La suite épique de «Ghost of Tsushima» débarque sur PS5

Lors du dernier State of Play (un événement en ligne organisé par PlayStation pour annoncer ses dernières nouveautés), Sony a réservé une surprise aux fans de samuraï: l’annonce officielle de Ghost of Yōtei, la suite du jeu culte Ghost of Tsushima, qui avait marqué les esprits des joueurs sur PS4.

Développé par Sucker Punch, ce nouvel opus nous plonge dans une aventure inédite. Cette fois-ci, l’intrigue se déroule autour du mont Yōtei, sur l’île d’Hokkaido, une région sauvage et isolée du nord du Japon qui promet une immersion à l’atmosphère envoûtante et poétique.

Une nouvelle héroïne pour un nouveau cadre

La nouvelle protagoniste de la saga, Atsu, marque un vrai tournant dans la série. Déjà parce que c'est une femme et que contrairement à Jin Sakai, le héros de Ghost of Tsushima, elle ne combat pas seule. Un loup (que l’on aperçoit dans la bande-annonce) sera à ses côtés. Ensemble, ils parcourront les paysages sauvages d’Hokkaido, une île qui, en 1603, échappait encore à la domination japonaise. Cette époque de tensions offre donc un cadre idéal pour une aventure riche en combats et infiltrations.

Atsu, la nouvelle protagoniste et le mont Yōtei en arrière plan.

La courte bande-annonce donne un premier aperçu de la direction artistique somptueuse (mais dans l'ADN du premier opus) de ce nouveau chapitre. Les environnements naturels sont mis en valeur avec une attention aux détails saisissante: des forêts luxuriantes, des ciels étoilés à couper le souffle et la présence imposante du mont Yōtei, dans une scène digne d’un véritable blockbuster.

C'est épique et c'est pas pour nous déplaire.

Un jeu spécialement développé pour la PS5

Ce nouvel opus marque également une nouvelle étape pour le développeur, puisqu'il s'agit de leur premier jeu entièrement conçu pour la PlayStation 5. Et cela se traduit par des améliorations notables sur le plan technique et graphique.

«Nous avons repoussé les limites de ce que nous pouvons faire avec le hardware de la PS5, le champ de vision est plus vaste que jamais, les étoiles et les aurores boréales illuminent le ciel, et la végétation réagit de manière encore plus réaliste au vent et aux éléments naturels.» Andrew Goldfarb, directeur de la communication chez Sucker Punch.

Les fans de Ghost of Tsushima retrouveront à coup sûr les éléments qui ont fait le succès du premier opus (près de 10 millions de copies vendues): des combats dynamiques et stratégiques, une liberté d'exploration totale et des moments de contemplation où la beauté du Japon féodal s’expose dans toute sa poésie.

Une saga tout feu tout flamme

Sans date de sortie précise, la bande-annonce de Ghost of Yōtei nous glisse néanmoins un vague «2025». Mais cette suite s'inscrit dans une période excitante avec l'arrivée prochaine d'une adaptation au cinéma de Ghost of Tsushima, réalisée par Chad Stahelski, le réalisateur de la franchise John Wick. La boucle est bouclée pour un jeu vidéo lui-même déjà inspiré du cinéma japonais. L’année 2025 n'aura donc jamais semblé aussi loin pour les amateurs d'épopées de samouraïs.

Pour voir la bande-annonce dans son intégralité, c'est par ici:

