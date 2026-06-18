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Grosse annonce pour GTA VI

Les préventes du très attendu GTA VI s&#039;ouvriront le 25 juin, annonce le studio.
La sortie de GTA VI a été repoussée plusieurs fois.Image: Rockstar Games

Grosse annonce pour GTA VI

Les préventes du jeu le plus attendu de l'année, qui doit sortir en novembre prochaine, s'ouvriront le 25 juin, annonce le studio Rockstar Games.
18.06.2026, 15:3918.06.2026, 15:39

Les préventes du jeu vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI), nouvel opus très attendu de la série de jeux vidéo populaire et sulfureuse, vont s'ouvrir le 25 juin, a annoncé jeudi sur X le studio américain Rockstar Games.

La sortie effective du jeu, attendue pour novembre, avait été repoussée plusieurs fois et arrivera plus de 13 ans après GTV V, l'un des plus grands succès dans le monde du jeu vidéo. (jzs/afp)

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