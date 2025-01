Après huit ans de loyaux services, la console de jeu Nintendo Switch aura un successeur en 2025. Image: Nintendo

La Switch 2 est là!

Nintendo a dévoilé la Switch 2 ce jeudi 16 janvier. Voici ce que l'on sait déjà sur la nouvelle console de jeu japonaise.



Oliver Wietlisbach Suivez-moi

La future console de jeu de Nintendo n'est plus un secret: en mai 2024, les créateurs japonais ont déclaré que le successeur de la Switch serait annoncé au plus tard fin mars 2025. C'est donc avec un peu d'avance que la Switch 2 a été révélée ce jeudi 16 janvier.



La Switch 2 est sans doute la console qui a fait l'objet du plus grand nombre de fuites et Nintendo s'est vu contraint de vendre enfin la mèche. Dans cette courte annonce de 2 minutes 20, Nintendo présente une console très similaire à sa grande sœur, entièrement noire, dotée d’un écran plus grand et d’un support amovible plus large, tout en conservant les manettes détachables, les célèbres «Joy-Con».

Voici la présentation: Vidéo: youtube

Que sait-on de la nouvelle console?

Le nom Switch 2 été officiellement confirmé, puisque le chiffre est fièrement arboré sur la manette et le dock de la console.

Nintendo affirme que sa nouvelle console est quasi entièrement rétrocompatible avec les jeux Switch existants. Cela signifie que les jeux physiques et les jeux achetés dans le Nintendo eShop peuvent être joués sur la nouvelle Switch. Il est également confirmé que le service en ligne peut continuer à être utilisé avec le compte Nintendo existant.

«La Nintendo Switch 2 fera fonctionner des jeux qui lui seront exclusifs, ainsi que les versions physiques et numériques des jeux de la Nintendo Switch», a précisé l’entreprise. Cependant, «certains jeux Nintendo Switch peuvent ne pas être pris en charge par la Nintendo Switch 2 ou ne pas être entièrement compatibles avec elle», a-t-elle ajouté, sans plus de détails.



A quoi ressemble la Nintendo Switch 2?

La Switch 2 a quasi la même forme que la Switch originale, elle est légèrement plus grande et se voit équiper d'un deuxième port USB-C sur le dessus. Concrètement, l'écran devrait passer de 6,2 pouces (7 pouces pour le modèle OLED) à 8,4 pouces.

La Switch n'est pas si différente de son ainée: elle est un peu plus grande et surtout beaucoup plus performante. Image: Nintendo

Les nouvelles manettes Joy-Con, un peu plus grandes et dotées de sticks analogiques optimisés, adhèrent magnétiquement à la console. Le socle semble nettement plus grand et plus robuste. Sur la vidéo, on peut voir sur le Joy-Con droit un nouveau bouton sous le bouton d'accueil et un capteur optique sur la face inférieure magnétique de la manette. En principe, la manette pourrait être utilisée comme une souris.

Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre?

La qualité des graphismes fera un grand bond en avant par rapport à l'ancienne Switch et devrait se situer entre la PlayStation 4 et la Xbox Series S. Ce n'est donc pas le top niveau des consoles et encore moins des graphismes haut de gamme pour PC, mais c'est suffisamment bon.

Il ne serait d'ailleurs pas étonnant de voir à l'avenir plusieurs ports de jeux Xbox Series S sur la Switch 2.



Selon les fuites précédentes, la Switch 2 utiliserait une puce Nvidia Tegra T239 associée à 12 Go de RAM (la Switch a 4 Go de RAM). La mémoire interne devrait passer de 32 Go à 256 Go et, surtout, être nettement plus rapide. Cela va de pair avec les informations selon lesquelles la Switch 2 serait équipée d'un lecteur de cartes MicroSD ultra-rapide, au moins neuf fois plus rapide que le modèle précédent. Ces cartes mémoire MicroSD-Express sont encore relativement plus chères, mais devraient permettre de réduire sensiblement les temps de chargement.



Les performances de la Switch 2 seront à peu près du même niveau que celles d'une PS4 ou d'une PS4 Pro. Mais, contrairement à l'ancienne PS4 (Pro), la Switch 2 utilise probablement une technologie de suréchantillonnage de l'IA pour améliorer la qualité graphique. Celle-ci permet aux développeurs de jeux de faire des jeux en basse résolution et de les faire ensuite upscaler. Les jeux peuvent ainsi être transférés relativement rapidement et à moindre coût sur la Switch 2, ce qui est intéressant pour les grands comme pour les petits développeurs.

La faible puissance et l'absence de graphismes 4K de la Switch originale constituaient son avantage secret. Elle rendait le développement de jeux bon marché et donc attractif. Sur la Switch 2, les joueurs attendent toutefois des graphismes plus contemporains. Nintendo pourrait donc utiliser un upscaling dynamique de l'IA, spécialement adapté à la performance d'une puce à faible consommation d'énergie pour les appareils mobiles. Cela permet d'économiser la batterie et cela devrait en même temps garantir une expérience de jeu fluide.



Quels sont les jeux à venir?

La vidéo de présentation dévoile également quelques images d’un jeu Mario Kart. Le dernier opus de la série, Mario Kart 8, s’est écoulé à plus de 64 millions d’exemplaires sur la première Switch. Ce nouveau Mario Kart ainsi que Metroid Prime 4 sont évoqués comme titres de lancement possibles. Un nouveau jeu Mario en 3D devrait par ailleurs sortir avant Noël 2025. Au total, 25 nouveaux jeux devraient être disponibles pendant la période de lancement. Comme mentionné, des centaines ou des milliers d'anciens jeux Switch fonctionneront en outre sur la Switch 2.



Parmi les jeux de tiers qui devraient sortir sur la Switch 2, on trouve Assassin's Creed Mirage et, un peu plus tard, Assassin's Creed Shadows. Ubisoft prévoit aussi des portages de Rainbow Six Siege et de sa série The Division. Konami travaillerait sur Metal Gear Solid Delta et il est très probable que Microsoft porte plusieurs titres Xbox sur la console Nintendo. Il se murmure également que Final Fantasy 7 Remake et son successeur Rebirth sont prévus pour la Switch 2.



Combien vont coûter les jeux?



En général, on suppose une augmentation des prix pour les titres à succès, d'autant plus que le développement des jeux sur la Switch 2 est graphiquement plus complexe malgré l'upscaling de l'IA et que l'inflation frappe inexorablement. Selon les fuites précédentes, les nouveaux jeux First-Party devraient coûter entre 69 et 79 euros sur la Switch 2.



Chez nous, les grands titres Nintendo coûtent actuellement entre 60 et 70 francs. Nintendo a discrètement baissé ses prix fin septembre 2024, après que les Suisses ont dû payer pendant des années les prix les plus élevés du monde. Il est bien possible qu'avec la Switch 2, Nintendo augmente à nouveau les prix à 70 ou 80 francs.



Cependant, Nintendo propose aussi régulièrement des actions de réduction et des centaines de jeux indépendants qui offrent un grand plaisir de jeu, parfois pour quelques francs.

Quand la Switch 2 sera-t-elle disponible?

La date de sortie n'a pas encore été communiquée. L’entreprise japonaise a précisé que plus de détails seront divulgués lors d’une diffusion en direct le 2 avril. Il est plus probable que la Switch 2 soit lancée à partir de mai ou juin 2025.



Le géant japonais a aussi annoncé que des événements seront organisés dans plusieurs grandes villes dans le monde à partir du 4 avril pour permettre aux joueurs de tester sa nouvelle console, comme Paris, New York et Tokyo.

Le prix?

Le prix est pour l'instant le secret de Nintendo. Des fuites récentes indiquent un montant officiel de 399 euros. En 2017, la première Switch coûtait 329 euros lors de son lancement sur le marché, soit environ 350 francs en Suisse. Actuellement, 399 euros correspondent assez exactement à 375 francs.



Sortie en mars 2017, cette console hybride, utilisable aussi bien en déplacement qu’avec une connexion à une télévision, est devenue un immense succès pour Nintendo. Elle s’était vendue fin septembre 2024 à 146 millions d’exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus populaire de l’histoire du jeu vidéo derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS.