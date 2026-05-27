C'est un James Bond tout fringant que vous incarnez dans First Light, puisqu'il n'a que 25 ans. Image: MGM Interactive

James Bond est de retour et c'est aussi bien qu'au cinéma

L’agent secret au service de Sa Majesté est de retour dans un jeu vidéo aux ambitions cinématographiques intitulé First Light. Une réussite qui se présente comme un préquel de la saga.

Plus de «Divertissement»

Voilà maintenant cinq ans que Daniel Craig a rangé son smoking au placard. Alors que sa succession sur le grand écran se fait attendre, l’agent 007 revient sur la petite lucarne sous les traits de l’acteur irlandais Patrick Gibson (Dexter: Les Origines) pour une mission interactive. En effet, le nouveau volet de la saga n’est autre qu’un jeu vidéo qui vous fera voyager aux quatre coins du monde, afin de traquer un ancien agent renégat du MI6, incarné par le chanteur Lenny Kravitz.

Pendant ce temps, au cinéma: On sait qui va réaliser le prochain James Bond

Intitulé First Light, ce nouveau James Bond a pour ambition de rebooter la franchise en jeu vidéo avec une histoire préquelle, où l’on assiste à l’intégration au MI6 d’un James âgé de 25 ans. Avant de gagner ses galons d’agent 00, celui-ci était un soldat de la Royal Navy qui, durant une mission de reconnaissance en Islande, se retrouve malgré lui impliqué dans les affaires du MI6 après un crash d’hélicoptère dont il est le seul survivant.

Ce synopsis sert de trame à la toute première mission du jeu: une séquence riche en action qui joue à la fois le rôle de tutoriel et d’introduction à l’univers, comme toute bonne ouverture d'un James Bond.

C’est d’ailleurs après celle-ci que démarre l’iconique générique, comme dans chaque film, créé par David Arnold, compositeur historique de la saga depuis l’ère de Pierce Brosnan, avec pour interprète Lana Del Rey. Autant dire que la chanteuse de Born To Die semblait née pour cela, tant sa voix se prête à merveille à l’univers sonore de la licence.

On vous le met là, parce qu'il est super:

007 First Light, le jeu dont les fans rêvaient

Manette en main, le jeu offre une immersion totale dans la peau du personnage créé par Ian Fleming. L’élégance en moins, le James Bond incarné par Patrick Gibson est bien moins taciturne que celui de Daniel Craig, mais dispose néanmoins du même sens du sacrifice.

Il est impétueux, sociable, plein de répartie et dispose d’un charme indéniable qui sert notamment le gameplay, puisque vous pourrez vous sortir de mauvaises situations uniquement grâce à votre éloquence, en bluffant un ennemi qui vous repère dans une zone où vous n’êtes pas censé être.

Il va falloir s'infiltrer et vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas: tel est le métier d'espion. Image: MGM Interactive

Entre de nombreuses scènes cinématiques qui servent un scénario on ne peut plus «bondien», le jeu est un bon mélange entre infiltration et action, entre phases de recherche discrète et moments riches en explosions. Equipé d'une montre Omega Seamaster spécialement créée par l'horloger pour le jeu, qui permet de pirater n’importe quel appareil.

C'est ce qui vous permettra de faire diversion pour pénétrer à divers endroits, tout en usant des autres gadgets qui vont été fournis par le génial Q. Du téléphone qui envoie des fléchettes, en passant par le stylo explosif, tout l'ADN de la franchise a été intégré dans le jeu. Naturellement, attendez-vous à rouler en Aston Martin.

N’étant pas encore un agent double zéro, Bond n’a pas encore son permis de tuer, qui lui sera délivré uniquement pour se défendre. Le jeu privilégie donc l’infiltration et le combat à mains nues, promesse de joutes très réussies, puisque vous pourrez vous servir d’absolument tout ce qui se trouve dans votre environnement pour mettre KO vos adversaires.

Néanmoins, lorsqu’un ennemi vous repère, vous serez autorisé à utiliser votre arme en riposte, ce qui rend le jeu particulièrement jouissif, grâce à une liberté d’action relativement large, oscillant entre fusillades, explosions et pugilat. Entre les phases d’espionnage, le jeu propose également des passages épiques, tels que des courses-poursuites ou des combats dantesques contre des boss.

Que serait James Bond sans son exotisme? Image: MGM Interactive

Le jeu n'est pas exempt de défauts, mais ceux-ci sont minimes et sont les mêmes que la plupart des jeux de la concurrence, tels que des PNJs à la modélisation un peu en deçà et des ennemis faciles à duper lors des phases d’infiltration. Le jeu, visuellement très beau, souffre également de la puissance limitée des consoles actuelles, sauf pour ceux qui disposent de machines puissantes. Le jeu n'offre rien de plus qui n'a pas déjà été vu ailleurs, puisqu'il est un habile mélange de Uncharted et Hitman, et il le fait très bien.

Un vrai James Bond

First Light n’a pas été pensé comme un produit dérivé, mais bien comme un véritable nouveau volet. L’accent a été mis sur la mise en scène, et les cinématiques sont dignes d’un film interactif. Les dialogues s’inscrivent dans l’esprit des James Bond, avec un personnage principal au flegme britannique et charmeur, entouré de personnages secondaires emblématiques de la franchise, tels que M, Q ou encore Moneypenny, tous au service de l’intrigue.

En 2026, James flirte toujours mais sans être relou. Image: MGM Interactive

Dans cette histoire iniatique, qui rappelle celle de Daniel Craig dans Casino Royale, il y aura évidemment des James Bond girls et des romances en cours de route. Et, comme nous sommes en 2026, l’intrigue tourne autour de l’intelligence artificielle et de sa menace. Avec First Light, Amazon et MGM Interactive, les nouveaux ayants droit de la licence, nous offrent un renouveau réussi, à la hauteur de la saga mythique créée par Ian Fleming en 1952.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

On ignore encore tout des prochaines aventures cinématographiques à venir, mais si First Light avait été la proposition du studio MGM et Patrick Gibson son interprète officiel, celui-ci aurait constitué un volet tout à fait acceptable, en plus d’apporter un véritable vent de fraîcheur aux aventures de James Bond. Et autant dire que de la fraîcheur, on en a bien besoin en ce moment.

James Bond: First Light est sorti le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch 2 et PC.