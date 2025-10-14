stratus fréquent10°
Divertissement
Jeux vidéo

«Légendes Pokémon: Z-A» apporte une grosse nouveauté

Nintendo revoit sa formule trentenaire avec Légendes Pokémon Z-A.
«Légendes Pokémon: Z-A» sort ce jeudi.

Ce Pokémon apporte une grosse nouveauté

Dans «Légendes Pokémon: Z-A», fini les affrontements statiques. Les joueurs devront faire preuve de dextérité lors des duels.
14.10.2025, 07:0914.10.2025, 07:09

Le nouveau jeu vidéo Pokémon, qui sort jeudi, apporte un petit vent de fraîcheur à la saga en permettant désormais aux joueurs de participer à des combats de créatures en temps réel, au sein d'une immense ville grandement inspirée de Paris.

Fini les affrontements statiques où chacun joue l'un après l'autre: pour la première fois depuis le lancement de la franchise en 1996, les apprentis dresseurs devront faire preuve de dextérité pour déclencher des attaques ou éviter les coups adverses lors des duels de monstres dans «Légendes Pokémon: Z-A». Une nouveauté bienvenue, tant la série a été régulièrement critiquée ces dernières années pour son manque d'innovation.

Vidéo: YouTube/Nintendo France

Développé par le studio japonais Game Freak, créateur de la saga, et publié par Nintendo et The Pokémon Company, cet opus fait partie d'une série dérivée appelée «Légendes» débutée en 2022 avec l'épisode «Arceus».

Disponible sur Switch 1 et 2, «Légendes Pokémon: Z-A» se déroule intégralement au sein d'une grande métropole aux faux airs de Paris, dont certains bâtiments rappellent la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou la tour Montparnasse. Comme de coutume, les joueurs devront enchaîner les combats pour gravir les échelons d'une compétition qui a lieu dans toute la ville.

12 milliards de dollars

Depuis près de 30 ans, les jeux Pokémon, déclinés sur de nombreuses consoles et sur mobile, connaissent succès mondial et se sont écoulés à près de 490 millions d'exemplaires, selon les chiffres de The Pokémon Company. Inspirés de la tradition estivale japonaise de la chasse aux insectes, ces jeux consistent à capturer et à entraîner des «monstres de poche» aux grands yeux, inspirés aussi bien des souris que des dragons, pour les faire combattre.

Également célèbre pour ses films, séries animées et nombreux produits dérivés, la marque Pokémon a généré 12 milliards de dollars de revenus tirés de licences en 2024, d'après le cabinet License Global, soit plus que le géant des jeux Mattel. (jzs/ats)

