20 ans cette année. Paper Mario TTYD est un «Must Play» de la Gamecube et je suis persuadé que si vous l’avez raté en 2004, vous aurez du plaisir à la découvrir.

Et pour celles et ceux qui, comme moi, ont rongé l’original jusqu’à la moelle, je vous promets que vous retrouverez toutes les sensations de vos souvenirs du jeu avec un travail de refonte qui fait honneur à ce titre. Je souligne cependant la pauvreté du nouveau contenu, j’aurai aimé qu’ils proposent plus de nouveaux badges, défis, monstres ou quêtes.

Note générale : 9/10

• Les sensations comme à l’époque

• Une refonte graphique impressionnante

• Des musiques qui embellissent le jeu

• Un gameplay qui n’a pas pris une ride

• Une histoire simple mais efficace

• Le contenu additionnel qui reste trop pauvre







Contexte du test:

- Clé offerte par Nintendo

- Disponible sur Nintendo Switch

- Non sponsorisé