Développé par des studios installés à Prague, le jeu propose une plongée plus vraie que nature dans la Bohême médiévale. Image: Warhorse Studio

Ce jeu vidéo vous fera oublier le monde moderne

Oyez, oyez, braves gens! Kingdom Come: Deliverance 2, tout droit venu de l’ancien empire austro-hongrois (ou plus précisément de la République tchèque), est un véritable simulateur de chevalerie. Exigeant, mais ô combien passionnant!

Armin Hadzikadunic / jvmag

Certaines œuvres arrivent à nous sortir de notre quotidien, d’autres à nous transporter à mille lieux et parfois elles peuvent même nous enivrer de nostalgie. Mais dans de rares cas, il existe des créations qui arrivent à mélanger tous ces sentiments pour nous procurer un cocktail d’émotions. Les magiciennes et magiciens qui travaillent au sein du studio Warhorse ont fait de Kingdom Come Delivrance 2 un élixir de bonnes choses. Bien évidemment tout n’est pas parfait, bien que j’aie moi-même beaucoup de peine à trouver les défauts.

Après plus de soixante heures à parcourir cette sublime région de la Bohème, j’ai décidé de ranger mes bottes, me laver dans une auge et vous raconter pourquoi cette aventure a autant retourné mon cerveau. Notez que je ne vais pas aborder les détails de l’histoire, mais j’ai pour but de vous donner envie de la découvrir.

Une simulation de vie

À l’instar d’une très grande majorité de RPGs, Kingdom Come: Delivrance 2 ne fait pas dans la fantaisie. Ici, il est question de simulation de vie. Si au premier abord cela peut paraitre un ennuyeux, croyez-moi sur parole, il n’en est rien. Dans ce jeu, vous pouvez surtout vivre une vie où vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Petite précision, pour moi, les jeux où il faut boire et manger ne sont pas une corvée. Je ne suis donc pas gêné par ce genre d’obligations.

D’autre part, Kingdom Come: Delivrance 2 est plus accessible et plus malléable que son grand frère. Le studio Warhorse n’a pas fait basculer sa licence dans quelque chose d’arcade pour autant. De plus, vous allez pouvoir y jouer sans avoir posé vos mains une seule fois sur le premier titre. Les développeurs ont placé de manière intelligente quelques rappels qui vous font comprendre les tenants et les aboutissants de votre monde.

L’aventure offerte vous propose une expérience immersive où Henry (à savoir vous) peut faire ce que bon lui semble, avec bien sûr des conséquences.

Qu'on soit noble ou mendiant

Avant d’être un bon jeu d’exploration, une réussite en termes d’immersion ou encore un bonheur musical, Kingdom Come: Delivrance 2 maitrise avant tout la narration. Petite parenthèse à ce sujet, je reviens plus bas sur la traduction française qui fait polémique - et à raison.

Image: jvmag

Kingdom Come Delivrance 2 est riche de possibilités et de choix qui passent en majeure partie par le dialogue. Ces derniers sont rarement ennuyeux et vous laissent une grande liberté. Note pour vos dizaines, voir centaines d’heures de jeu à venir, lavez-vous souvent et trouvez-vous un bon affublement. Une bonne impression aidera toujours pour convaincre.

En ce qui concerne la construction de l’aventure, sachez que vous allez passer un certain temps à réussir des choses, avant de voir votre vie s’effondrer pour reprendre encore une nouvelle fois du poil de la bête. On se rapproche très fortement du modèle Red Dead Redemption.

En avant, Chevalier!

Malgré cette vie dans laquelle le sort s’acharne sur vous, la roue finit par tourner. Dans la seconde partie du jeu, sans entrer dans les détails pour ne vous gâcher aucune surprise, le déroulement des actions sera en votre faveur.

«Cette deuxième partie est d’ailleurs plus épique, et la sensation de vivre une véritable épopée émane enfin»

Image: jvmag

Si vous avez eu la chance de parcourir le premier volet, vous retrouverez tout au long de l’aventure des têtes connues. Certaines figures sont toujours aussi sympathiques, alors que d’autres sont des personnes à fuir comme la peste.

«Buvez à volonté, draguez les jouvencelles, jouez aux dés, chevauchez votre destrier, soyez vertueux ou soyez un brigand…Vivez la vie moyenâgeuse!»



Kingdom Come: Delivrance 2 est un exemple pour tous les mondes ouverts. Le jeu ne pose aucune contrainte, mais attention aux conséquences de vos actes. Le titre propose et impose des choix, dont certains seront clairement mis en évidence. Cependant, il y a une tout autre partie de vos faits et gestes que je place dans la partie cachée de l’iceberg. Bien que le jeu existe avec ou sans vous, vos actions ont un sens. Ce sera à vous de choisir si vous préférez rembourser vos actes, ou plutôt être battu sur la place du village. Pour le reste, ce n’est que du bonheur.

Vous avez envie de forger des épées pour les revendre ou vous construire l’arme de vos rêves, alors prenez ce temps pour le faire. Vous avez envie d’étudier tous les livres que vous trouvez sur votre chemin, alors devenez plus fort par les mots. Comme pour chaque élément qui compose cette expérience, il est possible de passer au-delà des possibilités pour se concentrer sur l’essentiel, mais il est aussi possible de prendre le temps de consommer pleinement la vie.

Image: watson

Kingdom Come: Delivrance 2 est diablement riche et chaque métier prend du temps. Ce qui immerge encore plus le joueur, à mon sens. D’ailleurs, je ne vous ai pas parlé de l’alchimie, pour la simple et bonne raison que c'est la seule activité que je n’ai pas eu le courage d’explorer. Cueillir les bonnes fleurs, trouver les bons ingrédients, mélanger ces derniers dans le bon sens et les bonnes quantités, ce n’est pas pour moi. Si j’ai besoin de quelque chose, je vais l’acheter (ou le voler). Vous pouvez appliquer cette manière de voir les choses un peu partout.

Faites revenir le printemps

Nous traversons actuellement une saison d’hiver plutôt maussade. La neige est la grande absente, pire encore, elle est remplacée en partie par la pluie. Le froid n’est pas vraiment là, mais il se fait tout de même ressentir par moment. Kingdcom Come: Delivrance 2 est la bouffé d’air qui m’a donné encore plus envie d’en terminer avec cette météo. Tout au long de ce test, vous pouvez admirer ce genre de magnifiques clichés (ci-dessous).

Image: jvmag

Que ce soit à pied ou à cheval, j’ai rarement eu un sentiment aussi doux et agréable en découvrant le monde proposé par une création vidéoludique. La musique enivrante, les oiseaux qui chantent au petit matin ou encore les lueurs des torches, il ne reste plus que les odeurs pour réussir à tromper totalement votre cerveau.

Histoire d’en rajouter une couche, les marchands qui vendent de la nourriture ou les marmites pleines de soupes dans lesquelles il est possible de manger vont réussir à vous ouvrir l’appétit.

«La plupart des mondes ouverts vantent des approches libres mais KDC2 va plus loin et applique ces promesses»



Vous serez généralement libres de faire les quêtes dans l’ordre que vous souhaitez et dans le rythme que vous voulez. Mieux encore, la majorité de celles-ci sont à aborder selon vos envies. Vous avez envie d’en découdre avec tout le monde? Aucun problème. Vous préférez jouer la carte des négociations afin de vous mettre les personnes dans votre poche? C’est un bon moyen. Votre truc, c'est finalement d'adopter le mode furtif et l’assassinat silencieux? C’est à vous de voir.

Doublage français et «polémiques»

Avant même sa véritable sortie, Kingdom Come: Delivrance 2 a eu le droit à différentes polémiques. Pour ma part, je vais me concentrer sur la seule qui a un sens, à savoir le doublage français.

«Je ne vais pas y aller par quatre chemins, pour l’avoir testé quelques heures, c’est très mauvais»

L’intelligence artificielle semble avoir pris le dessus. Bien heureusement, les développeurs travaillent déjà sur le problème. En effet, ces derniers ont annoncé que la localisation française sera en partie bien meilleure à la sortie du jeu et qu’en mars, tous les défauts seront rayés.

Image: jvmag

Je ne peux que vous conseiller de sauter sur une version sous-titrée avec les voix anglaises qui sont tout simplement excellentes.

Libre comme l’air

Narration réussie, sensation de liberté omniprésente, activités secondaires à profusion, monde complètement organique, Kingdom Come: Delivrance 2 est une totale réussite. Bien évidemment, il ne révolutionne pas les bases déjà solides posées par Warhorse Studio dans le premier volet, mais au final, est-ce vraiment un problème?

Image: jvmag

Je n’ai pas été autant immergé dans un de jeu depuis plusieurs années. Sans prendre aux tripes, Kingdom Come: Delivrance 2 est le principal sujet qui siège dans mon cerveau depuis le début du mois de janvier. Au point où je me suis retrouvé à presque annuler certains rendez-vous pour retourner auprès d’Henry et gambader sur mon cheval, aider quelques personnes, jouer aux dés et parfois avancer avec délicatesse dans la quête principale.

Je tiens à préciser qu’il est difficile de vous parler de l’intégralité du contenu tant ce dernier est copieux, c’est la raison pour laquelle j’ai eu envie de vous raconter mon expérience et mes ressentis.

Si le studio tchèque Warhorse n’a pas les capacités de Rockstar pour sortir des AAA tels que Red Dead Redemption ou GTA, leur souci du détail et leur envie de vous rapprocher au mieux d’une simulation de vie sans pour autant laisser de côté le fun sont très bien maitrisés. Il est trop tôt pour le dire, mais cette suite de Kingdom Come: Delivrance a de grandes chances pour être le RPG le plus intéressant de l’année. Si vous aimez la liberté, les jolis paysages, les histoires épiques teintées d’humour, alors je n’ai aucune arme assez forte pour vous empêcher de découvrir cette précieuse pépite.

Note générale: 9/10

On aime, on aime pas: – Narration réussie

– Monde organique qui existe sans nous

– Techniquement très solide

– Durée de vie plus que généreuse

– Ambiance et musique au top

– Pas d’évolution dans les combats

– La VF (…pour le moment)

– Pas pour tout le monde



Kingdom Come: Delivrance 2 est sorti le 4 février sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

