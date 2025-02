… ♪ Résiste, prouve que tu existes ♫ Image: Rebellion

Vous aimez les headshots? On a joué à «Sniper Elite: Resistance»

Le titre «Sniper Elite: Resistance» a débarqué sur tous les supports le 30 janvier. On a eu la chance de le tester.

Armin Hadzikadunic / jvmag

Alors que la rédaction attend de pied ferme le jeu Atomfall, l’autre bombe des développeurs de Rebellion prévu cette année, nous patientons sagement en reprenant une portion de Sniper Elite. Cette licence s'adresse avant tout aux amateurs de furtivité et de tir de précision avec cartes ouvertes ainsi qu'un gameplay tactique.

On a enfin repéré l’un des tireurs d’élite allemands grâce à nos jumelles. On sort notre fusil sniper, on met sa petite tête de nazi dans le viseur tout en réglant la portée de notre arme en fonction des informations de distance en haut à droite de l’écran, on appuie sur la touche pour vider nos poumons et ainsi stabiliser notre visée. On attend que l’interface nous indique que le son des cloches nous permette de tirer sans se faire repérer, et on appuie sur la détente (pardon, gâchette) de notre manette.

Image: jvmag

Se déclenche alors une séquence non jouable où on suit la trajectoire de la balle jusqu’à sa destination: la cervelle de notre ennemi. La X-Ray Kill Cam emblématique de la série permet alors de voir les détails sanguinolents de nos actions.

Accrochez-vous, car l’anatomie est suffisamment réaliste pour que ce soit parfois un peu difficile à regarder.

Mais cela devient vite un plaisir coupable, surtout quand on réussit un tir à 400 mètres.

Hitman dans la Seconde Guerre mondiale

Sniper Elite: Resistance se déroule en 1944 en France, juste avant le Débarquement. Notre avatar, Harry Hawker, est un sniper des Special Operations Executive (SOE), les forces spéciales britanniques. L'acteur qui le double nous régale de sa meilleure imitation de Jason Statham.

Vidéo: youtube

Bien connu des habitués de la série, Harry a désormais le rôle principal dans cet opus qui se concentre sur la Résistance intérieure française cherchant à déjouer le développement d’une nouvelle super-arme nazi. Rien de particulièrement novateur, mais les jeux d’action qui abordent la Seconde Guerre mondiale se faisant rares, on ne boude pas notre plaisir d’avoir un jeu qui s’inscrit dans cette période historique et qui le fait avec un certain respect, en s'autorisant quelques libertés.

Au même titre que la série des Hitman, la série Sniper Elite nous met dans la peau d’un agent à la troisième personne et des objectifs à remplir dans des missions aux cartes plutôt grandes. Comptez plusieurs heures par mission tant les objectifs et les cartes vous demanderont du temps.

Image: jvmag

Les approches sont multiples, mais on a surtout alterné entre des sessions de tir à longue distance grâce à notre sniper, et des phases au pistolet silencieux ou au corps à corps.

Sans fournir les possibilités des plus grands jeux d’infiltration, Sniper Elite: Resistance offre assez de diversité pour prétendre à être autre chose qu’un bête jeu de tir au pigeon.

Tout d’abord, pour mener toutes ces missions à bien, il faut un arsenal: un fusil sniper, une mitraillette et un pistolet au choix et chaque élément (ex: crosse, visée) est paramétrable. Cela permet d’adapter les caractéristiques des armes à son style de jeu et aux défis du terrain. De nouvelles armes et options de personnalisation se débloquent en terminant les missions, mais également en atteignant des objectifs secondaires dans certaines conditions. Une bonne manière de favoriser la rejouabilité.

Un système de médailles, similaire à un système d’expériences ou de trophées, permet de débloquer des points de compétences ou des éléments de l’arsenal. Ici encore, il faut atteindre des objectifs comme une cible à plus de 350 mètres. Il est aussi possible de trouver des établis qui permettent de reconfigurer notre arsenal en cours de mission et dont la découverte participe aussi au système de déblocage des nouveaux éléments. Malheureusement, ces différents systèmes rendent parfois le jeu un peu verbeux ou surchargé.

La résistance est futile

En termes de mécanique de jeux, Sniper Elite: Resistance n’innove pas tellement par rapport à son prédécesseur Sniper Elite 5.

Image: jvmag

Le moteur graphique maison du studio Rebellion ne permet pas un rendu graphique des plus modernes, mais le jeu n’a pas à rougir face à d’autres productions actuelles. Mention spéciale pour le travail sur l’environnement sonore, particulièrement les armes et les impacts qui, si vous êtes bien équipés en système son, vous donnent des frissons.

L’habillage musical est néanmoins un peu passe-partout, voire agaçant après plusieurs heures sur la même mission.

On pourrait croire que ce Sniper Elite: Resistance n’est qu’un dessert après le cinquième volet. «More of the Same» comme disent les Anglo-Saxons, et on ne pourrait pas forcément leur donner tort. Néanmoins, on est face à un vrai plat de résistance, qui ne révolutionne rien, mais qui nourrit bien malgré tout. Avec des mécaniques de jeux qui permettent de plus en plus de varier les approches, la série n’a jamais été aussi généreuse.

Note générale: 7/10

On aime, on aime pas: – Design sonore décoiffant

– Hitman de la Seconde Guerre

– Uniquement des PNJ ennemis

– Les Nazis parlent allemand!

– Disponible dans le Game Pass

– Musiques agaçantes

– Pas de réelles nouveautés

– Politique tarifaire​

Sniper Elite: Resistance est sorti le 30 janvier sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC.

Testé sur PS5 à partir d’une clef mise à disposition par l’éditeur

