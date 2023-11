Mieux vaut être «synchro» pour réaliser cette position.

Pour réaliser cette position sexuelle, il faut plusieurs étapes

Pour être réalisée de façon correcte, cette position sexuelle demande un brin de patience - et beaucoup de complicité entre les deux partenaires.

Si votre vie coquine sous les draps est menacée par une sorte de routine, vous devriez tenter quelques figures issues du livre de l'Art de l'amour indien, le Kamasutra. A ce titre, nous vous avions parlé du «Temple» voici quelque temps: une position qui requiert un brin de souplesse de la part des deux partenaires - et une bonne dose de confiance entre eux.

Malheureusement, nous n'avions pas de joli schéma pour vous décrire à quoi ressemblait la petite acrobatie. C'est chose réparée: voici un petit dessin pour vous guider, et un descriptif pour suivre les étapes pas à pas.

Voici comment fonctionne la position:

Tout commence par des jambes à hauteur d'épaules. source: getty image

Les jambes reposent sur les épaules du partenaire

Pour rappel, cette position convient aux couples souples. L'homme doit s'accroupir, tandis que la femme s'assoit sur ses genoux. Lorsque les deux sont d'humeur, il soulève sa partenaire et la pénètre. Ce faisant, la femme se penche doucement en arrière jusqu'à ce qu'elle soit allongée. Elle peut alors soulever légèrement ses fesses et poser ses jambes l'une après l'autre sur les épaules de son partenaire. L'homme se penche ensuite en arrière et pose ses jambes sur les épaules de la femme.

L'homme et la femme se tiennent par la main

Et rappelez-vous, c'est là que les choses se compliquent: à partir de cette position, chacun redescend une jambe. Lui sa jambe droite, sa partenaire sa jambe gauche. Ensuite, il lève son bras droit, elle son bras gauche et tous deux croisent leurs mains au-dessus de leur tête. Vous y êtes? Oui, expliqué par écrit, c'est un joli micmac, mais une fois que l'on a jeté un coup à la petite esquisse, tout s'éclaircit!

