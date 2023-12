Si vous l'avez manqué, le trailer 👇 Vidéo: watson

Jeux vidéo

GTA 6: tous les détails et les réf' que vous avez manqués

Depuis ce matin, le coeur des gamers bat plus vite. En effet, le trailer officiel de GTA 6 nous a été délivré. Voici quelques détails, références et lieux que vous avez peut-être manqués en le visionnant.

armin hadzikadunic/jvmag

Plus de «Divertissement»

Cela fait maintenant plus de 12 heures que la première bande-annonce de GTA 6 est disponible, et celle-ci explose déjà tous les compteurs. Depuis cette nuit, tous les visages sont tournés vers Rockstar et les premières images d’un jeu que tout le monde a hâte de découvrir.

On en parle ici 👇 Jeux vidéo Le prochain «Grand Theft Auto» sortira en 2025

Maintenant que l’excitation est retombée, nous sommes partis à la pêche aux détails. Rockstar nous a toujours habitués à ne rien laisser au hasard. Voici ces petits détails que vous avez certainement ratés, mais aussi les références que le jeu a tirées du monde réel. Pour terminer, vous trouverez une liste de lieux que vous pourrez explorer.

Sur pratiquement chaque plan, un avion de ligne est visible. Les hélicoptères sont aussi de la partie. Il sera probablement possible de prendre l’avion entre deux aéroports.

La personnalisation des véhicules sera encore plus poussée que maintenant. Rockstar ne fait pas que du neuf avec du vieux.

Les dauphins font leur grand retour. L’occasion aussi de voir le travail apporté à la physique de l’eau et à son rendu. Pas de doute: GTA 6 sera impressionnant.

Le trafic maritime est vivant pour la toute première fois. Il sera peut-être possible de conduire de gros transporteurs.

Les animaux de compagnie sont de retour dans GTA 6. De nouvelles races intègrent l’univers.

Le sable fait désormais son apparition sur la peau des PNJs.

La miniature du trailer de GTA 6 reprend des bâtiments du film Scarface.

Le célèbre hôtel de GTA Vice City est de retour dans GTA 6. On l’aperçoit de très loin.

La dame au marteau visible dans le trailer de GTA 6 est issue d’une vidéo qui a fait le buzz il y a quelques mois sur internet.

Surnommé le Joker de Miami, le personnage bien connu des réseaux sociaux a droit à son double.

Le célèbre milliardaire Jeff Bezos, fondateur du géant Amazon, semble avoir lui aussi son double dans le jeu.

La scène de l’alligator qui sort de la piscine visible dans le trailer de GTA 6 est aussi une référence à une vidéo bien connue d’internet.

Tous les lieux connus

Pour le moment, Rockstar n’a pas encore levé le voile sur la carte du jeu. Malgré tout, via la toute première bande-annonce, il est possible de regrouper les informations des différents lieux grâce aux panneaux de signalisation.

Pour commencer, sachez qu’au moins deux «départements/ comtés» sont au programme. À savoir:

Kelly County

Vice Dale

Les différents «quartiers» repérés:

Port Vice City

Keys

Vice Beaches

Hamlet

Waning Sands

Port Gellhorn

Vice City International Airport

Stockyard (near downtown)

Vice City Downtown

Ce n’est pas le multivers Harry Potter mais presque! 👇

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants 👇