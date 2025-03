On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch

Les jeux vidéo les plus attendus de 2025

Vous voulez en savoir plus? Alors, profitez de la longue vidéo au début de l’article. Atomfall est sorti le 27 mars sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S.

Si l’aventure démarre lentement et que l’IA des ennemis montre parfois des failles, Atomfall se révèle être une expérience immersive et prenante. Un FPS narratif exigeant, à ne pas confondre avec un RPG classique.

Vous aimez les headshots? On a joué à «Sniper Elite: Resistance»

Côté gameplay, Atomfall mise sur une approche tactique des combats, où chaque balle compte et où l’infiltration peut souvent être préférable à l’affrontement direct. Les choix du joueur influencent le scénario et les factions, offrant une rejouabilité intéressante.

Visuellement, le jeu impressionne avec une direction artistique colorée et une ambiance unique. Un joli mélange aux inspirations british et au ton décalé. Son univers intrigant et ses paysages somptueux rappellent des titres comme S.T.AL.K.E.R 2 ou Bioshock. L’exploration y tient une place centrale, poussant les joueurs à fouiller minutieusement pour survivre et progresser.

Plus de «Divertissement»

Atomfall est une immersion dans la campagne anglaise mêlant nostalgie et science-fiction. Un jeu qui risque de vous déboussoler et qu'on a testé en vidéo.

Les plus lus

Cette comédie acide dégomme le mythe hollywoodien

Seth Rogen et Evan Goldberg nous pondent une immersion dans un studio hollywoodien. Le duo comique use de la satire pour scanner un milieu sous pression et qui se replie sur lui-même.

Dans une cacophonie constante, The Studio nous ouvre les portes du temple du grand Hollywood et des studios qui tournent à plein régime pour basculer dans la facette ombragée de la création d'un film. Le duo Seth Rogen et Evan Goldberg ouvre les portes du temple de l'usine à rêves, comme cette industrie est si souvent appelée.