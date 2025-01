Licence emblématique du jeu vidéo, le nouveau Doom figure parmi les jeux les plus attendus de l’année. Image: Bethesda

On sait enfin quand le prochain «Doom» va sortir

Xbox a tenu sa conférence Developer Direct afin d'en dire plus sur ses blockbusters, dont les sorties sont prévues pour l'année 2025.

Armin Hadzikadunic / jvmag

Depuis trois ans, Xbox, la branche gaming du géant Microsoft profite du mois de janvier pour donner la parole à ses développeurs, leur permettant de présenter les futurs hits à venir.

Au programme: des jeux ambitieux et des licences particulièrement appréciées, qui seront pour la plupart d'entre eux multiplateformes! En effet, Microsoft a décidé d’abandonner le concept d’exclusivités limitées à l’écosystème Xbox, optant désormais pour la sortie de ses jeux également sur PlayStation et Nintendo.

Voici donc les quatre blockbusters qui vont faire chauffer vos cartes graphiques… et il y a du lourd !

Doom: The Dark Ages

Rendez-vous en mai!

Doom: The Dark Ages, qui s’annonce comme le shooter le plus brutal de l’année, a enfin une date de sortie pour le 15 mai 2025. Une nouvelle bande-annonce explosive a été dévoilée, mettant en lumière une innovation majeure: l’intégration d’un bouclier dans le gameplay. Les démons sont lâchés, et les fans de la franchise peuvent s’attendre à une expérience encore plus survoltée. Davantage de détails devraient être révélés prochainement pour ce titre qui promet de réinventer la saga mythique.

Ninja Gaiden 4

Retour fracassant cet automne

Après plus de dix ans d’attente, Ninja Gaiden 4 a été officiellement annoncé lors du Developer Direct. Team Ninja a dévoilé cette nouvelle aventure où les joueuses et joueurs incarneront Yakumo, un jeune ninja aspirant à suivre les traces de Ryu Hayabusa, qui fera également partie de l’histoire. Attendu pour cet automne sur Xbox, PlayStation et PC, ce quatrième opus signe le retour d’une licence légendaire. Découvrez dès maintenant les premières images du jeu.

South of Midnight

Un conte sombre et poétique

Le studio derrière Contrast et We Happy Few a dévoilé davantage de détails sur South of Midnight à l’occasion du Developer Direct. Plongé dans un Sud profond et surnaturel, le jeu d’action-aventure suit Hazel, une jeune tisseuse découvrant ses pouvoirs magiques pour réparer les liens brisés et affronter des créatures mythiques. Prévu pour une sortie le 8 avril prochain, le titre promet une expérience immersive et visuellement captivante.

Clair Obscur: Expedition 33

L'expédition aura lieu en avril

Sandfall Interactive a confirmé la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, le 24 avril 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce RPG au tour par tour propose une carte du monde riche en explorations et défis stratégiques. Parmi les personnages jouables, Monoco copie les pouvoirs ennemis tandis qu’Esquie débloque des capacités essentielles à la progression. Une aventure inspirée de la Belle Époque, idéale pour les amateurs de stratégie et de découverte.