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Mangas: l'éditeur francophone de Naruto est décédé

L'éditeur francophone de Naruto est décédé

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Yves Schlirf était l'un des dirigeants des éditions Dargaud, auxquelles appartient le label Kana qui a édité «Naruto» en français.Image: www.imago-images.de
Yves Schlirf, fondateur des éditions Kana, qui éditent notamment les célèbres mangas «Naruto» et «Hunter X Hunter» en français, est décédé samedi.
13.09.2026, 22:2313.09.2026, 22:23

L'éditeur belge de BD Yves Schlirf, un dirigeant de Dargaud et fondateur des éditions Kana, est mort samedi, ont annoncé ces sociétés dimanche dans un communiqué. Son label a, entre autres, sorti dans les pays francophones les mangas «Naruto» et «Hunter X Hunter».

Yves Schlirf, qui ne dévoilait pas son âge mais oeuvrait dans la BD depuis une cinquantaine d'années, était le directeur général des éditions Dargaud pour la Belgique et le directeur éditorial de Dargaud Benelux et des éditions Blake et Mortimer.

Un voyage au Japon qui change tout

En 1996, après de multiples voyages au Japon, il avait fondé Kana, maison d'édition spécialisée dans les mangas. Ce label, créé au sein de Dargaud, a sorti dans les pays francophones nombre de poids lourds du genre, dont «Naruto», «Saint Seiya», «Détective Conan», «Slam Dunk», «Hunter X Hunter» ou «Yu-Gi-Oh!».

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Ancien libraire à Bruxelles, Yves Schlirf était doté d'un «sens du public» qui faisait de lui «un éditeur en phase avec les grandes séries populaires», ont souligné Dargaud et Kana, en saluant «son flair, combiné à une insatiable curiosité».

Côté BD, Yves Schlirf a été l'éditeur de la série à succès «XIII», créée dans les années 1980 et scénarisée par son ami Jean Van Hamme. Il supervisait aussi la série des «Blake et Mortimer», relancée après la mort en 1987 d'Edgar P. Jacobs, qui l'avait créée en 1946. Il préparait d'ailleurs un album anniversaire pour les 80 ans de la série. (btr/ats)

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