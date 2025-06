On sait qui va réaliser le prochain James Bond

On a classé les «Mission Impossible» du meilleur au pire des films

Outre pour les deux volets de la saga de science-fiction «Dune», le réalisateur Denis Villeneuve est également connu pour «Blade Runner 2049» et «Premier Contact». (jzs/ats)

Amazon a finalement passé un accord financier en février avec eux pour prendre le contrôle créatif de la franchise. D'un montant non divulgué, il permet à l'entreprise de Jeff Bezos de piloter les prochaines aventures de Bond.

Mais le géant de la distribution s'est heurté pendant trois ans à la résistance de Barbara Broccoli et Michael Wilson, les producteurs historiques de la saga, qui conservaient jalousement le contrôle créatif du personnage depuis des décennies.

«C'est une responsabilité énorme, mais aussi quelque chose d'incroyablement excitant pour moi et un immense honneur»

«Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, c'est un personnage sacré», a réagi Villeneuve dans un communiqué, en précisant avoir «grandi en regardant les films de James Bond avec [s]on père». «J'ai l'intention d'honorer la tradition et d'ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir», a-t-il ajouté.

Après le carton de la saga «Dune» au box-office, le réalisateur canadien Denis Villeneuve sera aux commandes des prochaines aventures de James Bond, ont annoncé mercredi les studios Amazon MGM. On ignore encore quel acteur incarnera l'espion britannique.

