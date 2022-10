Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: shutterstock

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de Kanye West qui a perdu ses collabs et qui n'est même plus millionnaire. Looser...

L'actu en Suisse

Des caisses «à bavardage» à Bâle

Laissez-nous deviner: quand vous devez payer vos achats à la Coop ou à la Migros, vous vous dirigez directement vers la caisse rapide parce que vous avez la flemme d'enlever vos AirPods? Eh bien, pour les p'tits vieux, c'est pas si simple. Déjà ils ont rarement des AirPods, ensuite, ils sont souvent en manque d'interaction sociale. Pour leur venir en aide, Bâle a lancé des caisses «à bavardage» où le but est de taper la discussion avec le caissier. C'est cute, mais perso, on va éviter.

Octobre bat les records de chaleur

L'été 2022 était celui de tous les records. Record de chaleur, d'incendies, etc. Puis on a eu quelques jours de froid et on s'est dit que tout était revenu à la normale. Et bah non! Parce que vous l'avez sûrement remarqué, il a fait carrément chaud ces derniers jours. Tellement que c'est le mois d'octobre le plus chaud depuis qu'on a commencé à mesurer les températures. Alors on se dirige droit vers... un automne 2022 de tous les records. On peut se demander: est-ce qu'on va pouvoir skier cet hiver? Relou ce changement climatique...

L'actu à l'étranger

Panade à 10 Downing Street

Si vous n'avez pas suivi l'actu britannique, sachez que 2022 a été compliqué au Royaume-Uni. L'année a commencé avec Boris Johnson au pouvoir et les multiples scandales qu'il traînait depuis le Covid. Puis, il a été poussé à la démission et remplacé par Liz Truss. Sauf que la Liz, elle était tellement incompétente qu'elle a fait paniquer tout le monde sur les marchés financier. Après 44 jours de mandat, patatras! Nouvelle démission. Ce lundi, on a appris que son successeur sera un certain Rishi Sunak. Va-t-il tenir plus de deux semaines?

Kanye West en freestyle 2.0

La semaine passée, on vous parlait de Kanye West en roue libre sur Twitter. Cette semaine, on vous parle de Kanye West en roue libre... sur Twitter. Tellement qu'il a réussi à faire un post antisémite, se faire bannir du réseau et perdre ses collabs avec Balenciaga, Gap et Adidas, marque avec laquelle il avait développé les Yeezy. A cause de tout ça, il n'est maintenant plus milliardaire. Il reste millionnaire, on ne va pas le plaindre, mais gégé d'avoir accompli tout ça avec un seul tweet.

La news WTF

Joe Biden se perd dans son jardin

Alors ok, c'est pas n'importe quel jardin, mais celui de la Maison-Blanche, plus grand que votre jardin et tous ceux de vos connaissances réunies. Mais Tonton Joe, qui aura 80 ans le mois prochain, s'y est perdu. Un peu flippant quand on se dit que c'est le mec qui peut anéantir le monde avec des missiles nucléaires. Poutine n'a plus qu'à le mettre dans un labyrinthe et envahir qui il veut pépouze. Heureusement pour le monde libre, des employés l'ont trouvé et l'ont ramené au bureau.

La vidéo de la semaine!

