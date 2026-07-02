Le Madison Square Garden est un bâtiment mythique de la ville de New York. Image: MSG

Tout ce qu'il faut savoir sur le lieu culte du mariage de Taylor Swift

Haut lieu du sport, du spectacle et de la politique, le Madison Square Garden, qui devrait accueillir en fin de semaine le mariage de la chanteuse avec le sportif Travis Kelce, est l'une des grandes scènes de la culture populaire américaine.

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L'enceinte de 20 000 places, que les New-Yorkais appellent simplement «The Garden», est le fief de l'équipe de basket des Knicks, récente championne NBA, ainsi que de l'équipe de hockey sur glace des Rangers.

Incroyable équipe par ailleurs: Les New York Knicks sont champions de NBA

C'est également une salle de concert incontournable, qui a accueilli les plus grands artistes, des Rolling Stones à Madonna, en passant par Billy Joel, qui y a fait un concert par mois pendant plus de 10 ans, un record. Taylor Swift elle-même y a joué à plusieurs reprises, notamment en 2011 dans le cadre de sa tournée Speak Now World Tour.

Le premier Madison Square Garden a vu le jour à Manhattan en 1879. Depuis, la salle a changé quatre fois de place sur l'île new-yorkaise, pour s'installer à son emplacement actuel en 1968.

Le Madison Square Garden lors de sa reconstruction en 1968. Image: CNN

Marylin Monroe et les nazis

C'est au Madison Square Garden que Marilyn Monroe avait interprété son légendaire Happy Birthday à l'occasion d'une soirée de levée de fonds pour le président John F. Kennedy en 1962.

Un mariage n'y constituerait pas une première: en 1974, la légende du funk et de la soul Sly Stone y avait épousé l'actrice Kathy Silva, lors d'un concert. Mais le Garden reste aussi associé à un épisode bien plus sombre: un immense rassemblement nazi organisé en 1939.

Le meeting nazi de 1939 a eu lieu dans le Madison Square Garden III. La salle a été construite en 1925 et fermée en 1968. Image: Jewish Center

Quelque 20 000 sympathisants américains du national-socialisme s'y étaient réunis au nom de «l'américanisation», dénonçant de prétendues «conspirations juives», tandis que d'importantes contre-manifestations se déroulaient à l'extérieur.

Construite au-dessus de l'une des principales gares ferroviaires de New York, la salle actuelle se présente comme un vaste cylindre de béton et d'acier, dont la façade est rythmée par une ceinture de baies vitrées teintées. Une allure massive et sans fioritures.

L'enceinte, dont le slogan est «The World's Most Famous Arena» (l'arène la plus célèbre au monde), occupe une position stratégique, au cœur de Midtown, quartier touristique et commerçant de Manhattan.

Reconnaissance faciale

Les dispositifs de sécurité qui y sont déployés provoquent régulièrement d'importants embouteillages, comme lorsque le président américain Donald Trump a assisté ce mois-ci au troisième match de la finale NBA opposant les Knicks aux San Antonio Spurs.

Le quartier avait également été fortement perturbé lorsque Donald Trump y avait organisé un meeting en 2024, pendant la campagne présidentielle. L'événement avait été marqué par des propos racistes tenus par un humoriste chargé de chauffer la salle.

Le ralliement MAGA de Donald Trump en 2024 Image: REUTERS

Le mariage entre Taylor Swift et Travis Kelce, jamais confirmé officiellement, qui doit être célébré en fin de semaine, va faire l'objet d'un dispositif de sécurité particulièrement important.

En ce moment, il s'y passe des choses: Le mariage de Taylor Swift se prépare

Selon plusieurs médias, une foule de célébrités est attendue et devra signer des accords de confidentialité afin de préserver le secret entourant l'événement. Des soldats de la Garde nationale ont été aperçus ces derniers jours aux abords de la salle, une présence relativement courante dans le cadre du déploiement décidé par l'Etat de New York pour sécuriser les grands sites accueillant du public.

Le Madison Square Garden, propriété du patron des Knicks James Dolan, a récemment suscité la controverse en recourant à la reconnaissance faciale pour empêcher l'entrée à des avocats ayant intenté des actions en justice contre le groupe, ainsi que leurs collègues de cabinet.

sbo avec l'AFP