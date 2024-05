La traditionnelle conférence de Sony présente les gros jeux à venir durant le deuxième semestre de l'année. Image: PlayStation

Jeux vidéo

Voici les futurs succès de PlayStation

La conférence en ligne de Sony s'est tenue jeudi soir. Au menu de ce State of Play: pléthore de bande annonces, dont certains titres particulièrement attendus.

armin hadzikadunic/ jvmag

Durant la nuit de jeudi à vendredi, Sony s'est dit qu'il serait bon de nous tenir éveillés en diffusant le State of Play à minuit. Cette conférence diffusée en ligne consiste durant près de 30 minutes à enchaîner les annonces croustillantes, afin de nous rappeler que le meilleur est à venir.



Sur la dizaine de jeux présentés, nous avons sélectionné ceux que l'on juge indispensables.

Monster Hunter Wilds impressionne

«Woouaw»

Difficile de trouver un terme pour évoquer la puissance de ce tout premier trailer de gameplay pour Monster Hunter Wilds. Le jeu est prévu pour 2025 et pourtant, tout le monde a déjà terriblement envie de le voir à l’œuvre. Plus grand, plus impressionnant, plus diversifié que jamais, le titre semble exploiter toute la capacité des machines actuelles pour tourner.



Bien évidemment, Monster Hunter Wilds débarquera aussi sur les consoles Xbox ainsi que sur PC, mais pour l’heure, il est encore trop tôt pour parler des supports.



Capcom veut nous régaler et les développeurs veulent nous le faire savoir en plus de ladite vidéo. En effet, voici une petite mise en bouche par le studio.



Dans Monster Hunter Wilds, chaque lieu, «chaque monstre ou personnage agit en fonction de ses propres réflexions et motivations». En mélangeant tout ceci de manière dynamique, cela donne vie à un écosystème Monster Hunter en perpétuelle évolution.

Monster Hunter Wilds proposera un environnement dense, riche et en trois dimensions. Des Plaines venteuses visibles dans la bande-annonce, les chasseurs et les chasseuses découvriront des environnements impitoyables, contrastés par des paysages majestueux où la vie foisonne et où les conditions météorologiques extrêmes peuvent se transformer de manière inattendue.

MHW, on te donne rendez-vous en 2025 pour vivre une épopée !

Astro Bot fait son show

Toute la communauté qui aime les jeux vidéo a hâte! La saga Astro n’est pas nouvelle, elle est d’ailleurs présente sur toutes les consoles Playstation 5, et celle-ci nous revient enfin dans un tout nouvel opus. Pour rappel, on parle ici d’un plateformer assez classique, mais qui a toujours été très efficace avec des moments bien pensés et une petite touche sympathique sur les personnages. Le studio Asobi maitrise son sujet et c’est un bonheur de le revoir à l’œuvre. Voici les toutes premières images d’Astro Bot!

Afin d'enfoncer le clou comme il se doit, Playstation annonce dans la foulée que le titre arrive le 6 septembre 2024 sur Playstation 5 uniquement. Petite déception de mon côté puisque qu’aucune compatibilité avec le Playstation VR2 n’est au programme, ni même une simple expérience, dommage.

Dans ce tout nouveau jeu, en tant que joueuse et joueurs, vous allez explorer six galaxies et plus de 80 niveaux à la recherche de l’équipage perdu d’Astro. Accrochez-vous à votre speeder et découvrez chacune de ces planètes uniques, traversant des forêts luxuriantes, des plages de sable fin, des volcans en éruption ou encore d’autres endroits bien plus surprenants, comme un immense sablier ou la canopée d’un arbre chantant.

Astro Bot arrive le 6 septembre sur Playstation 5 uniquement.

Une date pour Silent Hill 2

L’attente aura finalement été assez longue et le développement du jeu semble avoir été plus compliqué que prévu. Mais qu’importe, Silent Hill 2 Remake nous donne enfin de ses nouvelles en vidéo, et celles-ci sont bonnes. En effet, cette remise au goût du jour se date pour 8 octobre sur Playstation 5 et PC !

Si le jeu semble prometteur est plus que fidèle à l’œuvre originale, une grande partie de la communauté continue d’évoquer un titre «faible» techniquement. Cette nouvelle vidéo n’est pas la plus rassurante. Si les effets de lumière ou de fumée sont honnêtes, les visages semblent accuser un petit coup. Ce sera un point à vérifier lors de la sortie du jeu.

Silent Hill 2 avait vu le jour en septembre 2001, une date belle et bien révolue désormais.

«Ayant reçu une lettre de sa femme décédée, James se rend à l’endroit où ils ont partagé tant de souvenirs, dans l’espoir de la revoir une dernière fois: Silent Hill. C’est là, au bord du lac, qu’il trouve une femme étrangement semblable à elle…»

Pour terminer, notez bien que Silent Hill 2 Remake arrive le 8 octobre sur PC et Playstation 5.

Concord, enfin une nouvelle licence!

Annoncé depuis plusieurs années maintenant, Concord profite du State of Play de ce mois de mai pour se dévoiler. Nous avons le droit à un impressionnant trailer en CGI, mais surtout une longue phase de gameplay par laquelle je vais commencer. Notez que le jeu est un shooter PvP qui se rapproche de ce que l’on peut retrouver sur un Overwatch. Ici il n’y pas de révolution à attendre, mais on peut espérer un titre bien équilibré qui va toucher un maximum de monde sur Playstation 5 et PC.

Vidéo: watson

En ce qui concerne la sortie du jeu, les nouvelles sont plutôt bonnes. En effet, Concord ouvrira une première fois ses serveurs en juillet. Une bonne occasion de se faire une première idée sur la prise en main. En ce qui concerne sa sortie finale, sachez que cette dernière est prévue pour le 23 août précisément.

Notez que Concord est le tout premier jeu du studio Firewalk qui se situe à Washington. Ce dernier a été avalé par Sony en avril 2023. Le groupe Playstation continue donc sur sa lancée en proposant un nouveau jeu à service qui arrive simultanément sur PC et Playstation 5.

Pour terminer, voici la bande-annonce qui met en lumière l’intrigue du jeu. Il est important de savoir que même s’il s’agit d’un jeu de shoot, la narration sera au cœur de l’expérience.

