On a suivi le lancement de la Switch 2 et voici ce qu'il faut savoir

Date de sortie, prix de la console ou encore jeux au lancement. Les informations sur la Nintendo Switch 2, c’est ici.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

On sait désormais tout de la Nintendo Switch 2, même sa date de sortie. À l’occasion d’un très long Nintendo Direct, le géant rouge du gaming a dévoilé sa future machine. D'abord, sachez que la Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin 2025 dans le monde entier. Elle sera vendue au prix de 470 francs en Suisse.

On apprend également qu'un bouton physique permettra de lancer un chat vocal qui propose même du partage d’images en temps réel. Si vous vous sentez seul, ou vous souhaitez partager vos exploits ou encore aider des amis, tout est pensé pour.

Cerise sur le gâteau, une caméra pourra être achetée séparément, histoire de montrer votre visage à vos compagnons de jeu. On se rapproche de plus en plus d’une interface façon Discord. À ce propos, des jeux intégreront directement la caméra, par exemple les Mario Party, pour dévoiler votre tristesse ou joie en temps réel à vos amis.

De manière générale, la Nintendo Switch 2 propose du matériel plus ergonomique. Les Joy-Con 2 sont désormais dynamiques. Elle est capable de diffuser du son spatialisé, le support pour la poser est bien sûr de la partie. Deux connecteurs USB-Type C sont désormais implémentés. Notez que la Nintendo Switch 2 est uniquement compatible avec les cartes SD Express. Vos anciennes cartes de Switch 1 ne seront donc pas compatibles.

Le teaser de la Nintendo Switch 2:

Vidéo: youtube

L’écran de la Nintendo Switch 2 est non seulement plus grand, mais surtout il offre un taux de rafraichissement à 120Hz. Des jeux comme les deux derniers Zelda vont en bénéficier des le lancement de la machine.

Durant la présentation, Nintendo a aussi levé le voile sur l’utilisation en mode souris des JoyCon 2. Reste à savoir si les développeurs vont chercher à mettre en évidence cette fonctionnalité.

Mario Kart World sur la Switch 2: le jeu le plus attendu

24 joueurs dans un immense monde ouvert! Nous y sommes. Mario Kart World signe un retour fracassant. Une espèce de Forza Horizon à la sauce MK dans lequel les power-up sont légion et où vous pouvez aller partout afin de démarrer des courses à tout moment. Le mode photo est bien sûr de la partie. Voici les premières images du jeu.

Nintendo a donc dévoilé Mario Kart World. Le tout premier jeu Mario Kart en monde ouvert, exclusivement pour la Nintendo Switch 2. Prévu pour la sortie de la console, ce jeu propose une expérience inédite en combinant des éléments classiques de la saga avec une exploration libre. Les joueuses et joueurs pourront non seulement participer à des courses palpitantes, mais aussi explorer de vastes environnements avec des fonctionnalités de grind et de wall jumping. Le jeu permettra de personnaliser les personnages avec différentes tenues et proposera 24 pilotes, incluant des figures emblématiques comme Mario, Luigi, Peach, Bowser et Pauline.

En plus du mode course traditionnel, Mario Kart World offrira un mode libre où les joueurs pourront découvrir de nouvelles zones et itinéraires. Les courses s’adapteront aux conditions du jour et du climat. Ce sera le premier jeu Mario Kart original depuis plus de dix ans, après Mario Kart 8 Deluxe sur Switch.

Les jeux Nintendo améliorés pour la Switch 2

Super Mario Party Jamboree

Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Tears of the Kingdom

Kirby and the Forgotten Land

Metroid Prime 4

Pokemon Legends ZA

Les jeux tiers annoncés sur Nintendo Switch 2

Hades 2

Street Fighter 6

Damon X Machina

Split Fiction

EA Sports FC

Madden NFL

Hogwarts Legacy (version améliorée)

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Hitman World of Assassination

Le prochain James Bond

Bravely Defaut Flying Fairy HD Edition

Borderlands 4

Civilization VII

Enter the Gungeon 2

Starseeker 2

Cyberpunk 2077

Two Point Museum

Puyo Puyo tetris 25

Marvel Cosmic Invasion

Star Wars OutlawsDusk

Bloods

Donkey Kong Bananza

