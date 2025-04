La Nintendo Switch 2 arrive. Image: nintendo

Nintendo lance sa nouvelle Switch

Nintendo met le paquet et prépare le lancement de la Switch 2 qui promet de surpasser toutes les précédentes.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Ça fait des semaines, des mois, voire des années que les fans de Nintendo attendent ce jour avec impatience. Le 2 avril 2025, Nintendo dévoilera enfin toutes les informations essentielles sur la Switch 2, c'est la première fois qu'elle sort une nouvelle console en 8 ans. Le direct débutera mercredi à 15 heures, heure suisse.

Lors de cette présentation vidéo, Nintendo devrait annoncer la date de sortie, le prix ainsi que les premiers jeux de la Switch 2. Les principales caractéristiques techniques devraient également être abordées. Autant d’informations qui manquaient encore lors du teaser diffusé à la mi-janvier.

Le trailer:

Vidéo: youtube

Le plus grand lancement de console à ce jour

Le géant du jeu vidéo a pu entretenir le mystère aussi longtemps, car l’engouement autour de la Switch 2 atteint déjà des sommets. Après le succès colossal de la Switch, les analystes s’attendent au plus grand lancement de console jamais vu. Nintendo prévoirait de mettre entre six et huit millions d’unités sur le marché dès sa sortie, un volume bien supérieur à celui de ses précédentes consoles.

Pour mettre ça en perspective, le spécialiste du divertissement japonais avait vendu 2,7 millions d'unités de la Switch originale au cours de son premier mois. De son côté, Sony avait écoulé environ 4,5 millions d'exemplaires de sa PS5 et de sa PS4 durant le premier trimestre suivant leur lancement.

Nintendo a déjà souligné, par le passé, qu'il souhaitait mettre suffisamment d'unités de la Switch 2 sur le marché dès le lancement afin d'éviter les ruptures de stock et les hausses de prix abusives, comme ça avait été le cas lors de la sortie de la première Switch. Néanmoins, de grandes chaînes de distribution s'attendent à ce que les stocks soient épuisés en un rien de temps. Le portail financier Bloomberg a analysé:

«Les investisseurs misent sur un lancement historique pour l’industrie du jeu vidéo avec la Switch 2 de Nintendo, et les analystes prévoient des ventes rapides malgré un prix plus élevé que son prédécesseur.»

Les précommandes pourraient théoriquement débuter immédiatement après le live de lancement ce mercredi 2 avril. Cependant, certains détaillants américains s'attendent à ce qu'elles commencent seulement le 9 avril, soit une semaine plus tard. Elles constitueront le premier indicateur concret de la demande.

Le lancement commercial ne devrait pas avoir lieu avant début juin.

La Switch 2 sera plus chère

Les experts du secteur s'accordent à dire que la Switch 2 sera plus chère que la première Switch. Plusieurs analystes estiment que son prix de vente se situera entre 400 et 450 dollars (environ 350-400 francs) aux Etats-Unis, soit au moins 100 dollars de plus que la première version. Ce prix reflète d'une part une haute qualité, tout en restant d'autre part accessible au grand public.

Certains évoquent même un prix de 500 dollars. L'écran plus grand, le processeur plus rapide ainsi que l'inflation et les droits de douane pourraient faire grimper le prix, notamment aux Etats-Unis. Par exemple, la puce de la première Switch coûtait environ 70 francs, tandis que la nouvelle devrait se situer entre 110 et 130 francs.

Nintendo n'a jusqu'à présent qu'indiqué de manière vague que la nouvelle console devrait également être proposée à un prix abordable pour les familles.

Les analystes estiment que le prix ne sera pas déterminant pour le succès des ventes dans les premiers mois. La raison: la nouvelle console sera d'abord achetée par les early adopters et les fans inconditionnels de Nintendo, prêts à dépenser plus pour obtenir rapidement une Switch 2.

«Ils vont vendre des quantités énormes de Switch 2 dans les premiers mois, presque indépendamment du prix» Serkan Toto, Game-Analyst

Nintendo n'a pas de plan B

Bien que la Switch 2 pourrait être la console Nintendo la plus chère à ce jour, la majorité des investisseurs et analystes restent optimistes. La nouvelle Switch bénéficiera des célèbres titres de jeux de Nintendo et des milliers de jeux Switch qui seront également compatibles avec la nouvelle console. De plus, la clientèle ayant attendu si longtemps la nouvelle console, il existe un fort désir de rattraper le retard. Nintendo pourrait ainsi écouler 20 millions de Switch 2 dès la première année.

Le prix plus élevé supposé et la concentration sur une console hybride — auparavant, Nintendo proposait à la fois une console de salon et une portable — comportent également des risques. Cela rapproche Nintendo des prix de Sony et Microsoft. Si Nintendo prend trop de risques avec un prix trop élevé et que la Switch 2 échoue, l'entreprise ne disposera plus d'une console portable bon marché pour rattraper la situation, comme cela avait été le cas auparavant. En d'autres termes, si la Switch 2 est un échec, Nintendo n'a pas de plan B.

Les Japonais devront persuader des millions de clients fidèles d'opter pour un nouveau produit dans les années à venir. Ce ne sont pas les caractéristiques techniques qui feront la différence, mais la qualité des jeux proposés.



Games, Games, Games

Tout aussi important que le prix de la console, l'offre de jeux: «Nous pouvons nous attendre à une sélection de logiciels exceptionnelle dès la première année. Avec un nouveau Mario Kart, le premier Mario 3D depuis huit ans, ainsi que Pokémon Legends: Z-A' et Metroid Prime 4», estime l'expert de l'industrie Serkan Toto. «De plus, il y aura un soutien immédiat de la part de développeurs tiers, probablement avec des blockbusters comme Call of Duty.»

Selon les rumeurs, le chef-d'œuvre Elden Ring ferait également partie des titres de lancement.

La Switch 2 aura un nouveau Mario Kart. Image: www.games.ch

Nintendo a déjà présenté brièvement le nouveau Mario Kart pour la Switch 2. Mercredi, nous en apprendrons davantage et il est fort probable que nous découvrions également les jeux que Nintendo prépare pour le successeur de la Switch jusqu'à la fin de l'année 2025.

Il est très probable que le très attendu «Metroid Prime 4», en développement depuis plusieurs années, soit disponible non seulement sur la Switch, mais également sur la Switch 2.

La semaine dernière, Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce de Metroid Prime 4 pour la Switch originale. Celle-ci montre clairement ce que des développeurs talentueux peuvent tirer d'une console âgée de huit ans. Le fait que la date de sortie ait été annoncée de manière vague pour 2025 est un indice clair qu'une version du très attendu jeu Nintendo sera également lancée sur la console à venir.

Avec des jeux phares tels que 3D-Mario, Mario Kart et Metroid, Nintendo pourrait rééditer le succès du lancement de la première Switch. De solides ventes dès la première année seront essentielles pour attirer rapidement les développeurs de jeux, qui pourraient encore hésiter à investir dans la nouvelle console.

Ce que nous savons avec certitude

Ce que nous savons avec certitude jusqu'à présent, c'est que la Switch 2 sera lancée en 2025 et qu'elle sera compatible avec les jeux Nintendo Switch existants. De plus, Nintendo a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée «Cartes de jeu virtuelles» pour la Switch et la Switch 2, permettant de prêter des jeux achetés numériquement pendant deux semaines ou de les utiliser sur une deuxième console.

Le fait que Nintendo introduise cette fonctionnalité maintenant n'est pas un hasard. Elle vise à faciliter l'utilisation des jeux Switch achetés numériquement également sur la Switch 2. Cela pourrait être particulièrement pratique pour les familles ou les utilisateurs possédant plusieurs appareils.

En lien avec les cartes de jeu virtuelles, Nintendo mentionne pour la première fois les «Nintendo Switch 2 Edition Games». Ce terme assez complexe suggère que Nintendo offrira, du moins pour certains jeux de l'ancienne Switch, une mise à jour graphique spécialement conçue pour la nouvelle console.

Nous en saurons plus mercredi.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Les meilleurs moments télé de Philippe Etchebest Vidéo: watson