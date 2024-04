Dans TopSpin 2K25, vous allez pouvoir incarner le GOAT: la légende Roger Federer. Image: Jvmag

Jeux vidéo

On s'est mis dans la peau de Federer et c'est épuisant

C'est le jeu de sport le plus attendu de ce début d'année: TopSpin 2K25 remet la lumière sur une discipline trop souvent oubliée dans le secteur du jeu vidéo. Prenez vos raquettes, l'heure de taper la balle a sonné.

armin hadzikadunic/ jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Le dernier épisode de la célèbre saga de tennis a vu le jour en 2011. Top Spin 4 était alors le maitre incontesté du genre, que ce soit sur terre battue ou encore gazon. Après cet épisode qui signait l'apogée de la saga, nous sommes restés dans un long silence.

Nous voici en 2024, le monde entier réclame un nouveau vrai jeu de tennis, et j'ai eu la chance de prendre ma raquette en main et de parcourir le monde avec l'ambition d'être le meilleur joueur du circuit, tout en prenant autant de plaisir qu'à une époque maintenant révolue. TopSpin 2K25 signe le retour de la licence, mais est-ce pour le meilleur, ou pour le pire?



Si votre sport, il est plutôt mécanique: Jeux vidéo Vous aimez rouler dans la boue? On a testé le nouveau MudRunner

Avant de vous lancer sur le test, je tiens à vous préciser que j'ai parcouru une quinzaine d'heures sur le jeu et que je suis encore loin d'avoir débloqué tous les terrains!

Jeu, set et match

Les premiers échanges sur TopSpin 2K25 ne sont pas une partie de plaisir. Dès les premières secondes, 2K Games a décidé de m'installer «inconfortablement» dans un vrai match. J'ai tout de suite compris que le défi serait de taille. J'étais bien loin de mon dernier contact effectué avec le tennis sur GTA Online une petite semaine avant. L'exhibition terminée, il était hors de question d'entamer un autre match, ou pire encore, me lancer dans une carrière de joueuse ou de joueur. La création de mon personnage attendra, j'ai besoin de tout réapprendre.



«TopSpin 2K25 mise sur votre adresse et votre précision, tout en exigeant de votre part un timing parfait»

Oui, dans TopSpin, vous avez le droit à l'erreur, mais vous ne gagnerez pas en vous reposant sur vos acquis, et c'est justement ce que j'en attendais. Direction donc l'entrainement dans lequel je suis resté presque deux heures pour comprendre, essayer, évoluer, jouer, et parfois maitriser.

La bande-annonce: Vidéo: twitter

TopSpin 2K25 est définitivement un jeu qui peut se prendre en main assez facilement, mais qu'il est très difficile de dompter. Il n'y aucun moyen de tricher, ou de s'appuyer sur une technique «sombre» pour avoir un léger avantage. Non, vous êtes face à vous-même et à votre volonté de progresser pour y arriver. C'est un jeu où vous allez être constamment concentré.

La manette à la place de la raquette

Je suis en vie, j'ai réussi à retrouver des réflexes d'antan, et j'ai même réussi à garder mon calme. Rien d'étonnant, ici le jeu n'est pas «difficile» juste pour vous mettre les bâtons dans les roues; il est exigeant pour de bonnes raisons. L'heure est venue de créer un premier personnage afin de partir à la conquête du monde.

Image: jvmag

L'éditeur de personnage est véritablement bien fourni. Plusieurs parties du visage peuvent être affinées et personnalisées à votre guise. Mention spéciale pour la partie «cri», où il est possible de régler au millimètre les hurlements de votre championne ou champion. Notez que ces cris proviennent de la Dualsense, si vous comptez acheter le jeu sur Playstation 5.

N'oubliez donc pas d'avertir votre douce moitié que des hurlements sont susceptibles de provenir de votre accessoire.

Le tracé de la carrière est plutôt classique. Vous allez enchainer les entrainements, qui vous proposent d'en apprendre un peu plus sur les techniques tout en vous mettant à l'épreuve. Ensuite vous trouverez des parties spéciales, des affrontements sous forme de match plus courts avec parfois des objectifs, et bien sûr de vraies rencontres.

Le but de la carrière n'est pas vraiment de vous propulser au rang de meilleur joueur, mais plutôt de vous proposer des petits défis qui se veulent rafraichissants. C'est amusant, mais au final, je veux simplement jouer au tennis.

Tie-Break

Petit break dans le test pour vous parler de plusieurs sujets importants que vous devez connaitre. TopSpin 2K25 vous propose de jouer en 1vs1 de manière locale sur la même console, ou le même PC. Il est d'ailleurs possible de jouer à deux en équipe ou l'un contre l'autre, en double.

Image: jvmag

Dans TopSpin25, vous allez doser chaque tir au travers du timing, il vous faudra ensuite choisir quel genre de frappe vous allez effectuer (via les boutons). Et pour terminer, l'angle que vous allez donner à votre balle. C'est une espèce de danse que vous allez devoir apprendre afin de placer la balle exactement où vous le souhaitez.

Faire pousser sa graine de champion

TopSpin 2K25 renferme un système de niveaux. Celui-ci s'applique sur le personnage que vous avez créé. Notez que vous pouvez créer plusieurs graines de champion. À chaque fois que vous montez de niveau, vous allez pouvoir attribuer des points de compétence au travers de différentes aptitudes. Je ne suis pas un grand amateur de ces systèmes qui ne collent pas à tous les genres de jeux, soit.

Image: jvmag

Bonne nouvelle, vous allez pouvoir faire évoluer votre petit personnage virtuel, même dans les matchs d'exhibition! Nul besoin de partir en championnat pour grappiller des points.

J'ai donc revêtu ma cape d'adorateur de la simplicité, et après quelques heures sur la carrière, je profite en grande partie du jeu en exhibition. Le mode dans lequel je fais évoluer mon personnage est simple et efficace. Je peux même incarner le meilleur joueur de tous les temps, à savoir Roger Federer. Ce dernier étant suisse aide grandement à me convaincre de son talent.

Image: jvmag

TopSpin 2K25 propose au lancement plus de 25 joueuses et joueurs tous aussi iconiques les uns que les autres. Il manque quelques têtes d'affiche qui seront très certainement au rendez-vous plus tard. Le choix est donc vaste, et il l'est encore plus du côté des terrains. En effet, le titre est propulsé avec pas moins de 40 courts différents, tous issus du monde réel. Attention, une toute petite partie est disponible au début. Pour tout débloquer, vous allez devoir passer beaucoup de temps dans le mode carrière.

Vous allez plus que vous habiller comme ca: Marinade La tendance «tenniscore» va réveiller la riche pupute qui dort en vous

TopSpin 2K25 propose un système saisonnier qui offrira différents défis, du contenu divers et varié, qui va entretenir le jeu durant les prochaines années.

Les «moins»

Image: jvmag

Point fâcheux, TopSpin 2K25 manque totalement le coche techniquement. Bien heureusement, c'est un jeu de tennis dans lequel il ne faut pas regarder de paysages. Le jeu sortira sur les consoles d'ancienne génération, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire du côté des machines actuelles ou du PC. C'est vide, les animations des personnages sont fades, pire encore le public semble sortir tout droit d'un jeu ayant une décennie de retard. Difficile à concevoir alors que la grande majorité des jeux de sport flirte avec le photoréalisme. Bien heureusement, cela n'entache en rien la qualité du gameplay.

Dernier point sombre, le jeu renferme (déjà) des microtransactions. Pour le moment, l'argent réel offre la possibilité d'acheter des boosts d'XP. Oui, vous avez bien lu, vous pouvez payer pour faire progresser votre personnage plus vite dans les niveaux. Un peu comme dans les jeux gratuits, sauf qu'ici le jeu de base n'est pas gratuit.

Jeu décisif

Il est bel et bien de retour, TopSpin 2K25 s'annonce comme le retour d'un roi qu'on n'attendait plus. À l'heure à laquelle j'écris ces lignes, je me demande quelle tournure va prendre cette expérience. En l'état, je n'ai pas grand-chose à redire. Simple et efficace, un mode exhibition, une carrière et des entrainements, il a tout pour plaire. Mais je crains le système de saisons et ces microtransactions. Je crains aussi que les joueuses et les joueurs se lassent assez vite par manque de variété de modes, par exemple.

J'ai envie de croire que TopSpin 2K25 est le fruit d'un travail initié par des passionnés qui ont l'obligation de poser des codes modernes sur le jeu. Aussi exigeant qu'efficace, l'aventure que je découvre à chaque set est terriblement enrichissante et encore plus satisfaisante lorsqu'elle est réussie bien évidemment.

Note générale : 8/10

• Sensations excellentes

• Simple et efficace dans sa construction

• Efforts toujours récompensés

• Sentiment de progression satisfaisant

• Contenu honnête • Techniquement daté

• La Dualsense pas du tout exploitée

• Menus pas très aguicheurs

• Les microtransactions​

TopSpin 2K25 est disponible sur Xbox One, Series X|S, PS4, Playstation 5 et PC

Test non sponsorisé. Clé offerte par 2K Games.