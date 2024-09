La nouvelle Playstation a été dévoilée: tout ce qu'il faut savoir

Sony a présenté la PS5 Pro ce mardi 10 septembre. Elle débarque le 7 novembre au prix de 800 francs.

Armin Hadzikadunic/jvmag.ch

Après des mois d’attente durant lesquels les rumeurs étaient légion, le géant bleu du gaming dévoile enfin les informations sur sa machine la plus puissante. Tout s’est déroulé comme prévu autour d’un direct orchestré par Mark Cery, architecte de la PS5 de base. Nous savons désormais que la Playstation 5 Pro arrive le 7 novembre au prix de 800 francs.

Voici le premier visuel et les informations les plus importantes.

dr

Le but de la Playstation 5 Pro est de proposer des jeux en mode «qualité», avec une quantité d’images par seconde digne d’un mode «Performance». En plus d’un matériel plus conséquent, l’intelligence artificielle vient aider pour upscaler les images.

La console ne dispose pas de lecteur disque. Il s'agit donc sur une machine entièrement numérique.

La nouvelle PS5 aura une mémoire 28% plus rapide. Globalement, cela permet un rendu jusqu’à 45% plus rapide pour le gameplay, rendant l’expérience beaucoup plus fluide.

Elle possèdera un Ray Tracing encore plus puissant qui offre une réflexion et une réfraction de la lumière plus dynamique. Cela permet aux rayons d’être projetés à des vitesses deux fois, voire trois fois supérieures à celles de la console PS5 actuelle.

La nouvelle console possèdera une mise à l’échelle pilotée par l’IA. Cela signifie une clarté d’image ultra nette en ajoutant une quantité extraordinaire de détails.

Ces jeux sont compatibles

Alan Wake 2

Assassin’s Creed

Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Durant la présentation de ce mardi 10 septembre, Marc Cerny a dévoilé quelques comparatifs. Malheureusement, il est difficile de se faire une idée de l’ampleur des capacités de la machine au travers d’une simple vidéo. C’est d’ailleurs le même constat pour le reste. Cette Playstation 5 Pro semble surtout se destiner à celles et ceux qui veulent la meilleure expérience, sans aucun compromis.

La Playstation 5 Pro arrive le 7 novembre dans le monde entier. Les précommandes débuteront le 26 septembre 2024.

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

