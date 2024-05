Vidéo: watson

Jeux vidéo

Ce jeu vidéo culte promet un voyage époustouflant

Le premier trailer du jeu Assassin’s Creed Shadows a été dévoilé ce mercredi. Voici toutes les informations sur cette nouvelle mouture, disponible dès le 15 novembre 2024 sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

armin hadzikadunic/ jvmag

Nous y sommes! Voici le premier vrai contact avec Assassin’s Creed Shadows. Celui-ci remplace le dénommé Red jusqu’ici. Ce nouvel opus place toute sa trame durant la période du Japon féodal. Un pari plutôt osé qui vient s’intercaler entre Ghost of Tsushima ou le très récent Rise of the Ronin.

Avant de vous parler de quelques subtilités apportées par le jeu, sachez que ce dernier arrive le 15 novembre 2024 sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC. Voici des visuels commentés issus du premier trailer, lequel ne propose aucune image de gameplay.

Les nouveautés, en images

Deux héros pour le prix d'un

Assassin’s Creed Shadows met en lumière deux protagonistes. Des héros issus d’une volonté de faire découvrir au public le monde du samouraï, ainsi que celui du shinobi. Ces deux mondes ne peuvent pas être groupés en un seul, c’est pourquoi deux héros sont présents dans cette aventure. Notre samouraï se nomme Yasuke, il est le premier personnage réel à faire partie d’un Assassin’s Creed à ce jour.

Nous ne savons pas grand-chose de lui, hormis qu’il a débarqué en 1570 au Japon. C’est d’ailleurs à cette date que le jeu commence. En ce qui concerne Nao, c’est un personnage plus classique de la saga, qui fera la part belle à l’infiltration. Il s'agit donc de deux profils bien différents pour des approches très percutantes.

Quelques points clés

Compétences de Naoe, le Maître de l’Infiltration – Avec Naoe, vous explorerez des mécaniques d’infiltration raffinées. Utilisez la lumière, les bruits, les ombres et l’environnement pour éviter d’être détecté par les ennemis. Ce style de jeu met l’accent sur la subtilité et la discrétion, offrant une expérience intense et stratégique.

– Avec Naoe, vous explorerez des mécaniques d’infiltration raffinées. Utilisez la lumière, les bruits, les ombres et l’environnement pour éviter d’être détecté par les ennemis. Ce style de jeu met l’accent sur la subtilité et la discrétion, offrant une expérience intense et stratégique. Prouesses de Yasuke: Force Brute au Combat – En incarnant Yasuke, vous pourrez affronter de grands groupes d’ennemis avec une approche de combat plus directe et brutale. Ses compétences de combat vous permettront de dominer vos adversaires par la force, offrant une alternative dynamique au style furtif de Naoe.

– En incarnant Yasuke, vous pourrez affronter de grands groupes d’ennemis avec une approche de combat plus directe et brutale. Ses compétences de combat vous permettront de dominer vos adversaires par la force, offrant une alternative dynamique au style furtif de Naoe. Exploration d’un Monde Ouvert Évolutif – Le jeu vous plonge dans un vaste monde ouvert avec une variété de paysages évoluant au fil des saisons et des conditions météorologiques. Des villes fortifiées aux ports animés, en passant par des sanctuaires paisibles et des paysages bucoliques, le Japon féodal prend vie grâce à la puissance du moteur Anvil et des consoles nouvelle génération.

– Le jeu vous plonge dans un vaste monde ouvert avec une variété de paysages évoluant au fil des saisons et des conditions météorologiques. Des villes fortifiées aux ports animés, en passant par des sanctuaires paisibles et des paysages bucoliques, le Japon féodal prend vie grâce à la puissance du moteur Anvil et des consoles nouvelle génération. L’Information au Cœur de l’Exploration – En cette période troublée, l’information est cruciale. Les joueurs pourront construire leur propre réseau d’espions pour découvrir de nouvelles zones et traquer leurs cibles. Recrutez des alliés dotés de compétences spéciales pour vous assister durant les missions.

– En cette période troublée, l’information est cruciale. Les joueurs pourront construire leur propre réseau d’espions pour découvrir de nouvelles zones et traquer leurs cibles. Recrutez des alliés dotés de compétences spéciales pour vous assister durant les missions. Créez votre Repaire – Personnalisez votre repaire, améliorez votre réseau et formez votre équipe. De la construction à l’aménagement, créez un lieu unique où vous vous sentirez chez vous. Décorations et accessoires vous permettront de bâtir un véritable sanctuaire pour vous et vos alliés.

Editions standards et spéciales

L’édition standard du jeu sera disponible ici au prix public conseillé de 79,99€ sur les consoles de nouvelle génération et de 69,99€ sur PC et Mac avec Apple silicon via l’App Store. De plus, les fans qui précommanderont Assassin’s Creed Shadows recevront une quête additionnelle pour toutes les éditions précommandées. Les éditions Gold, Ultimate, et Collector d’Assassin’s Creed Shadows sont également annoncées :

L’édition Gold inclura le jeu de base, le Season Pass (incluant une quête bonus avec du contenu additionnel débloqué ainsi que deux futures extensions) et 3 jours d’accès anticipé au jeu.

L’édition Ultimate inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate et 3 jours d’accès anticipé au jeu. Le Pack Ultimate contiendra le Pack Personnage Sekiryu (l’ensemble d’équipement, arme et bête de Yasuke et Naoe), le pack Repaire Sekiryu, 5 points de compétences et un filtre dragon rouge pour le mode photo.

L’édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le pack Ultimate, du contenu physique et 3 jours d’accès anticipé au jeu. Le contenu physique sera composé d’un steelbook exclusif, d’une carte du monde, d’une figurine de Naoe & Yasuke, d’une tsuba du Katana de Naoe en taille réelle, d’un parchemin mural du Crédo, d’un artbook de collection de 84 pages et de 2 lithographies sumi-e.