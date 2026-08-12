En vidéo: la routine beauté de Tate McRae fait hurler les internautes. Vidéo: extern / rest

«Ne mens pas!»: la routine beauté de cette star se fait dézinguer

En voulant partager sa routine de soins sur les réseaux sociaux, la chanteuse Tate McRae ne s’attendait sans doute pas à provoquer un tel tollé. Un détail embarrassant repéré par les internautes a transformé la séquence promotionnelle en une véritable foire aux critiques.

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Le nom de Tate McRae ne vous dit rien? Pourtant, cette chanteuse canadienne est la nouvelle étoile montante de la pop, et ses sons s'arrachent sur TikTok.

Ses morceaux comme Greedy ou Sports Car sont devenus incontournables, mais pas autant que ses chorégraphies ultra-démonstratives à base de grands écarts et autres contorsions impressionnantes.

Eh oui, elle est très souple!

Avec ses 13 millions d'abonnés, chacun des gestes de la jeune femme est décrypté, commenté et passé à la loupe. Ainsi, sa toute dernière publication a immédiatement fait l'effet d'une petite bombe de «gênance», signant un coup de communication totalement manqué.

Dans cette vidéo, publiée sur son compte TikTok et rapidement devenue virale, la chanteuse a voulu présenter sa routine beauté post-concert. On découvre la star munie de lingettes démaquillantes, appliquant une crème hydratante et posant des patchs sous les yeux. Le tout sous les couleurs de la marque Neutrogena, dont elle est l'ambassadrice officielle.

Si le concept semblait classique, la réalisation a immédiatement fait bondir ses fans. En observant de près les images, les internautes ont remarqué une anomalie flagrante: la jeune femme touche à peine sa peau avec les lingettes. Plus troublant encore, lors de l'application de la crème, le couvercle du pot semble être resté bien en place.

Une mise en scène jugée beaucoup trop artificielle par son public, convaincu que Tate McRae fait semblant d'utiliser ces soins uniquement pour honorer son contrat publicitaire. En l'espace de quelques heures, le clip a dépassé les 18 millions de vues, déclenchant une vague d'ironie et de critiques.

La fameuse routine de Tate McRae en vidéo:

Vidéo: extern / rest

Certains internautes ont même rapidement dressé un parallèle avec la récente vidéo virale du PDG de McDonald's, raillé pour son hésitation visible et ses grimaces gênées au moment de croquer dans l'un de ses propres burgers.

Comment ça, vous ne vous souvenez pas de cette séquence épique?

Déferlement de moqueries

Dans l'espace dédié aux commentaires, la réaction des abonnés ne s'est pas fait attendre, oscillant entre sarcasme et indignation face à ce manque d'authenticité:

«Meuf, fais attention, les produits ont presque touché ta peau»

«Comment cette vidéo a-t-elle pu être approuvée par la marque?»

«C’est tellement fake»

«Ne nous mens pas, tu n’utilises même pas les produits»

«C'est comme si le PDG de McDonald's essayait de nous convaincre qu'il aime son propre produit»

«Neutrogena devrait refuser de te payer»

«Heureusement pour toi que tu es chanteuse et pas actrice»

Comme de vrais enquêteurs, les internautes y vont photo à l'appui:

«J’adore voir que le couvercle est toujours sur le pot de crème»

«Ça donne l'impression que "mon équipe me force à faire cette pub, alors je vais faire semblant de me démaquiller alors qu'en réalité, tout mon maquillage est encore sur mon visage"»

Certains de ses fans ont tenté de voir le bon côté des choses, mais leurs arguments ont eu du mal à faire mouche. Comme cet internaute, qui assure que, tout comme le PDG de McDo, «Tate McRae a les épaules pour absorber le bad buzz», et que la petite polémique «aura au moins le mérite de rendre visible la marque».

Contactés pour s'expliquer sur ce couac embarrassant, ni la marque Neutrogena ni les représentants de Tate McRae n'ont souhaité apporter de commentaires. Pourtant, lors du lancement de son partenariat au début de l'année précédente, la chanteuse assurait dans la presse utiliser quotidiennement ces produits pour prendre soin de son visage. Un discours qui sonne aujourd'hui bien différemment aux yeux du public.

(jod)