Hellblade II: une claque visuelle...et émotionnelle. Image: xbox

Jeux vidéo

«Hellblade II» pourrait bien être le plus beau jeu vidéo de 2024

Lourd en émotions, continuellement perturbant, Hellblade 2 est une véritable expérience cinématographique. Un chef-d'œuvre qui ne conviendra pas au plus grand nombre, et c’est tant mieux.

armin hadzikadunic/ jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Il y a des productions qui nous donnent le sourire, il y a des jeux qui nous font sentir plus fort que jamais, et il y a aussi les expériences qui ne nous laissent pas indifférents.

Le thème que cette saga aborde me touche particulièrement. Après un premier rendez-vous bouleversant en 2017, Senua’s Saga: Hellblade 2 frappe enfin à nos portes. Le développement a pris du temps. Tout comme vous, je l’ai attendu avec l’envie de replonger dans ce cocon de terreur, dans lequel la narration ne fait qu’un avec le joueur. Les heures se sont écoulées, le voyage est désormais terminé, les émotions sont restées. Voici mon avis sur cette expérience cinématographique unique.

La bande-annonce : Vidéo: watson

Une technique de haut vol

Je n’aime pas commencer les tests par la technique, mais Hellblade 2 ne me laisse pas vraiment le choix. Sa construction est faite pour que l’on admire chaque élément du décor. Tout est millimétré, Ninja Theory maitrise son sujet, les paysages sont à couper le souffle, et si vous avez déjà regardé des gens créer des scènes photoréalistes sous Unreal Engine 5, et bien, sachez que l’aventure ici est une démonstration à taille réelle.



J’ai rarement été autant émerveillé par la technique. Plus le temps passe et plus j'y suis habitué, mais Hellblade 2 est au-dessus du lot. Attention tout de même, le jeu est une série de couloirs avec des murs invisibles. Ce n’est pas un open-world qui comporte des phases aléatoires et plusieurs éléments à calculer en même temps. Un point non négligeable qui offre la possibilité aux développeurs de proposer un visuel terriblement réaliste.

Image: jvmag

Mais si c’est aujourd’hui possible pour un jeu comme Hellblade 2, ce le sera un jour pour des titres plus conséquents. La génération du futur est en marche. Bravo à Ninja Theory pour la qualité du travail fourni.

Aucun répit

Moins de huit heures, oui, il m’a fallu moins de huit heures pour arriver à bout de Senua’s Saga: Hellblade 2, et c’est tant mieux. Le jeu est si intense, que proposer une expérience plus longue serait du gâchis, voire contreproductif.

Si vous arrivez à vous plonger dans la tête de Senua, vous ressentirez un plaisir garanti. Je suis sorti de certaines phases exténué. La charge mentale est lourde, non en raison des combats, mais à cause des bruits incessants et des voix qui s’amplifient dans notre tête. De plus, le danger est omniprésent au point de ne pas arriver à se concentrer lors des duels.

Image: jvmag

Senua entend des voix, comme dans le premier opus, il est quasi nécessaire de jouer avec des écouteurs ou un bon casque. Votre petite voix dans l’oreille gauche n’a pas la même façon de réfléchir que celle de droite. Mais au fond de vous, il y a aussi une autre raison, et par-dessus le jeu, il y a vous, joueuses ou joueurs, qui êtes enfermés avec toutes ces entités. D’ailleurs, est-ce vraiment vrai tout ce que l’on voit dans le jeu?



Je suis familier avec ce genre de trouble psychologique, et le travail fourni par le studio pour nous faire ressentir cette «folie» ne me laisse pas indifférent. Personne ne veut vivre ça.

Sur un rail

Comme cité à plusieurs reprises dans ce test, Senua’s Saga: Hellblade 2 est un titre qui va à l’encontre des codes d’aujourd’hui. Loin d’un monde ouvert épique, ici, vous allez subir une proximité forte avec l’héroïne du jeu. Vous ne pouvez pas y échapper, et c’est certainement le seul moyen du studio pour vous mettre au plus profond de sa peau. Le jeu est une longue balade qui ne propose aucune, je le répète encore une fois, aucune liberté.

Image: jvmag

Je mets beaucoup d’importance sur le sujet, je sais que certaines personnes vont vouloir tourner cet aspect à la dérision, alors que c’est une décision qui va dans la direction du projet en lui-même. Vous n’allez pas acheter un jeu de course sur circuits, si vous n’aimez pas tourner toujours de la même façon.

Enigmes passables, combats marquants

Hellblade 2, tout comme son grand frère, n’est pas un jeu à «gameplay». Vous allez y jouer pour vivre une histoire et en ressentir les émotions. Si vous voulez quelque chose de différent ou de rafraichissant, passez votre chemin.

Le chapitre que vous allez vivre ici est lourd, pesant, intense et peut s’avérer réel. Je prends en exemple une longue phase souterraine qui ne va pas convenir aux claustrophobes. Vous pouvez donc calquer mes dires sur certains aspects du jeu, à commencer pas les énigmes.

Tout comme dans le premier opus, elles sont à la limite du ridicule, elles freinent la progression et arrivent même à agacer parfois. Elles ne sont pas en accord avec le reste du jeu, elles sont placées là juste pour ralentir l’avancement du joueur.

Image: jvmag

L’autre grande partie du gameplay se place dans les combats. Ils sont ici plus impressionnants et plus lourds, mais même s’ils sont marquants, ils n’ont rien de compliqué ou de technique.

Esquive, parade, coup léger, et coup plus lourd: aucune technique n’est vraiment nécessaire. Ici, ce n’est pas un Souls-like, ni un RPG un peu plus véloce. Les combats jouent néanmoins un rôle important. Ils ne sont pas une priorité, mais des étapes nécessaires pour l’évolution de notre quête.

Un jeu différent

Senua’s Saga: Hellblade 2 ne va pas plaire à tout le monde, ce n’est pas son but et c’est mieux comme ça. Je termine ce long voyage la tête remplie de souvenirs et le coeur plein d’émotions. Je lâche la main de ce périple qui m’a tenu en haleine du début à la fin. Les yeux comblés d’émerveillement, et l’envie de revivre certaines scènes du jeu.

Image: jvmag

Dans le monde des jeux vidéo, il y a des projets pour tous les goûts. Ne vous arrêtez pas sur un manque de gameplay, un manque d’imagination dans la narration, des lacunes techniques - rien n’est jamais parfait. Vivez l’instant, consommez en fonction de vos émotions et de vos envies. Tentez de nouvelles expériences, ne vous retranchez pas derrière des idées et des acquis, au risque de perdre des fragments de choses et d’autres qui vous feront ressentir des émotions, les seuls éléments qui nous donnent la sensation d’exister. Merci Ninja Theory.

Note générale : 9/10

• La folie qui ne quitte jamais le joueur

• Une narration maitrisée

• Une expérience cinématographique

• Rempli d’émotions

• Techniquement impressionnant…

• … grâce à son approche couloir

• Les énigmes répétitives et inutiles





Contexte du test: clé offerte par Xbox

Disponible sur Disponible sur PC et Xbox Series X|S

Non sponsorisé